佩洛西抵台：“美国对台湾人民展示团结前所未有的重要”

（德国之声中文网）美国国会众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)的专机8月2日下午从马来西亚吉隆坡起飞，先是往东南方向的印度尼西亚飞行，随后左转北上，沿着菲律宾东侧向台湾方向飞行。这架飞机起初并没有在雷达应答机上明确标注自己的目的地。一直到飞入台湾空域后，才标注目的地为台北松山机场。

在落地后，佩洛西对媒体表示，她与台湾领导人的对话将重申美方对其伙伴的支持，还将聚焦促进共同利益，打造一个自由开放的印太地区。

据路透社报道，佩洛西在抵台后不久发表的声明中说：“我们国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。”

她说，“美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。”

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

佩洛西最早在今年4月就计划访问台湾，但因感染新冠病毒而取消行程。7月底，英国《金融时报》率先爆料称，美国国会众议长将在8月访台，引发了美中两国之间的巨大争执。

8月2日早些时候，中国外长王毅对媒体表示，一个中国原则"是国际社会普遍共识，是中国同各国交往的政治基础，是中国核心利益中的核心，是不可逾越的红线和底线。"他指责美国"在台湾问题上背信弃义，令人不齿，只能使美国的国家信誉进一步破产。美国一些政客只顾一己之私，公然在台湾问题上玩火，与14亿中国人民为敌，决不会有好下场。美方的霸凌嘴脸暴露于世，只能让各国人民愈发看清，美国才是当今和平的最大破坏者。"

王毅还说，"美国一些人在台湾问题上不断挑战中国主权，掏空一个中国政策，甚至蓄意在台海制造事端。中国人民对此绝不会接受，国际社会也对这种无端挑衅嗤之以鼻。"

中国外交部发言人、部长助理华春莹也在当天的例行新闻发布会上表示，"是美国在采取挑衅行动，导致台海局势紧张升级，美国应该也必须为此负全部的责任。美台勾连挑衅在先，中方正当防卫在后。面对美方罔顾中方反复严正交涉，肆意妄为，中方采取任何反制措施都将是正当的和必要。美方必将为其损害中国主权安全利益承担责任，付出代价。"她特意强调，"美国国会作为美国政府的组成部分，理应严格遵守美国政府承认和承诺的外交政策。美国众议长作为美国政府的三号人物，乘坐美国军机窜访台湾地区，绝不是什么非官方行为。""美方个别政客以往的错误行动不应该构成先例，更不能成为美方在台湾问题上错上加错的借口。"

华春莹强硬地表示，"如果美方一意孤行，由此造成的一切严重后果将由美方负责。"

