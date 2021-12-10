 佳兆业停牌 恒大错过死线 中国房企债务危机加深 | 经济纵横 | DW | 08.12.2021

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经济纵横

佳兆业停牌 恒大错过死线 中国房企债务危机加深

恒大集团未能在美国时间周一最后期限前支付一笔8250万美元的到期款项。美媒指出，这可能为一场大型违约和超级债务重组埋下伏笔。与此同时，另一家中国房地产企业佳兆业在港交所暂停交易，成为了继恒大之后又一家令投资人和期房业主提心吊胆的公司。

债务问题在中国房地产行业蔓延

债务问题在中国房地产行业蔓延

（德国之声中文网）债务问题目前在中国房地产行业蔓延。佳兆业是新近爆雷的一家，目前针对这家中国房地产企业还款能力的质疑此起彼伏。

佳兆业是中国第27大房地产公司，同时也是负债最多的公司之一。这家公司12月3日宣布，其2021年12月7日到期的6.5% 优先票据的交换要约及同意征求失效，意味着其寻求更多偿债时间的尝试失败。根据公告，这笔票据未偿还的本金总额为4亿美元。消息一出，佳兆业股票大跌。

本周三（12月8日），该公司宣布暂停在港交所的交易，“等待公司发布包含内部信息的公告”。

法新社的相关报道指出，中国政府去年启动了一项行动，以遏制佳兆业、恒大等房地产企业过度负债，这导致这些因扩张而积累巨额债务的公司难以获得新贷款、资金链断裂。

继恒大后，佳兆业也面临违约风险

继恒大后，佳兆业也面临违约风险

正探讨解决流动性问题

佳兆业集团总部位于深圳，其掌舵人为郭英成。中国金融媒体报道称，郭氏二代、去年11月被委任为佳兆业美好董事会副主席的郭晓亭，已经于12月6日辞任佳兆业美好执行董事兼副主席。

据《华尔街日报》报道，截至6月底，佳兆业集团的未偿美元债约109亿美元。佳兆业表示正与本周将到期债券的一些持有人进行讨论。佳兆业称，将探讨解决流动性问题的方案，其中包括重续及延长借款以及出售资产。

据中国媒体报道，此前佳兆业出售了1.86亿港元中环中心物业以物抵债。

佳兆业千万豪宅烂尾

央视网于12月7日报道指出，“广州金融城佳兆业千万豪宅烂尾：工人欠薪停工，业主购房5年仍未收房”。

在央视财经《正点财经》的节目中，记者随同佳兆业壹号的业主们来到了位于广州市天河区的项目楼盘，“从外部可以观察到，施工的外架已经撤去，但楼盘外立面和玻璃还没有完工，大门紧锁，业主们无法进入内部查看施工进度。”据报道，这些业主于2017年购买了佳兆业壹号一期的房产，合同约定2019年12月毛坯验收，2020年底精装交付，后拖延至2021年底精装交付，现如今又被告知无法按时交付。

在该节目中，记者还发现，除了广州的这处楼盘项目出现延期交付，佳兆业旗下多个房产项目也因为资金问题出现了欠薪、停工的问题，“业内人士表示，佳兆业出现欠薪停工等现象的根本原因是其资金链出现了问题”。

中国证监会表示，恒大事件的影响是可控的

中国证监会表示，恒大事件的影响是可控的

恒大迈向违约 将迎来债务重组？

最近数月，已经有数家中国房地产开发商发生债务违约。目前负债最多的恒大集团，债务总额高达3000亿美元。

恒大周一错过了偿还其部分海外债权人的“死线”（最后期限），增加了其违约的可能性。《华尔街日报》报道指出，这可能为一场大型违约以及中国有史以来规模居前的债务重组埋下伏笔。

据彭博社报道，到12月7日结束时（30天宽限期已过），这笔8250万美元的逾期票据付款仍未支付。

上周五，中国恒大向其总部所在地广东省的政府求助，后者表示将向该集团派出工作组，“帮助恒大维持正常经营，有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定”。《华尔街日报》援引分析师指出，“这一动向是中国恒大进行有管理的债务重组的开始，也是这家有25年历史的企业集团发生违约的前奏”。

“总体保持健康发展”

《纽约时报》在其相关报道中指出，随着恒大集团和佳兆业集团高额美元债务最后期限的到来，“中国负债累累的房地产市场正在进入算总账的时候”，这对中国政府“有能力处理经济所面临的威胁”的说法构成了考验。

中国官方则于近日再次强调，恒大问题属个案风险，是该集团经营管理不善、盲目多元化扩张所致。

据新华社援引证监会等相关部门称，恒大问题“对房地产行业和金融市场冲击有限”，“当前我国房地产行业总体保持健康发展，房地产企业在债券市场的融资渠道保持畅通有序”。

（法新社，华尔街日报等）

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