侃爷宣布竞选美国总统意在“砍”倒特朗普？

（德国之声中文网）美国著名饶舌歌手、音乐制作人侃爷(Kanye West)昨天（7月4日）在推特上宣布："我们现在必须通过信任上帝、团结我们的愿景以及建设我们的未来来实现对美国承诺。我要竞选美国总统。"他在推特上拥有2950多万粉丝。

特斯拉CEO马斯克在推特上为侃爷留言表示全力支持。

还有人立刻在这条推文下做民调"支持哪位候选人当选"。选项中包括共和党候选人特朗普，民主党候选人拜登，自由党候选人乔根森（Jo Jorgensen）以及侃爷。截至发稿，这则推文下的民调显示，侃爷与拜登旗鼓相当，分别获得37.7%和37.8%的支持率。特朗普的支持度仅为15.1%。

侃爷在他宣布竞选美国总统的推文上加入#2020VISION作为关键词。如果他真的参选，那他将作为独立候选人参与最后阶段的大选。但是目前尚不清楚，他是否真的登记参选。

很多粉丝也对侃爷的这一宣布表示怀疑。不少人认为这可能只是一场公关行动。侃爷的妻子、电视名人金·卡戴珊（Kim Kardashian）转推了侃爷的这条推文，她还加配了一面美国国旗。

以前很长一段时间侃爷都被看做是特朗普的支持者。这也让他成为少数支持特朗普的艺人之一。2018年他甚至曾戴着一顶写有"让美国再次伟大"的红色帽子在白宫椭圆形办公室同特朗普见面。他当着大量媒体代表的面拥抱特朗普。同一年他还表达过，他爱特朗普。

去年他还曾预言，总有一天他会当美国总统。

截止发稿，特朗普和拜登都没有对侃爷参与大选的宣布做出回应。