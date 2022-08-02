佩洛西訪台「引戰」? 中國軍方可能有的兩個反應

（德國之聲中文網）美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）確定訪台，根據多家媒體報導以及台灣內部匿名消息人士透露，佩洛西週二晚間（8月2日）將抵台，並於隔日上午與台灣總統蔡英文見面，隨後轉赴立法院。

「美國第三號人物」訪台消息引發各方緊張之際，中國的廈門航空2日上午發出公告，調整福建地區航班，引起「為軍機讓道」的揣測。與此同時，路透社引述消息稱，2日上午有數架中國軍機逼近台灣海峽中線。

前一天，台灣空軍司令部公布中國有4架殲-16軍機進入台灣西南防空識別區內。台灣國防部表示，空軍派遣空中巡邏兵力應對，進行廣播驅離，並實施防空飛彈追監。

中國官方發言不斷，北京到底會採取什麼措施，專家們分析有兩個可能情況。

第一：軍機繞台表達不滿

台灣國防軍事專家蘇紫雲認為，中國在台海之間比較可能「展現憤怒」的方式除了小規模演習、增加侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）的軍隊規模，也可能在台灣周邊做繞島飛行。

面對美國，蘇紫雲則判斷解放軍應該不會以軍機干擾佩洛西的座機。他說，依照國際法規範，佩洛西搭乘的是公務機，有些特別飛行的權利，若受中國軍機干擾，將會上升到國家對國家之間的議題，「相信解放軍不會採取那麼極端的作法」。

「如果她的飛機窗外出現解放軍的飛機，而且被拍下來，等於是說你用軍事力量去脅迫美國的政治人物，這點會讓北京面對更大更大的困難。」蘇紫雲指出，對沒有武裝的飛機採取軍事脅迫行動，等於北京自證「中國威脅論」，對北京來說非常不利於後續國際政治結構發展。

蘇紫雲表示，美國已經做好了軍事上的準備，既有雷根號航空母艦護航，在台灣東北方還有被稱為「閃電航母」的美利堅號，且都有搭載戰鬥機。

第二：打破海峽中線默契

台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩認為，中國可能會透過海空優勢，打破台灣海峽中線的默契。

台灣海峽中線全線位於兩岸各自主張的領海之外，長期以來為了避免軍事衝突，雙方保持默契，互不穿越，但偶有解放軍空軍刻意穿越中線的事件發生。呂禮詩表示，近一、兩個月，解放軍戰機很有意地穿越過海峽中線的最南端，代表的意思就是「他們已經在挑戰海峽中線這件事」。

他研判，習近平為了有所交代，可能利用佩洛西訪台的時機，「創造一種海空的優勢——也就是海上艦艇跟空中戰機的數量遠超台灣的優勢——直接打破海峽中線的默契，而且以後會經常地進行。」

呂禮詩解釋，過去中國海軍已經有在海峽中線進行過所謂的「戰備警巡」了，可能以後對中國空軍來說，也沒有所謂的海峽中線默契存在。他指出，台美斷交後，這條線只有台灣認知，美國基本不做台灣海峽巡弋，北京如果直接打破海峽中線的默契，其實也跟美國沒什麼關係。

呂禮詩說：「佩洛西離開之前，都不會出什麼事，很清楚地，中國目前還不想跟美國撕破臉」，中美將會維持「鬥而不破」的局面。

台海武裝衝突機率低

外界關注，佩洛西訪台會否擦槍走火、觸發台海危機？對此，專家皆表示稱機率不大。

台灣國防軍事專家蘇紫雲向德國之聲表示，他認為「台灣海峽發生武裝衝突的機率非常低」，因為解放軍目前還沒有足夠實力以及必勝把握，「一旦發生武裝衝突，如果失敗的話，對共產黨來說可能會是政治災難。」

蘇紫雲解釋，「解放軍的軍事文化是七分政治、三分政治」，會採取一些軍事行動表達政治上的不滿，但「直接開火的可能性很低」。儘管中國近日看似頻頻軍演，但這些演習都是發生在領海範圍之內，「這就可以看出中共也在力圖控制危機不要升級」。

