佩洛西见香港倡议人士 北京批为暴力分子“站台”

（德国之声中文网）美众议长佩洛西 (Nancy Pelosi) 在接见香港倡议人士时，感谢他们透过过去三个月的大规模示威，挑战了不只是中国政府与全世界的良知。 她表示支持香港示威者争取真普选以及一个真正以人民为中心的政治系统，并警告美国政府别为了商业利益而改变了对香港的外交政策。 她说：「如果我们为了商业利益而选择不支持中国的人权，那我们将失去替世界其他国家发声的道德权威。 」

不少共和党议员也参与了这场会面。 美国德州的众议员麦克考 (Michael McCaul) 表示许多美国人都看到香港年轻人在街头抗争时，挥舞美国国旗。 他向香港倡议人士说：「美国与你们同在。 」

黄之锋在会面时表示，周三 (9月18日) 是意义非凡的一天，因为他能与香港人分享来自美国的支持。 他说：「我们会继续奋斗，直到香港人真正享有自由与民主的那天。 」

何韵诗则感谢佩洛西的热情款待，她也称虽然现在香港处境艰难，但这样的时刻仍能强化香港人的决心。 她说：「今天美国议员的发言，是在告诉香港人他们并不是孤身奋战。 他们是在捍卫全球普世价值之战的前线奋斗。 」

数名香港倡议人士周二 (9月17日) 出席美国国会听证会时，呼吁美国议员通过法案禁止出口防暴器具到香港，并盼他们能更关注中国试图限缩香港公民自由的行为。 他们的发言得到委员会成员的支持，而同为该委员会成员的民主党众议员麦戈文 (Jim McGovern) 周三表示全球都关注了该委员会周二举办的听证会，中国政府也肯定在密切关注。

美国众议院可望通过《香港人权及民主法案》。 该法案要求美国国务卿每年重新检视香港的特别经贸地位，并重新审视中国政府对香港自治度的干预。 佩洛西虽然肯定香港政府正式废除逃犯条例修正草案的决定，但她周三也说这么做并不够，并呼吁香港政府进一步回应示威者诉求。

北京要求佩洛西停止为“港独”站台

针对佩洛西同众院议员就“2019年香港人权与民主法案”举行记者会、对法案表支持，并邀请黄之锋、何韵诗等参加，北京言辞激烈地表达不满。

在周四的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，“中方敦促美方立即停止推动审议有关涉港议案，停止为香港暴力激进势力和分裂分子站台”。

耿爽还批评佩洛西等“是非不分，公然举行记者会威胁推动涉港议案并同‘港独’分裂分子接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政”，称中方对此强烈不满和坚决反对，要求美方“立即停止以任何形式干预香港事务，立即停止推动审议有关涉港议案，停止为香港暴力激进势力和‘港独’分裂分子站台，停止对损害香港特区繁荣稳定的言行推波助澜”。

中联办前官员发出警告

与此同时，一名香港中联办前高官在接受中国官媒新华社访问时表示，目前发生在香港街头的暴力行为持续升级，一旦暴力毁掉来之不易的法治，香港将失去一切，情况万分危急，令人十分担忧。

前香港中联办法律部部长王振民周一 (9月16日) 在日内瓦向新华社表示，目前「止暴制乱、恢复秩序」是香港社会各界的共识，如果要解决目前香港的局面，政府必须善用法制思维与法治方式，尽全力捍卫宪法和基本法的权威，守护香港法治和社会秩序。

王振民说，香港的大规模暴力冲击对港警执法带来巨大困难，也使香港法治遇到极大挑战。 他表示这是香港的损失，也是整个中国的损失。 他表示有言論稱暴力不斷升級是因為警察過分使用武力，王振民認為有關說法是倒果為因、顛倒黑白。他說，面對暴徒的攻擊，香港警察以最低限度的武力維持社會秩序和保障社會安定。

王振民称香港人因为有《基本法》，所以现有的权利自由与民主法治才能大幅提升。 而他也认为香港现在的问题不是政府限制港人行使权利自由，而是人权自由已被严重扭曲滥用。 他告诉新华社：「激进示威者根本不允许别人发表不同意见，有人讲一句爱国或撑警，就会遭到暴徒围殴，甚至被暴打至昏迷。 」

王振民重申，没有一个国家比中国更心疼香港，因为香港是「祖国的掌上明珠」。 他也表示，没有一个国家比中国更期盼一国两制能稳定且长期的施行，因为这不仅符合香港的利益，也符合中国与其他国家的利益。

杨威廉/王凡/罗法(美联社等)