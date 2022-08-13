 佩洛西访台后 美军舰首度通过台湾海峡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.08.2022

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时政风云

佩洛西访台后 美军舰首度通过台湾海峡

美国海军周日证实，两艘美国巡洋舰通过台湾海峡的国际水域。这是美国众议院议长佩洛西访问台湾并受到中国严厉谴责后，美军舰首度穿越台海。

Taiwan US l Lenkwaffenkreuzer USS Chancellorsville (CG 62) durchquert Philippinische See

美国海军导弹巡洋舰“切斯劳卫尔”号通过台湾海峡（资料图片）

（德国之声中文网）美国第七舰队周日发布声明称， 美国海军导弹巡洋舰“安提坦”号（USS Antietam）和“切斯劳卫尔”号（USS Chancellorsville）通过台湾海峡国际水域。“军舰通过台湾海峡展现美国对自由开放的印太平洋的承诺。美国军队在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

美国海军证实了路透社的相关报道称，安提坦号和切斯劳卫尔号正在执行相关任务。 此类行动通常需时8到12小时，并且受到中国军方的密切监控。

台湾国防部在新闻稿中表示，两艘美国巡洋舰由北向南航经过台湾海峡，期间台湾军方全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常。

中国解放军东部战区发言人施毅表示，美国巡洋舰8月28日通过台湾海峡并“公开炒作”，“中国人民解放军东部战区对美舰过航行动全程跟监警戒，一切动向尽在掌握。”

他还称：“战区部队保持高度戒备，随时做好挫败任何挑衅准备。”

  • 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国前众议长金里奇

    国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

  • Taiwan Nancy Pelosi, während eines Treffens mit der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen

    这些年 去过台湾的各国政要

    美众议院院长佩洛西

    2022年8月2日晚22时40分，佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。中国外交部深夜发表声明指佩洛西访台是向“台独”分裂势力发出的严重错误信号，称美方企图搞以台制华是“十分危险的玩火行动，玩火者必自焚”。佩洛西离开台湾后，中国人民解放军在台岛周边开始实弹军演。

  • USA US-Senator Ed Markey in Taiwan

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国参议院外委会亚太小组主席马基

    继美国众议院议长佩洛西访台后，美国参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）8月14日率跨党派国会议员团开始对台湾进行两天的访问。马基在推文发文写道：“我率领跨党派国会代表团访问台湾，是要重申美国对台支持，鼓励台湾海峡的稳定及和平。”民主党党籍的马基是目前美国国会少数曾于1979年参与《台湾关系法》立法的国会议员。

  • Taiwan US-Senatorin Marsha Blackburn auf dem Flughafen Songshan in Taipei

    这些年 去过台湾的各国政要

    美参院台湾连线成员布莱克本

    美国参议员布莱克本（Marsha Blackburn）8月25至27日乘军机访台，她是继美众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基(Ed Markey)之后，第三位无视北京反对、坚决亲访台湾的美国国会议员。共和党籍的布莱克本是美参院“台湾连线”成员，对台一向友好。2020年12月时，她曾发帖称“中国拥有5000年的欺诈盗窃史”引发争议。此次她再发帖称中国是“新的邪恶轴心”、“永远不会向中共磕头”以及“习近平吓不倒我”等内容。

  • 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国参议院外交委员会主席

    在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

  • 2020年8月美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾。

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国卫生部长阿扎尔

    2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

  • Taiwan Besuch tschechische Delegation Joseph Wu

    这些年 去过台湾的各国政要

    捷克议长维斯特奇尔

    欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

  • Taiwan Taoyuan | Nicola Beer und Tien Chung-kwang

    这些年 去过台湾的各国政要

    欧洲议会副议长贝尔

    在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

  • 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。

    这些年 去过台湾的各国政要

    立陶宛经济部副部长内利乌普西内

    今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



这是美国众议院议长佩洛西八月率团访台后，美国军舰首度通过台湾海峡。佩洛西在短暂访台期间宣誓美国与台湾之间的团结；北京对佩洛西访台表达强烈不满，并随即在台湾周边海域展开大规模军演。

在佩洛西历史性访问台湾约一周后，再有5名美国国会议员访台。中国军方以在台湾附近进行更多军演作为回应。

本周四，美国参议员玛莎·布蕾波恩（Marsha Blackburn）抵达台湾进行访问，并于周五上午会见台湾总统蔡英文。布蕾波恩是继美国众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）后，本月第三位无视北京反对、坚持率团访台的美国国会议员。

拜登政府试图避免美中紧张局势升级演变为冲突，重申国会访问是例行公事。

本周五，台湾外交部长吴钊燮表示，中国举行环台军演是企图否定台湾海峡是国际海域的现状。

（德新社、路透社）

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