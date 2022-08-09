佩洛西警告中國不能孤立台灣 北京稱美挑釁在前

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）週三（8月10日）召開返美後的首場記者會。她表示，美國不能允許中國對台灣空前的施壓。在與她同行出訪亞洲的4位民主黨眾議員陪同下，佩洛西在新聞發佈會上表示，美國不能允許中國在台灣問題上建立一種「新常態」。

「我們在中國看到的是，他們正試圖建立一種新常態。我們不能讓這種情況發生。」佩洛西說。

中國解放軍東部戰區週三（10日）宣布，它已經「完成了在台灣周圍的各種任務」，但將繼續進行定期巡邏，這可能預示著連日來的大規模軍演終於告一個段落。

在佩洛西訪問台灣之後，北京隨即宣布自8月4日開始在台灣周邊海空域展開大規模的實彈軍演。根據官方原公告，軍演表定7日12時結束，但過去數日，東部戰區仍公告在台灣周邊進行聯合軍演。許多專家及輿論懷疑，中國藉此要將對台軍演「常態化」。

在新聞發佈會上，佩洛西再次為自己堅持訪問台灣辯護，她說：「我們去那裏是為了讚美台灣。我們去那裏是為了顯示我們的友誼，說中國不能孤立台灣。」

在被問及中國宣布制裁她和她的直系親屬時，佩洛西笑回：「誰在乎呢？」她說：「這對我來說是枝微末節，無關緊要。」

此外，眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）在新聞發佈會上稱，代表團討論了積壓的對台軍售問題。他和眾議院外交事務委員會主席米克斯（Gregory Meeks）議員共同表示，立法者正在採取措施，以加速推動此類交易。

「我們打算對所有合作夥伴、和其他指望我們提供這些重要物資的人，履行我們的所有義務。」克利什納穆希說。米克斯表示，他的委員會正在制定有助於加快國防設備協議的立法。

中國外交部：美方挑釁在前

與此同時，中國外交部例行記者會上有記者問道，對於佩洛西表示不理解為何數月前美國會議員訪台未產生影響，她訪台卻引發中方高度關注，並稱美國不應允許中方孤立台灣，中方對此有何評論時，發言人汪文斌再次譴責佩洛西「竄台」。

汪文斌表示，佩洛西訪台聲稱是一次官方訪問，民進黨當局更宣揚佩洛西「竄台」是台美關係的重大突破，這些都充分表明佩洛西訪台是「升級美台交往的重大政治挑釁」，違背美方在《中美建交公報》中所作的僅「與台保持非官方關係」的承諾，違背國際社會廣泛認可並由聯大第2758號決議所確認的「一個中國」原則，違背聯合國憲章確立的不幹涉內政的國際法準則。

汪文斌強調，中方在4個多月前就已通過各種渠道、各個層級反覆向美方表明堅決反對佩洛西訪台的嚴正立場，但美方「一意孤行」違背承諾、侵犯中國主權、縱容支持「台獨」分裂活動。他稱，美方挑釁滋事在前，中方正當反制在後，合理、合法、必要、適度，並提到美方每年在中國周邊海域軍演達上百次，卻指責中方反應過度，「對於這種強盜邏輯，中方不會接受，國際社會也不會認可」。他警告美方，打消「以台制華」的念頭，以中美關系穩定發展。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



（路透社等）

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