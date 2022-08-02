佩洛西访台掀波澜 合成同框引热议

（德国之声中文网）《环球时报》前总编胡锡进在7月31日，八一建军节的前一天，在微博上发布了一张年轻时参军的照片，并配文说"退役老兵向现役军人们致以崇高敬意。" 他还表示，如遇战争国家需要，老胡召必回。或许是因为他在网上频频对佩洛西事件表态，有人把他发布的这张年轻时的照片与佩洛西年轻时的照片合成了一张相片，看起来仿佛是一张古早结婚照。其实，两人年龄相差大约20岁，佩洛西今年82岁。

佩洛西的这张照片原本是她和家人的一张合照。佩洛西在Flickr 发布了这张照片，并配文"与家人在一起的年轻女孩" 。照片上，年轻的佩罗西偎依在父亲的身旁。

这张合成的照片引起了中国网民的关注和议论。有网民评价道："你还别说，看起来真般配。"有人调侃"老胡已经网红化，不必在意了"，也有人说："己所不欲 勿施于人。P图和转图说事儿消费别人都不好。"照片也流传在社交媒体推特上，因为乍看上去画面角度和谐，有网友分辨不清真伪，问道："什么，他们是怎么遇到的？"

传出佩洛西计划前往台湾的消息后，胡锡进在新浪微博上多次发出呛声，发文称，"现在佩洛西被广泛定义成了"麻烦制造者"，世界舆论对中方非常有利。我们要借这个机会把解放军的力量投送到台湾本岛上去……"。他也表示，如果美军战机对佩洛西座机实施护航，若美国军机和佩洛西飞机闯入台湾12海里上空，解放军战机有权向美国飞机发射导弹，击落美军战机和佩洛西乘坐的专机。不过佩洛西访问台湾后，也有网民对他的种种放"狠话"发出批评，认为他"胡乱放狠话"，"吹牛挑事"。对此他也在微博上做出回应，表示"一点都不后悔针对佩洛西窜访台湾说了狠话，我唯一遗憾的是没能把她吓回去。"

(综合报道)

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