例行检查时 两名德国警察遭枪杀

（德国之声中文网）在德国西南部莱茵兰-普法尔茨州的库瑟尔地区（ Kusel ），年龄分别为24岁和29岁的两名警察遭不明身份者枪击身亡。根据警方的一份通报，周一（1月31日）凌晨， "例行巡逻" 的两名警官在乌尔梅特（ Ulmet ）县级公路上实施交通检查。 4 点 20 分左右，突然发生致命枪击事件。其背景仍不清楚。

据安全人士透露，这两名警官此前曾通过警用无线电报称，在所检查的车内发现有被猎野生动物，紧跟着，发出信息："他们开枪了！"。

事发地点在德国西南部莱茵兰-普法尔茨州的库瑟尔地区（ Kusel ）

德国发行量最大的报纸《图片报》（Bild）最先报道了这一事件。联邦内政部长费泽尔 (Nancy Faeser，社民党籍) 指出，无论枪击事件有何背景，其手段犹如处决。

增援人员赶到现场时，两警员已经死亡。警察工会称，24岁的那名女警察曾就读于警察大学。

"令人发指"

西普法尔茨警察总部一发言人对媒体表示，"这里的同事们深感痛心，有些人认识殉职警察。"

案发路段全部封锁

莱普州长德赖尔（ Malu Dreyer ）和内政部长莱文茨（ Roger Lewentz ）"极为震惊"，指出，"这一行为令人发指。我们对两名年轻人在执行公务时牺牲深感悲痛。" 这两位社民党籍政治家向死者家属致哀。莱普州将下半旗，警车装饰黑带。

目前，警方正在莱普州和毗邻的萨尔州（ Saarland ）全力搜捕涉嫌凶手，但尚为向公众提供有关涉嫌凶手或逃跑车辆的信息。嫌疑人的逃跑路线亦不得而知。当局警告相关地区驾车者不要搭载陌生人。

（德新社，路透社）

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