佩洛西等美议员在达兰萨拉与达赖喇嘛会晤

美国国会议员代表团前往达兰萨拉，与西藏流亡精神领袖达赖喇嘛会晤。议员们强调对藏人自决权的支持。上周，美国国会通过《促进解决西藏-中国争端法》。

（德国之声中文网）周三（6月19日），美国国会的一个跨党派代表团与达赖喇嘛在他于印度达兰萨拉的家中会晤。该代表团还与西藏流亡政府官员会面。

周三与88岁的达赖喇嘛会晤后，由七名美国国会议员组成的该代表团向聚集在附近一座寺院的数百名民众致辞。

国会议员们向挥舞美国和西藏旗帜的人群表示，他们此行的一个核心内容就是强调上周美国国会通过的《促进解决西藏-中国争端法》。

该法案旨在推动北京重启2010年中断的与西藏流亡领导人的对话，以达成关于西藏问题的协商协议，并促使中国解决西藏人民对其历史、文化、宗教和语言身份的诉求。

该代表团周二抵达达兰萨拉，由共和党众议员麦考尔（Michael McCaul）率领，成员包括前众议院议长、民主党人佩洛西（Nancy Pelosi）等。

佩洛西等美议员在达兰萨拉与达赖喇嘛会晤在达兰萨拉向聚集的人们表示，很荣幸与达赖喇嘛会晤。她说，《促进解决西藏-中国争端法》是向中国政府发出的信息，“即我们对西藏自由这一事务有明确的想法和理解”。

佩洛西等美议员在达兰萨拉与达赖喇嘛会晤表示，该法案将很快由美国总统拜登签署。

众议院外交事务委员会主席麦考尔表示，该法案再次显示美国对藏人自决权的支持。“就在这周，我们代表团收到中共的一封信，警告我们不要来这儿，…但我们没有让中共威胁我们，今天来到了这里。”

麦考尔说：“我仍盼望有一天，达赖喇嘛和他的人民会和平返回西藏。”

他说，北京甚至试图干预选择达赖喇嘛的继任者，但是，“我们不会容许这件事发生”。

达赖喇嘛预期周四前往美国治疗膝盖，尚不明确他是否会在那里与任何官员见面。

佩罗西在达兰萨拉的西藏流亡议会致辞 图像来源: REUTERS

北京：严重关切

北京认为这位诺贝尔和平奖得主是危险的“分裂主义者”，表示对这次访问和拜登预期签署的法案“严重关切”。

外交部发言人林剑在周二的例行记者会上表示：“我们对有关报道感到严重关切，敦促美方充分认清达赖集团反华分裂的本质，恪守在涉藏问题上的承诺，不同其进行任何形式的接触，停止向外界发出错误信息。”

林剑说，西藏的事务纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。他表示，“我们敦促美方恪守承认西藏是中国一部分、不支持西藏独立的承诺，不得签署上述法案。”并称 “中方将采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权、安全、发展利益”。

藏人行政中央（西藏流亡政府）发言人丹增列偕（Tenzin Lekshay）说，“两年来，《促进解决西藏-中国争端法》得以通过……现在正放在拜登总统的办公桌上，这将改变游戏规则。”



（美联社、法新社、路透社）

一些等待欢迎美国会代表团的藏人举着美国和西藏的旗帜 图像来源: REUTERS

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