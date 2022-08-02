佩洛西訪台見蔡英文 兩岸提高戰備

佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。
（德國之聲中文網）根據多家媒體報導以及台灣內部消息，美眾院議長佩洛西週二（8月2日）抵台後將在3日早上與台灣總統蔡英文見面，之後赴立法院。
佩洛西訪台消息引發各方緊張，台灣2日早上傳出軍隊強化戰備整備。路透社報導，中國軍機一早飛近海峽中線。廈門航空也發出公告，調整福建地區航班，引起「為軍機讓道」的揣測。
此外，根據中央社報導，中國疑似展開「報復」行動，暫停進口台灣多家食品廠產品，包括知名食品大廠郭元益、裕珍馨以及乖乖等。
美國方面，白宮雖未證實有關報導，但強調佩洛西有權訪問台灣，並補充說，中國似乎準備升級回應，可能進行「軍事挑釁」。
白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）週一（8月1日）向媒體表示，預計中國未來幾天將反應升級，可能的行動包括在台灣附近發射導彈，進行大規模的空中或海上行動，或進一步提出「虛假的法律主張」，比如稱台灣海峽不是國際水域，但美國「不會被嚇倒」。
「我們不會上鉤，也不會參與劍拔弩張的活動。同時，我們也不會被嚇倒。」柯比說。
柯比表示，佩洛西可能的訪問並沒有改變美國對台灣的政策，北京方面很清楚，美國政府內部的權力劃分，意味著佩洛西有權對這次訪問自己做出決定。柯比還說，此事並非沒有前例，呼籲北京「沒有必要」因此升高衝突。
「議長有權訪問台灣，眾議院議長曾經訪問過台灣，沒有發生過任何事件，許多國會議員也是如此，包括今年也是」。柯比續道：「北京沒有理由把符合美國長期政策的潛在訪問變成某種危機或衝突，或以此為藉口在台灣海峽或周圍增加侵略性軍事活動。
柯比說，白宮預計中國在這個問題上會有進一步的「不負責任的言辭」，但美國將尋求與北京保持溝通。
至於外界擔憂佩洛西若訪台，緊張局勢加劇可能導致此行出現誤判或失誤，柯比表示，美國政府有責任確保佩洛西能夠「安全和有保障地」旅行。
柯比向記者表示：「我可以向你保證，她會的」。
佩洛西是美國總統繼位順序第二人。她訪台若成行，將是繼1997年時任眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）之後，25年來首位訪台的現任眾議院議長。
根據路透社報導，有3位消息人士向它們表示，佩洛西將於週二（2日）訪問台灣，因為美方表示，不會被中國「絕不會坐視不管」的威脅嚇倒。
根據佩洛西辦公室的新聞稿，她率領的代表團將在亞洲拜訪新加坡、馬來西亞、韓國、日本，並未列出台灣。她已於1日造訪新加坡，預計2日前往馬來西亞。3名知情人士稱，佩洛西預計2日晚間抵台，並在台過夜。
一名消息人士向路透社表示，美國已將佩洛西訪台的消息通知了一些盟友。另外兩名消息人士稱，佩洛西可能會在3日與部分公開批判中國人權記錄的活動人士會面。
此前，美國CNN、《華爾街日報》和《金融時報》等多家外媒，以及部分台媒皆陸續引述消息指出，佩洛西將於2日晚間訪台過夜，行程包含會晤台灣總統蔡英文。
佩洛西訪台幾乎箭在弦上，台灣方面則一直保持低調。台灣外交部表示，對有關佩洛西旅行計劃的報導不予置評。
佩洛西可能訪台，引發美中台關係再次緊張。中國外交部週一（1日）在例行記者會上數次被問及此事。中國外交部發言人趙立堅重申，中方多次向美方表明堅決反對佩洛西訪台，稱她若訪台將是「對中國內政的粗暴幹涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係」。
趙立堅提到，日前中國國家主席習近平與美國總統拜登通話時曾經強調有關立場，「民意不可違，玩火必自焚」，美方應遵守一中原則與中美三個聯合公報，實現拜登政府「不支持『台獨』的承諾」。
趙立堅說：「中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管，必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整」。
在被問到「中國軍隊絕不會坐視不管」所指為何時，趙立堅稱：「是什麽措施，如果她敢去，那就讓我們拭目以待。」
有記者問到，柯比稱美方未看到中方加強台灣方向軍事部署的具體跡象，並表示美方的「一中政策」沒有改變，美中不必加劇緊張局勢，中方如何看待時，趙立堅則指，是美方在台灣問題上製造局勢緊張因素，並稱美國最近開始強調要維護每個國家的主權和領土完整，「希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準」。
與此同時，中國「東部戰區」1日晚間也在官方微博發布中國解放軍操演、各種軍武展示的短影片，並寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」 、「向着聯戰勝戰前進」、「時刻準備戰鬥」等字句，被認為明顯劍指佩洛西訪台一事，意在威嚇。
中國所謂的東部戰區涵蓋福建、浙江、江蘇、上海、安徽、江西等6個省級行政區，台灣海峽及東海屬於其作戰範圍。
根據中國海事局1日發布的公告，中國將於渤海北部及南海部分海域，分別於1日及2日展開舉行實彈射擊及軍事訓練，禁止船隻進入。此前根據港媒報導，中國上週已進行了至少5場軍演，其中包括在福建平潭附近海域舉行的實彈射擊訓練。
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佩洛西是否出訪台灣獲得全球高度關注。有媒体引述消息稱，佩洛西8月2日晚間抵台、3日早晨与蔡英文会面。當前消息來源眾說紛紜，究竟「美國第三號人物」來不來台，會對中美關係造成什麼影響？德國之聲訪問多名專家請他們作出分析。
美眾議院議長佩洛西亞洲行的首站為新加坡。此前，有法媒引述消息報導稱，佩洛西預計訪日前於8月4日經菲律賓來台，會見台灣總統蔡英文。中国外交部发言人称“拭目以待”。