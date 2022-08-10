供应商将在越南生产苹果手表和笔记本电脑

（德国之声中文网）根据《日经亚洲》报道，苹果公司的中国供应商立讯精密和苹果手机代加工商富士康已开始在越南北部试生产苹果手表和笔记本电脑。

一段时间来，苹果不断将iPhone部分产能从中国移至印度等其它国家。今年起，已在印度生产iPhone 13，并计划组装iPad平板。

对致力于摆脱对中国依赖关系，实现代加工渠道多样化的美国品牌合同制造商来说，世界第二大智能手机市场印度、以及墨西哥、越南等国的意义日渐重要。

苹果、富士康和立讯精密未立即回应路透社的评论请求。

上周，台湾合同商富士康在公布了超出预期的业绩后，对本季度增长前景做出谨慎预测，原因是，疫情背景下一度繁荣后，对智能手机的需求放缓。

与其它全球制造商一样，富士康--正式名称为鸿海精密工业股份有限公司--正努力应对拖累生产的芯片短缺问题，此外，冠状病毒大流行瘟疫继续导致供应瓶颈、俄罗斯侵乌战争使物流渠道进一步受压。

（路透社）

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