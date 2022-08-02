佩洛西访台 中国网民这么说

美国众议院议长佩洛西是否会在本周二到访台湾引起外界的高度关注，这也成了中国网民的热议话题。有人高呼“统一中国”之时，也有人反对诉诸武力。至于北京对佩洛西赴台可能采取什么样的反制措施，民众也议论纷纷。
（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西此次亚洲之行可能到访台湾，引发北京的强烈反对。本周二（8月2日），中国外交部发言人华春莹表示，我们坚决反对“台独”分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的“台独”势力留下任何空间。就在昨日，八一建军节的当天，中国外交部发言人赵立坚表示“如果她敢去，那就让我们拭目以待”。中国官媒人民日报报道，赵立坚说：“我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管……如果佩洛西众议长访问台湾，必将采取坚决应对和有力的反制措施捍卫自身的主权和领土完整，至于是什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待吧。”
中国官方多次做出回应，表达中方立场。中国人民大学教授金灿荣对近几日的说法进行了总结：
7月19日国台办发言人：“停止任何玩火行径”
7月19日外交部发言人：“一切后果必须完全由美方负责”
7月21日外交部发言人：“我们说到做到”
7月25日外交部发言人：“我们正严阵以待”
7月26日国防部发言人：“中国军队绝不会坐视不管”
7月26日驻美大使：“如果有人试图把台湾从中国分裂出去，如果有人执意挑战中方底线，中国军队必将釆取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。”
7月27日外交部发言人：“若美方一意孤行，必遭坚决反制”。
根据多家媒体报道以及台湾内部匿名消息人士透露，佩洛西可能周二晚间抵台，并于隔日上午与台湾总统蔡英文见面，随后转赴立法院。中国《环球时报》总编辑胡锡进当天在微博上表示：“今天是个敏感时间点，传佩洛西将在今晚窜飞台湾，挑战一个中国原则……我坚信中国政府一定会采取包括军事行动在内的一系列反制措施。外交部、国防部都反复表示“严阵以待”“绝不会坐视不管”了，国家信誉在此，怎么能不反制？所以让我们稍安勿躁，对接下来会发生什么拭目以待。” 他的言论也引来大批网友留言，有人说：“这太极打的，到底还击落不击落了”，还有人说：“老胡，你这语气怎么越来越萎了，一开始是打下来，刚刚是飞机飞越，现在这说的啥玩意，支持任何反制手段。。。”，也有人调侃说到：“可以给个红码她就去不了”。“从来没有这么关心过一个陌生女人在哪过夜 ”。
从微博热搜榜上也可以看出，佩洛西计划访台是中国网民的热议话题。本周二（8月2日），与佩罗西访台相关的多个话题登上新浪微博热搜，排在前几位的包括“桃园机场收到爆裂物恐吓信”，中国驻联合国代表张军表示“佩洛西访问台湾是危险的”，“佩洛西此前所乘专机起飞”。网民们也议论纷纷，有人直呼要“肯定要打了”，统一中国”，“捍卫国家主权和领土完整！” “气氛都到这里了，直接收复了吧”。“ 也有人表达反战立场，表示“一群网友尽说风凉话，说什么我们外交团没有胆量，只会打嘴炮，你这么能这么勇你赶紧的现在去刺杀啊，在这扛着键盘干啥呢？中国现在军事力量很强大，但仍然尽全力不走向战争这一步是保护广大人民，如果战争真的来了，你以为你我他每一个中国人还都能安生么？”
也有一些网民分析若是佩洛西在台湾落地，北京可能采取的反制措施，有人说，派军机对佩洛西乘坐的飞机“同飞”，并用军机绕飞她降落的机场或居住酒店，以此宣誓主权。也有人说：“佩洛西的飞机过来我们军机进行拦截。然后她飞向日本和韩国，对我们提出抗议。我们也是坚决捍卫。这样双方都有面子。“ 一名叫做“孙玉良”的大V认为，中美未来会有一战，但不是现在：“现在中国若与美国开战，斗的也不只是武器装备，而是战略、战术以及克敌制胜的军魂，武器永远是死的，人是活的。吹牛没用，最后的胜利才是真的。”
(综合报道)
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