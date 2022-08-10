 供应商将在越南生产苹果手表和笔记本电脑 | 经济纵横 | DW | 17.08.2022

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经济纵横

供应商将在越南生产苹果手表和笔记本电脑

《日经亚洲》（Nikkei Asia）周二（8月16日）援引熟悉内情人士报道说，苹果公司供应商正首次谈判在越南生产苹果手表（Apple Watch）和苹果笔记本电脑（MacBook）。

Apple Keynote | Apple Watch

据报道，富士康已开始在越南北部试生产苹果手表和笔记本电脑

（德国之声中文网）根据《日经亚洲》报道，苹果公司的中国供应商立讯精密和苹果手机代加工商富士康已开始在越南北部试生产苹果手表和笔记本电脑。  

一段时间来，苹果不断将iPhone部分产能从中国移至印度等其它国家。今年起，已在印度生产iPhone 13，并计划组装iPad平板。   

对致力于摆脱对中国依赖关系，实现代加工渠道多样化的美国品牌合同制造商来说，世界第二大智能手机市场印度、以及墨西哥、越南等国的意义日渐重要。

China Foxconn Vorsitzender Terry Gou

鸿海精密（下属富士康）创办人

苹果、富士康和立讯精密未立即回应路透社的评论请求。  

上周，台湾合同商富士康在公布了超出预期的业绩后，对本季度增长前景做出谨慎预测，原因是，疫情背景下一度繁荣后，对智能手机的需求放缓。  

与其它全球制造商一样，富士康--正式名称为鸿海精密工业股份有限公司--正努力应对拖累生产的芯片短缺问题，此外，冠状病毒大流行瘟疫继续导致供应瓶颈、俄罗斯侵乌战争使物流渠道进一步受压。

（路透社） 

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媒体：鸿海应对贸易战 Mac即将“越南产”

路透社11月26日发布报道称，为应对中美贸易关系恶化的局面，知名苹果代工厂商台湾鸿海集团计划将部分苹果产品生产线从中国转移到越南。此前有分析称，越南是中美贸易战的最大赢家之一。  

苹果一季度创盈利新高 二季度“无法免疫”

全球对苹果产品的钟爱仍在上升，今年一季度苹果公司的业绩远超专家的预测，其中iPhone做出的贡献超过一半。  

鸿海投资中企未经批准 台经济部将开罚

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英媒: 台国安部门反对富士康投资清华紫光

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