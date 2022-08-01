 佩洛西訪台見蔡英文 兩岸提高戰備 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2022

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佩洛西訪台見蔡英文 兩岸提高戰備

佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。

USA Nancy Pelosi

佩洛西结束新加坡访问后，预计展开马来西亚之行。

（德國之聲中文網）根據多家媒體報導以及台灣內部消息，美眾院議長佩洛西週二（8月2日）抵台後將在3日早上與台灣總統蔡英文見面，之後赴立法院。

佩洛西訪台消息引發各方緊張，台灣2日早上傳出軍隊強化戰備整備。路透社報導，中國軍機一早飛近海峽中線。廈門航空也發出公告，調整福建地區航班，引起「為軍機讓道」的揣測。

此外，根據中央社報導，中國疑似展開「報復」行動，暫停進口台灣多家食品廠產品，包括知名食品大廠郭元益、裕珍馨以及乖乖等。

美國方面，白宮雖未證實有關報導，但強調佩洛西有權訪問台灣，並補充說，中國似乎準備升級回應，可能進行「軍事挑釁」。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）週一（8月1日）向媒體表示，預計中國未來幾天將反應升級，可能的行動包括在台灣附近發射導彈，進行大規模的空中或海上行動，或進一步提出「虛假的法律主張」，比如稱台灣海峽不是國際水域，但美國「不會被嚇倒」。

「我們不會上鉤，也不會參與劍拔弩張的活動。同時，我們也不會被嚇倒。」柯比說。

柯比表示，佩洛西可能的訪問並沒有改變美國對台灣的政策，北京方面很清楚，美國政府內部的權力劃分，意味著佩洛西有權對這次訪問自己做出決定。柯比還說，此事並非沒有前例，呼籲北京「沒有必要」因此升高衝突。

USA I John Kirby

「我們也不會被嚇倒。」柯比說。（资料照片）

「議長有權訪問台灣，眾議院議長曾經訪問過台灣，沒有發生過任何事件，許多國會議員也是如此，包括今年也是」。柯比續道：「北京沒有理由把符合美國長期政策的潛在訪問變成某種危機或衝突，或以此為藉口在台灣海峽或周圍增加侵略性軍事活動。

柯比說，白宮預計中國在這個問題上會有進一步的「不負責任的言辭」，但美國將尋求與北京保持溝通。

至於外界擔憂佩洛西若訪台，緊張局勢加劇可能導致此行出現誤判或失誤，柯比表示，美國政府有責任確保佩洛西能夠「安全和有保障地」旅行。

柯比向記者表示：「我可以向你保證，她會的」。

佩洛西是美國總統繼位順序第二人。她訪台若成行，將是繼1997年時任眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）之後，25年來首位訪台的現任眾議院議長。

多方消息指佩洛西將訪台

根據路透社報導，有3位消息人士向它們表示，佩洛西將於週二（2日）訪問台灣，因為美方表示，不會被中國「絕不會坐視不管」的威脅嚇倒。

根據佩洛西辦公室的新聞稿，她率領的代表團將在亞洲拜訪新加坡、馬來西亞、韓國、日本，並未列出台灣。她已於1日造訪新加坡，預計2日前往馬來西亞。3名知情人士稱，佩洛西預計2日晚間抵台，並在台過夜。

一名消息人士向路透社表示，美國已將佩洛西訪台的消息通知了一些盟友。另外兩名消息人士稱，佩洛西可能會在3日與部分公開批判中國人權記錄的活動人士會面。

此前，美國CNN、《華爾街日報》和《金融時報》等多家外媒，以及部分台媒皆陸續引述消息指出，佩洛西將於2日晚間訪台過夜，行程包含會晤台灣總統蔡英文。

佩洛西訪台幾乎箭在弦上，台灣方面則一直保持低調。台灣外交部表示，對有關佩洛西旅行計劃的報導不予置評。

  • 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国前众议长金里奇

    国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

  • 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国众议长佩洛西?

    早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

  • 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

    这些年 去过台湾的各国政要

    美国参议院外交委员会主席

    在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

  • 2020年8月美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾。

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    美国卫生部长阿扎尔

    2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

  • Taiwan Besuch tschechische Delegation Joseph Wu

    这些年 去过台湾的各国政要

    捷克议长维斯特奇尔

    欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

  • Taiwan Taoyuan | Nicola Beer und Tien Chung-kwang

    这些年 去过台湾的各国政要

    欧洲议会副议长贝尔

    在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

  • 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。

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    立陶宛经济部副部长内利乌普西内

    今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。


中國再強硬警告

佩洛西可能訪台，引發美中台關係再次緊張。中國外交部週一（1日）在例行記者會上數次被問及此事。中國外交部發言人趙立堅重申，中方多次向美方表明堅決反對佩洛西訪台，稱她若訪台將是「對中國內政的粗暴幹涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係」。

趙立堅提到，日前中國國家主席習近平與美國總統拜登通話時曾經強調有關立場，「民意不可違，玩火必自焚」，美方應遵守一中原則與中美三個聯合公報，實現拜登政府「不支持『台獨』的承諾」。

趙立堅說：「中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整」。

在被問到「中國軍隊絕不會坐視不管」所指為何時，趙立堅稱：「是什麽措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待。」

有記者問到，柯比稱美方未看到中方加強台灣方向軍事部署的具體跡象，並表示美方的「一中政策」沒有改變，美中不必加劇緊張局勢，中方如何看待時，趙立堅則指，是美方在台灣問題上製造局勢緊張因素，並稱美國最近開始強調要維護每個國家的主權和領土完整，「希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準」。

與此同時，中國「東部戰區」1日晚間也在官方微博發布中國解放軍操演、各種軍武展示的短影片，並寫道：「嚴陣以待  聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」 、「向着聯戰勝戰前進」、「時刻準備戰鬥」等字句，被認為明顯劍指佩洛西訪台一事，意在威嚇。

中國所謂的東部戰區涵蓋福建、浙江、江蘇、上海、安徽、江西等6個省級行政區，台灣海峽及東海屬於其作戰範圍。

根據中國海事局1日發布的公告，中國將於渤海北部及南海部分海域，分別於1日及2日展開舉行實彈射擊及軍事訓練，禁止船隻進入。此前根據港媒報導，中國上週已進行了至少5場軍演，其中包括在福建平潭附近海域舉行的實彈射擊訓練。

观看视频 02:42

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

（綜合報導）

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