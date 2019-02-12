使馆下指导棋？中国学生新疆再教育营讲座砸场

(德国之声中文网) 托度希 (Rukiye Turdush)为前加拿大维吾尔大会的主席，曾在加拿大修读国际发展与社工。 她于本周一 (2月11日) 在加拿大麦克马斯特大学 (McMaster University) 受邀举行一场与新疆再教育营相关的讲座。一名不愿具名的学生向德国之声独家提供微信群组截图，显示一群中国留学生在看到托度希的讲座宣传海报后， 便在一个群组内开始策画该如何去该讲座抗议。

德国之声无法透过第三方确认微信对话的真实性，但其中部分内容与公开讯息所展示的事件过程吻合。

截图显示，一名中国学生在名为 「麦克马斯特大学理性反对疆独」的群组内建议，将该活动的一些证据与讯息以书面形式发函给学校。 然而，另一名学生却在此时表示她已通报中国驻多伦多大使馆。 一名昵称Ryan的学生写道: 「让大使馆与学校交涉就行了。」

不久后，负责联系领事馆的中国学生回报表示，中国大使馆下指令要学生注意该讲座现场是否有校方人员，以及主办活动的人是否为中国的海外侨民。不愿具名学生向德国之声展示的微信群组对话截图显示，昵称为阿狸喵呀的学生表示: 「如果有学生要录音录视频啥的，注意安全。 领事馆原话，希望大家不要起正面冲突。 如果事情有进一步情况，领事馆还是希望我们学生主动联系他们。 」

后来，昵称为Mr. Shark的学生代表出席该讲座，并在过程中不断将现场照片与视频回传到群组内。 他要群组内其他人帮忙留意视频中是否有校方人员。 一位昵称随机生成的学生建议将所有画面回传给中国领事馆。 微信截图显示，在加拿大周一 (2月11日) 下午四点时，昵称Tom的学生在群组发文说: 「还有多久啊? 我过来砸场子。 」

根据群组发文时间，Tom大约在下午4:20分抵达讲座现场。 而透过托度希本人脸书影片显示，他在问答时刻质问她为何要在麦克马斯特大学举行这样的讲座。 她数度请Tom重复他的问题后，他含糊的吼了几句，接着愤而起身离席。 影片显示，他在离开现场前，朝托度希怒吼了英语脏字。

讲座结束后，Mr. Shark将所有影像分享到群组，并由另一名学生将所有档案传给中国大使馆。 他在群组内说: 「我给领事馆发了邮件和图片了，大使馆说明天开始处理。 」根据群组对话纪录，中国大使馆要学生们将此事件与中国学生学者联谊会跟校方分享。

一名中国学生透过微信联系麦克马斯特大学中国学生学者联谊会的会长李毓朗，询问是否将该组织对讲座的立场透过微信公众号表态。 李毓朗表示该会已在准备公开声明，并在大群组内强调该会已联系麦克马斯特大学的学生会。 微信对话截图显示，一名学生在群组内表示: 「希望中国学生学者联谊会能正视此次事件的严肃性。 」

不久后，麦克马斯特大学中文新闻网的负责人李琦在群组中表示，加拿大各校中国学生社团正在积极讨论磋商，会在适当时机发布联合声明。

周三 (2月13日)，麦大的中文新闻网联合其他四个学生团体发表声明，指控麦克马斯特大学的两个学生团体于周一举行了一场「荒谬的反华讲座」，以协助维吾尔妇女及孤儿为由公开宣扬东突厥斯坦分裂活动及攻击中国政府，希望以此筹募资金。

声明强调: 「我们已充分知悉此次活动，并于事件发生后的几小时内即组织各在校中国社团举行会合议，对涉事两社团举办这种无中生有、颠倒黑白的活动表示强烈愤慨和严厉谴责。 」发表声明的团体并强调，已于周二 (2月12日) 通报中国驻多伦多总领馆，并将适时针对相关事件进展做出回应。

然而，托度希接受德国之声访问时澄清，该讲座的海报上，并没有任何提及维吾尔妇女或孤儿的讯息，而是主要专注在介绍新疆再教育营的状况。

托度希则在她个人脸书表示，该闹场中国学生的行为不代表所有中国人的行为，但却也同时与许多中国人的表现相似。 她说: 「很不幸地，这些人住在加拿大，一个全世界最民主的国家。 虽然他们接受西方文化熏陶，却依然坚持替中国的暴行辩护。 」

托度希向德国之声表示，她认为这个事件不单单是学生与讲者之间的冲突，而是一个对加拿大校园言论自由以及加拿大政府来说相当大的警讯。 她说: 「这代表中国政府很可能正试着透过学生势力渗透加拿大的大学校园，并将他们的思想传入加拿大大学校园。 」