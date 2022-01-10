供危地马拉90万美元游说美国 学者称台湾「被迫买单」

危地马拉是台湾仅存的14个邦交国之一，近日该国以90万美元雇佣华府说客来影响美国官员，而这一笔费用是由台湾来支付。在中国刚与台湾前邦交国尼加拉瓜建交之际，台危此举引来了各方关注。
（德国之声中文网）美国海外游说纪录显示，危地马拉以90万美元雇佣了美国前总统特朗普的一名重要支持者，希望透过他的协助来影响美国官员，而这一笔游说费用是由危地马拉的邦交国台湾来买单。
危地马拉是台湾仅剩的14个邦交国之一。去年12月，同在中美洲的尼加拉瓜才刚跟台湾断交丶转向中国；另一个台湾邦交国洪都拉斯的新总统卡斯特罗（Xiomara Castro）也曾在竞选时称当选後要跟中国建交，上任後对两方立场则避重就轻。因此，危地马拉此刻与台湾的合作，格外地引来关注。
针对此事，危地马拉周一（17日）在一份声明中向台湾致谢，称台湾「使我们能够加强在美国的定位」。台湾外交部发言人欧江安则在18日表示，这项安排遵循了「互助互利，促进务实外交」 的原则，并表示该援助符合美国法律，也获得了危地马拉政府及其反对党的认可。
政治大学国际关系研究中心研究员严震生向德国之声表示，随着非正式邦交国立陶宛从台湾那里得到了上亿美元的投资，台湾的正式邦交国也会觉得他们可以「多一些要求」。
「台湾可能是『被强迫买单』了，」严震生说，「但瓜地马拉有上千万的人口，是台湾邦交国中人口最多的，比起立陶宛两三百万人要多许多。这样比起来，这笔钱其实也并非一个很大的数字。」
美联社报导，危地马拉与一间被美国司法部登记为外国代理人的游说公司「巴拉德合夥公司」（Ballard Partners）签订了为期一年的合同。危国每月将支付75,000美元，并将游说重点放在战略沟通丶拓展投资和促进旅游业等方面。
巴拉德合夥公司总裁布莱恩・巴拉德（Brian Ballard）为特朗普的长期盟友。他在特朗普担任总统期间积累了几十个外国和国内游说客户，包括了卡塔尔丶多米尼加共和国和津巴布韦等。当时他被美国政治新闻媒体《政治》（Politico）描述为「特朗普时期华府最有权势的说客」。
不过，美联社报道，目前尚不清楚特朗普时代的游说人能如何帮助危地马拉总统贾马特（Alejandro Giammattei）增进与美国总统拜登及其政府之间的关系。
拜登上台後，危地马拉与美国的关系便遇到了新的挑战。拜登政府对中美洲所谓「北三角」（包含危地马拉丶洪都拉斯及萨尔瓦多）国家的腐败和法治问题采取了更加严厉的态度，且拜登并未邀请贾马特参与去年12月的民主峰会。
就在16日，美国国务院才指责贾马特政府在一位法官揭露危国弊案後试图取消他的起诉豁免权。美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）在一份声明中说：「这项针对国际公认的独立法官的行动，将削弱危地马拉的民主和司法系统。」
针对台湾协助危地马拉向美国游说一事，巴拉德华盛顿办事处夥伴Justin Sayfie拒绝进一步评论事件，仅称由台湾支付费用并非公司的决定。
此外，美联社也报道，专精外国游说法的「Covington & Burling」事务所律师科勒（Robert Kelner）表示，一个政府支付另一个政府的游说款项「并不寻常」。科勒说，这件事并不违法，但衍生出的问题是，付钱的政府是否也应被游说公司列为外国委托人。
在台湾，支付危地马拉游说美国的费用一事也引起部分的质疑声浪。前总统马英九就对台湾媒体表示「感到诧异」，并说他任内没有发生过这种事，也不知道花钱是否真能维持与危地马拉的邦交。
（美联社丶路透社）
© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。