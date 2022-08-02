佩洛西访台 中国网民这么说

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西此次亚洲之行可能到访台湾，引发北京的强烈反对。本周二（8月2日），中国外交部发言人华春莹表示，我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。就在昨日，八一建军节的当天，中国外交部发言人赵立坚表示“如果她敢去，那就让我们拭目以待”。中国官媒人民日报报道，赵立坚说：“我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管……如果佩洛西众议长访问台湾，必将采取坚决应对和有力的反制措施捍卫自身的主权和领土完整，至于是什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待吧。”

中国官方多次做出回应，表达中方立场。中国人民大学教授金灿荣对近几日的说法进行了总结：

7月19日国台办发言人：“停止任何玩火行径”

7月19日外交部发言人：“一切后果必须完全由美方负责”

7月21日外交部发言人：“我们说到做到”

7月25日外交部发言人：“我们正严阵以待”

7月26日国防部发言人：“中国军队绝不会坐视不管”

7月26日驻美大使：“如果有人试图把台湾从中国分裂出去，如果有人执意挑战中方底线，中国军队必将釆取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。”

7月27日外交部发言人：“若美方一意孤行，必遭坚决反制”。

根据多家媒体报道以及台湾内部匿名消息人士透露，佩洛西可能周二晚间抵台，并于隔日上午与台湾总统蔡英文见面，随后转赴立法院。中国《环球时报》总编辑胡锡进当天在微博上表示：“今天是个敏感时间点，传佩洛西将在今晚窜飞台湾，挑战一个中国原则……我坚信中国政府一定会采取包括军事行动在内的一系列反制措施。外交部、国防部都反复表示“严阵以待”“绝不会坐视不管”了，国家信誉在此，怎么能不反制？所以让我们稍安勿躁，对接下来会发生什么拭目以待。” 他的言论也引来大批网友留言，有人说：“这太极打的，到底还击落不击落了”，还有人说：“老胡，你这语气怎么越来越萎了，一开始是打下来，刚刚是飞机飞越，现在这说的啥玩意，支持任何反制手段。。。”，也有人调侃说到：“可以给个红码她就去不了”。“从来没有这么关心过一个陌生女人在哪过夜 ​”。

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

从微博热搜榜上也可以看出，佩洛西计划访台是中国网民的热议话题。本周二（8月2日），与佩罗西访台相关的多个话题登上新浪微博热搜，排在前几位的包括“桃园机场收到爆裂物恐吓信”，中国驻联合国代表张军表示“佩洛西访问台湾是危险的”，“佩洛西此前所乘专机起飞”。网民们也议论纷纷，有人直呼要“肯定要打了”，统一中国”，“捍卫国家主权和领土完整！” “气氛都到这里了，直接收复了吧”。“ 也有人表达反战立场，表示“一群网友尽说风凉话，说什么我们外交团没有胆量，只会打嘴炮，你这么能这么勇你赶紧的现在去刺杀啊，在这扛着键盘干啥呢？中国现在军事力量很强大，但仍然尽全力不走向战争这一步是保护广大人民，如果战争真的来了，你以为你我他每一个中国人还都能安生么？”

也有一些网民分析若是佩洛西在台湾落地，北京可能采取的反制措施，有人说，派军机对佩洛西乘坐的飞机“同飞”，并用军机绕飞她降落的机场或居住酒店，以此宣誓主权。也有人说：“佩洛西的飞机过来我们军机进行拦截。然后她飞向日本和韩国，对我们提出抗议。我们也是坚决捍卫。这样双方都有面子。“ 一名叫做“孙玉良”的大V认为，中美未来会有一战，但不是现在：“现在中国若与美国开战，斗的也不只是武器装备，而是战略、战术以及克敌制胜的军魂，武器永远是死的，人是活的。吹牛没用，最后的胜利才是真的。”

(综合报道)

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