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃(Maria Sacharowa)也对外界表示，美方行为是对中方的挑衅，强调俄罗斯支持北京的"一个中国政策"，反对一切形式的台湾独立。俄罗斯总统府发言人佩斯科夫(Dmitri Peskov)则说，佩洛西访问台湾只会导致美中对立、地区形势紧张。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 1991年在天安门广场拉开横幅 1991年，身为议员的佩洛西在六四事件两年后，首度造访天安门，并和两名国会议员一起展开了一条横幅，上面写着”献给为中国民主事业牺牲之烈士”。此举导致佩洛西一行人遭到短暂拘留，并被驱逐出境。2016年6月4日，佩洛西在自己的网页上发表了当时的照片，并写道：中国的孩子们在课堂上被剥夺了了解真相的权利，他们必须从父母和祖父母那里了解天安门起义和大屠杀。她说，如果我们不支持中国的人权，就失去了在世界任何地方谈论人权的道德权威。愿天安门广场的记忆继续加强我们代表民主和自由的决心。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2009年5月访问北京 2009年5月27日，众议院议长佩洛西率领的美国国会众议院代表团访华，并与中国国家主席胡锦涛、人大委员长吴邦国、总理温家宝举行会谈。据中国官媒报道，胡锦涛表示，中方愿同美方一道，增进互信，扩大共识，推进合作，在平等和相互尊重的基础上，通过对话协商，妥善处理彼此的分歧。佩洛西说，美中关系是重要的双边关系，愿通过此次成功访问进一步加深美中双方的相互了解，推动两国在能源、环境以及气候变化等领域的政策对话和务实合作。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 “我和各位议员带着友谊而来” 2009年5月27日，时任国务院总理的温家宝在北京中南海紫光阁会见美国众议长佩洛西一行。 据中国官媒报道，温家宝说，中美在双边领域和全球范围拥有广泛的共同利益和坚实的合作基础，一个长期稳定、健康发展的中美关系对两国人民有利，对世界有利。双方要高瞻远瞩，携手合作，“和而不同”，推动中美关系取得新的进展。佩洛西说，我和各位议员带着友谊而来，愿本着坦诚、开放的态度同中方交换看法，为发展两国关系发挥桥梁作用。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 纪念六四民运20周年 2009年6月4日，身为美国国会众议院议长的佩洛西在华盛顿参加纪念六四民运20周年纪念活动。她还在议长办公室会见了因在六四期间涂污天安门城楼上的毛泽东像而被监禁10多年，被外界称为“天安门三君子”余志坚、喻东岳以及鲁德成。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2010年参加为狱中刘晓波举行的诺贝尔和平奖颁奖仪式 2010年12月10日，挪威首都奥斯陆举行诺贝尔和平奖颁奖仪式，颁奖台上摆放一张空座椅，代表因“颠覆国家政权罪”被中国当局判处了11年监禁的刘晓波。佩洛西参加了颁奖仪式。她左手边坐着人权组织“公民力量”创建人杨建利。佩洛西发表声明表示，希望通过出席颁奖传达出一个明确的信息，就是美国政府支持非暴力、民主自由、捍卫基本人权。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2015年与李克强见面 2015年11月13日，中国总理李克强在北京中南海紫光阁会见美国国会众议院少数党领袖佩洛西率领的美国国会众议院代表团。中国官媒报道，李克强说，应当看到，中美共同利益远大于分歧，关键是要把握两国关系发展的大方向，通过对话磋商建设性管控好分歧。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 与李克强会晤前访问西藏 佩洛西在2015年11月13日与中国总理李克强会晤前，同美国议员代表团一起访问了西藏。据报道，佩洛西对能够访问西藏向李克强表示了感谢。佩洛西还说，美中作为世界前两大经济体，发挥着举足轻重的国际影响；美方愿以友好、坦诚的方式同中方加强接触，增进理解，扩大共识，在友好合作的道路上相向而行。佩洛西经常严厉批评中国在西藏的人权纪录，她也是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的支持者。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 参加达赖喇嘛80岁生日庆典 2015年7月10日，西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在纽约庆祝80岁寿辰。白宫、国会和纽约市政府均派代表出席庆祝仪式。身为众议员的佩洛西在仪式上表示：“如果热爱和平的人们，迫于中国经济的压力，不敢站出来对抗对西藏的威胁，那我们就失去了在全世界任何地方为维护人权而发声的道义力量。”

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2017年造访达兰萨拉 2017年5月10日，佩洛西率领美国国会两党代表团访问印度并会见达赖喇嘛。她表示支持达赖喇嘛和流亡政府领导洛桑·桑盖发出要求西藏获得更多自治的呼吁，并指出，历届美国政府都因为没有让北京为侵犯人权负责而付出了高昂的代价，因为美国同中国发展贸易关系而忽略人权，让中国得到了极大的好处。中国外交部称，佩洛西的这次访问 "对外发出了支持藏独的严重错误信号"。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 2019年6月4日为坦克人雕像揭幕 2019年6月4日，佩洛西在华盛顿为”坦克人“雕像揭幕。。在国会山当天举行题为《天安门30年：检视中国压迫的演变》的听证会上，佩洛西表示，“30年后，20世纪一幅经久不衰的画面依然烙在我们共同的良知上，一个男子孤身站在街上，阻拦了一队坦克。九年后回到中国后，我很伤心，大多数大学生和其他人都不知道这幅画面。”她还表示，国际社会必须继续大声疾呼，以同一个声音捍卫所有被北京迫害的人。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 承诺美国捍卫中国人权是持久的 2021年12月，美国众议院通过三项有关中国人权的议案，其中一项是《防止强迫维吾尔人劳动法》。2022年2月，佩洛西率领美国众议院代表团访英期间与来自香港、中国的多名人权活动人士会面，并表示，美国捍卫中国人权的承诺是跨党派、跨议院和持久的。

佩洛西与中国：支持中国的人权30载 是否访问台湾引关注 据多家媒体报道，正在亚洲访问的佩洛西8月2日晚将抵达台湾并将在3日早上与台湾总统蔡英文见面，之后赴立法院。白宫国家安全发言人柯比8月1日向媒体表示，“议长有权访问台湾”，“此事并非没有前例”，北京“没有必要”因此升高冲突。他说，预计中国未来几天将反应升级，但美国“不会被吓倒”。先前，中国政府以佩洛西是美国政府第3号人物为由发出警告说，佩洛西访台将严重破坏美中关系并导致台海紧张升级，中国将以“强而有力措施”来回应。



路透社援引一名台湾政府圈内人士指出，8月2日上午，解放军多架战机抵近台海中线附近，多艘中国军舰也在台海中线西侧游弋。

与此同时，美军多艘军舰也部署在台湾以东海域，其中包括刚刚驶离南中国海的"里根号"航母。

同一天，台湾总统府的官网还遭到了"境外攻击"。路透社援引一名消息人士称，网站至少出现了短时故障，不过稍后就重新恢复运作。

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