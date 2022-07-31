 佩洛西首站訪新加坡 法媒：赴日前來台見蔡英文 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

佩洛西首站訪新加坡 法媒：赴日前來台見蔡英文

新加坡外交部證實，美眾議院議長佩洛西亞洲行的首站為新加坡。疑為她的專機已在週一（8月1日）清晨飛抵新加坡。與此同時，有法媒引述消息報導稱，佩洛西預計訪日前於8月4日經菲律賓來台，會見台灣總統蔡英文。

Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Pelosi

佩洛西可能訪台受國際高度關注，外界關切是否可能導致台海局勢升高，甚至演變成擦槍走火。

DW.COM

有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。

美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。

中国官媒《环球时报》前总编胡锡进日前发推文称：如果美国众议院议长佩洛西防台，中国解放军在必要的时候可以击落。随后他的推特账号被封。向中国网民反应遭遇时，胡锡进得到的更多回应是：“你是如何上推特的”？

（德國之聲中文網）新加坡外交部證實，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將於本週一（8月1日）、週二（2日）率團訪問新加坡，期間預計會見新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）和總理李顯龍，以及多名內閣部長。

根據新加坡亞洲新聞台和《海峽時報》上週日（7月31日）報導，新加坡外交部一名發言人證實，佩洛西將於8月1日至2日率團訪問新加坡。此外，新加坡美國商會（AmCham Singapore）亦發函邀請佩洛西國會代表團於8月1日下午，在新加坡香格里拉大酒店出席商界見面會。

對此，新加坡外交部發言人也向台灣中央社證實有關消息。

與此同時，中央社引述飛航網站「Flightradar24」數據報導，據信為佩洛西搭乘的美國空軍波音C-40C運輸機、呼號為「SPAR19」的美方專機，上週六（7月30日）自美國舊金山附近的空軍基地起飛後，短暫停留夏威夷及關島，已於週一（1日）清晨4時30分左右飛抵新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。

基於安全考量，美方並未公開證實佩洛西搭乘的班機。

根據佩洛西辦公室早前發布的新聞稿，佩洛西國會代表團出訪亞洲預計拜訪4國，包含新加坡、馬來西亞、日本、韓國，但並未明言出訪的先後順序，全文也未提及台灣。

法媒：佩洛西預計8/4訪台

法國國際廣播電台上週末引述消息報導稱，儘管佩洛西辦公室的官方行程新聞稿並未將台灣列入，但她仍將於週四（4日）經菲律賓克拉克美國空軍基地（Clark Air Base）訪問台灣，在台北會見蔡英文總統。之後將在週五（5日）下午飛抵東京橫田美國空軍基地，預計會見日本首相岸田文雄首相。

佩洛西是美國總統繼位順序的第二人，若訪台成行，她也將成為25年來首位訪台的現任眾議院議長。但對於是否訪問台灣，佩洛西一直以安保為由拒絕證實或透露。

台灣《聯合報》上週日（7月31日）引述消息稱，台灣總統府與外交部雖不願證實佩洛西是否訪台的有關報導與傳言，但有消息人士指出，有關單位對於佩洛西可能的來訪已在「準備中」。報導寫道：「據悉，這段期間，我方國安單位及駐美代表處緊盯各項情勢，但對波洛西（佩洛西的其他譯名）是否來台，無法『操之在己』，只能等波洛西方面通知。」

佩洛西可能訪台一事，台灣方面一直低調處理，官方並沒有公開回應，至今僅有行政院長蘇貞昌曾發言表示，「若有外賓訪台，政府都會做最好的安排」。

Taiwan - Nationalfeiertag

北京頻頻威嚇警告佩洛西勿訪台，近日又舉行軍演。台灣方面則一直對此保持低調。

此前，美國總統拜登（Joe Biden）曾稱，美國軍方認為現在並不是訪台的好時機。日前在與中國國家主席習近平通話時，習近平告訴拜登，「玩火者必自焚」；華盛頓也重申美方的兩岸政策並沒有改變。

北京方面則對佩洛西可能訪台表達了多次的強烈反對，稱若成行，中國「軍隊絕不會坐視不管」。根據港媒報導，解放軍近日在台海、南海、東海一連舉行5場軍演。週日（7月31日），中國空軍新聞發言人申進科亦宣佈新一代空中加油機「運油-20」入列，稱「空軍多型戰機繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權領土完整的能力」等，皆被認為是劍指佩洛西爭議的亞洲之行。

「第四次台海危機」？

佩洛西可能訪台受到國際高度關注，外界關切這是否可能導致台海緊張局勢升高，甚至演變成擦槍走火的局面。推特上亦有不少輿論直接揣測，佩洛西此行可能觸發「第四次台海危機」。

但對此，美國《外交事務》（Foreign Affairs）分析認為，佩洛西若真的訪問台灣，雖然可能引發中國軍事回應，但北京不太可能在此時攻打台灣。文章稱，由於今年秋天的二十大在即，北京當前的首要之務仍是追求穩定。

前美國國防官員、新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員唐安竹（Drew Thompson）週日（7月31日）則在推特撰文分析指出，他認為儘管佩洛西目前公開的行程並未列入台灣，但這不代表她不會率團短暫停留台灣，進行非正式的訪問，「且這也符合美國的『一中原則』。」

唐安竹認為，佩洛西此舉是為了遷就北京的關切，但絕不是屈服。他寫道：「中國希望將台灣問題排除在正式議程之外，不與主權國家並列，這一點得到了尊重。我預計在訪問馬來西亞之後她會在台灣進行非正式停留。北京可以接受這個結果。」

唐安竹解釋，不將台灣列入行程，等於不給予台灣與其他四國的相等地位，但仍可保留非官方性質的訪問可能性。這樣對北京還有美中關係來說，都是好事，「表明雙方有能力處理好關係。」

與此同時，唐安竹也警告稱這不代表中國解放軍會就此停止發出威嚇信號，但應不會看到彈道導彈或解放軍空軍越過台灣海峽中線的場面，目前更有可能的仍是解放軍派軍機飛入台灣西南防空識別區（ADIZ），以及在台灣周圍派遣偵察機進行警告。

观看视频 02:42

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

（綜合報導）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

21.7.2022, Washington, USA, FILE - Speaker of the House Nancy Pelosi, D-Calif., talks with reporters at the Capitol in Washington on July 21, 2022. U.S. President Joe Biden is planning to speak with his Chinese counterpart Xi Jinping for the first time in four months, with a wide range of bilateral and international issues on the table. But a potential visit to Taiwan by Pelosi is looming over the conversation set for Thursday, July 28, with China warning of a severe response if she travels to the self-governing island democracy Beijing claims as its own territory. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)

墙外文摘：佩洛西访台，开创世界新局面？ 31.07.2022

有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。

佩洛西官网公布亚洲行程 台湾不在列

佩洛西官网公布亚洲行程 台湾不在列 30.07.2022

美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。

美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？ 29.07.2022

美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？

广告

媒体看中国

USA Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi

墙外文摘：佩洛西访台，开创世界新局面？

有评论认为，几乎可以确定，佩洛西众议长即将访问台湾，世界也将出现一个新局面。另有评论认为，此时并非中美两国摊牌的好时机，佩洛西应该推迟任何访台计划。  