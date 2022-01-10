供危地马拉90万美元游说美国 学者称台湾「被迫买单」

（德国之声中文网）美国海外游说纪录显示，危地马拉以90万美元雇佣了美国前总统特朗普的一名重要支持者，希望透过他的协助来影响美国官员，而这一笔游说费用是由危地马拉的邦交国台湾来买单。

危地马拉是台湾仅剩的14个邦交国之一。去年12月，同在中美洲的尼加拉瓜才刚跟台湾断交丶转向中国；另一个台湾邦交国洪都拉斯的新总统卡斯特罗（Xiomara Castro）也曾在竞选时称当选後要跟中国建交，上任後对两方立场则避重就轻。因此，危地马拉此刻与台湾的合作，格外地引来关注。

针对此事，危地马拉周一（17日）在一份声明中向台湾致谢，称台湾「使我们能够加强在美国的定位」。台湾外交部发言人欧江安则在18日表示，这项安排遵循了「互助互利，促进务实外交」 的原则，并表示该援助符合美国法律，也获得了危地马拉政府及其反对党的认可。

政治大学国际关系研究中心研究员严震生向德国之声表示，随着非正式邦交国立陶宛从台湾那里得到了上亿美元的投资，台湾的正式邦交国也会觉得他们可以「多一些要求」。

「台湾可能是『被强迫买单』了，」严震生说，「但瓜地马拉有上千万的人口，是台湾邦交国中人口最多的，比起立陶宛两三百万人要多许多。这样比起来，这笔钱其实也并非一个很大的数字。」

危地马拉望增进对美关系

美联社报导，危地马拉与一间被美国司法部登记为外国代理人的游说公司「巴拉德合夥公司」（Ballard Partners）签订了为期一年的合同。危国每月将支付75,000美元，并将游说重点放在战略沟通丶拓展投资和促进旅游业等方面。

巴拉德合夥公司总裁布莱恩・巴拉德（Brian Ballard）为特朗普的长期盟友。他在特朗普担任总统期间积累了几十个外国和国内游说客户，包括了卡塔尔丶多米尼加共和国和津巴布韦等。当时他被美国政治新闻媒体《政治》（Politico）描述为「特朗普时期华府最有权势的说客」。

不过，美联社报道，目前尚不清楚特朗普时代的游说人能如何帮助危地马拉总统贾马特（Alejandro Giammattei）增进与美国总统拜登及其政府之间的关系。

拜登上台後，危地马拉与美国的关系便遇到了新的挑战。拜登政府对中美洲所谓「北三角」（包含危地马拉丶洪都拉斯及萨尔瓦多）国家的腐败和法治问题采取了更加严厉的态度，且拜登并未邀请贾马特参与去年12月的民主峰会。

就在16日，美国国务院才指责贾马特政府在一位法官揭露危国弊案後试图取消他的起诉豁免权。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说：「这项针对国际公认的独立法官的行动，将削弱危地马拉的民主和司法系统。」

针对台湾协助危地马拉向美国游说一事，巴拉德华盛顿办事处夥伴Justin Sayfie拒绝进一步评论事件，仅称由台湾支付费用并非公司的决定。

此外，美联社也报道，专精外国游说法的「Covington & Burling」事务所律师科勒（Robert Kelner）表示，一个政府支付另一个政府的游说款项「并不寻常」。科勒说，这件事并不违法，但衍生出的问题是，付钱的政府是否也应被游说公司列为外国委托人。

在台湾，支付危地马拉游说美国的费用一事也引起部分的质疑声浪。前总统马英九就对台湾媒体表示「感到诧异」，并说他任内没有发生过这种事，也不知道花钱是否真能维持与危地马拉的邦交。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



（美联社丶路透社）

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