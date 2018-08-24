 佳士维权分子再受打压 十余名成员遭「绑架」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2018

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时政风云

佳士维权分子再受打压 十余名成员遭「绑架」

维权团体佳士工人声援团週末透过推特发文表示，十余名成员上週五在中国数个城市遭不明人士绑架带走，指控广州警方涉入主导整起事件。

China Demonstration für Arbeiter der Fabrik Jasic Technology (Reuters/Sue-Lin Wong)

佳士工人声援团週末在推特上称，十馀名成员在中国数个城市遭不明人士强行带走，并指控广东警方为幕后主使。

(德国之声中文网) 佳士工人声援团週末透过推特发文，称十多名成员上週五 (11月9日) 晚间遭警方拘留，其中五名是北京大学的毕业生。其中一名校友张圣业则是被多名黑衣人包围痛殴，接着拖上一台黑色轿车后被带走。目击者表示﹕「他们围上来殴打他并快速将他制伏。」 其他事发当下在周围的学生也被制伏在地，并被要求不许拍照或说话。

11月11日发布在Youtube上的一份视频显示，北大历史系学生、事件目击者于天夫口述张圣业被绑架事件经过，称“这是黑社会行径”，“我不知道是什么样的特权，使这些人胆敢这样践踏法律法规、践踏法律赋予公民的合法权益”。他也呼吁北大的老师和校友关注此事。

佳士工人声援团发出公开声明表示﹕「北京大学竟然默许了此类绑架行为，也是高校打压进步学生和左翼社团的又一罪状！」

此外，佳士工人声援团也声称，其他四名北京大学毕业生也分别从北京、上海和广州的家中被警方抄家带走。而两名在深圳坪山经营一个社工机构的维权人士及其工作人员也遭广东警方带走。根据佳士工人声援团分享的最新消息，另外三名声援团成员在週日 (11月11日) 也以同样方式遭广东警方强行带走。

China Demonstration für Arbeiter der Fabrik Jasic Technology (Reuters/Sue-Lin Wong)

週末的大规模逮捕，是自八月广东警方强行带走五十多名学生之后，政府首次突袭佳士工人声援团。

此次是自八月的大规模逮捕以来，中国政府再次大规模突袭佳士维权分子。在八月的突袭中，警方于清晨破门闯入佳士工人声援团成员位于深圳的租屋处，并强行带走了数十名成员。根据当时目击者说法，警察殴打学生并没收他们的手机。其中一名北京大学毕业生岳昕自从八月被关押后，就不知去向。

此外，在上週五 (11月9日)，十名大学生也因为在苹果公司 (Apple Inc.) 北京门市外抗议其重庆工厂违法聘用学生与剥削劳工，而遭警方逮捕并拘留了数小时。苹果回应正在针对此事进行调查。

佳士工人声援团的成员自称是坚信马克思主义与毛泽东思想的共产主义者，许多成员来自中国顶尖大学。自从佳士工人的事件之后，他们在中国掀起一股向不平等待遇与企业贪婪抗争运动，并在不少中国大学引起回响。尽管类似的行动屡次遭受校方及警方的打压，佳士工人声援团仍持续透过网路来支持其他的工人或学生运动，包含了上週在深圳爆发的警方与三百多名患有尘肺病的工人之间的冲突。

杨威廉/李芊（综合报导）

 

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