對此，台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩也認為目前中國並無意和美國撕破臉。

呂禮詩告訴德國之聲，事實上中國每年7月開始軍演都非常多，且都是例行性，區域範圍也不大。比如日前在福建平潭的實彈軍演，操演區都在內水與領海基線之內，火砲的演練本身「跟台灣一點關係都沒有」，反而近日中國航空母艦山東號、遼寧號先後出港，被揣測可能進行雙航母演練，「這個比較可能跟台灣有關」。

不過呂禮詩認為，從國際關係角度來看，北京不會選擇與美國撕破臉、與航空母艦對抗，也沒有必要這麼做，因為「不管山東或遼寧號，或這兩條加在一起，事實上戰力都無法跟一艘雷根號航空母艦比。」

呂禮詩也認為，解放軍的軍機不會如中國官媒《環球時報》前總編胡錫進主張的那樣，飛到台灣上空，北京料將保持中國國家習近平年初在新年賀詞所說的「戰略耐心」，不會有什麼太出格反應。

根據港媒報導，中國上週在南海、東海等舉行了5場軍演。中國海事局1日公告，自1日、2日開始將分別在渤海北部部分水域，以及南海部分水域進行實彈軍事訓練，禁止駛入。

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

台灣「強化戰備整備」代表意義？

面對中國可能的軍事回應，根據《聯合報》報導，台灣國防部2日上午發布「強化戰備整備指導期間」，時間為自8月2日8時至4日12時。

報導引述軍方說法指出，已通令三軍部隊，但軍隊並未沒有提升戰備等級、沒有增加戰備兵力、沒有管制休假、也沒有規定主官必須在營，能做的，只有強化海峽監控，縮短戰備部隊出動的時間，以及不斷針對中國軍方的可能舉措，預研因應之道。

對此，國防部之後向媒體表示，台灣軍方「運用聯合情監偵手段，可充分掌握台海周邊海、空域動態；並以『料敵從寬、禦敵從嚴』的態度，縝密整備各項計畫，按突發狀況處置規定，依敵情威脅，派遣適切兵力應處，『有決心、有能力、有信心』確保國家安全」。

台灣前海軍新江軍艦艦長呂禮詩分析指出，台灣現在處於和平的「經常戰備」狀態，過去也沒有所謂的「強化戰備整備期間」，若看內容，這比較類似過往春節或總統出訪時的加強戰備情況，但當時也不會特別宣布所謂的「強化戰備整備期間」。

呂禮詩指，從這個角度來說，這已是台灣對於中國的回應，表示「我有在做準備」。

北京認為「一中」底線被挑戰

史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）指出，佩洛西此行最大意義在於，北京對這次訪問採取反對立場，但對美國官員和其他國家官員對台灣的大多數半官方或非官方訪問，都沒有採取這種態度。

祁凱立認為，最合理的假設是——佩洛西訪台具有強大的象徵意義，因為她是美國國會的領導人，且世界上已經有越來越多的其他議會領導人不顧北京的威脅，願意訪問台灣。

「如果佩洛西能夠在沒有來自北京的重大打擊的情況下來到台灣，這可能為其他國家的議會領導人來到台灣並建立非官方但密切的聯繫打開了大門。北京可能認為這是對他們的一個中國原則的根本威脅。」祁凱立說：「他們幾乎動用了所有渠道，試圖說服人們佩洛西不應該去台灣，這對北京來說是一條大紅線。」

儘管如此，祁凱立認為佩洛西這次的訪問，並沒有起到美國支持台灣的象徵性示範作用。他認為，應該減少對戲劇性的象徵性支持，更專注於務實地幫助台灣長期抵禦中國壓力。

對於北京，祁凱立也認為中國公開表示，拜登不應該讓佩洛西去台灣，「這在政治上會炸開鍋，會提高佩洛西不去的代價，會把這變成一個潛在的黨派問題」，如果北京真的不想讓佩洛西去台灣，或者想讓她在不同的時間去，他們很顯然搞砸了，「通過公開宣布這一點，他們迫使佩洛西去台灣或退縮，將給她和拜登政府帶來巨大的政治成本。」

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



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