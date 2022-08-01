佩洛西抵台後解放軍軍演 台灣民眾無感？

（德國之聲中文網）美國眾院議長佩洛西在台灣時間周二（8月2日）晚間10點43分，搭乘C-40C專機由馬來西亞飛抵台北松山機場，她身穿粉紅套裝下機，台灣外交部長吳釗燮與美國在台協會處長孫曉雅在跑道上接機。

知名地標台北101晚間9點至凌晨亮燈打字歡迎，內容包含「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」等。

數百名警員在機場與佩洛西下榻的君悅飯店外駐守，有支持與反對佩洛西訪台的民眾在飯店外聚集，支持者舉起「歡迎裴洛西」、「Democracies Together Strong」等標語，中華統一促進黨等統派團體則舉起「戰爭販子裴洛西，不要製造麻煩給我們，我們需要和平」等反對標語。雙方各自喊口號但大致和平。

一些民众在佩洛西下榻的酒店外欢迎她的到来

佩洛西抵台後連發多條推文，表示世界正面臨專制和民主之間的選擇，美國聲援台灣2300萬人民比以往任何時候都重要，她形容訪問台灣彰顯了美國對民主的承諾，美國與台灣站在一起，指台灣是美國「在印太地區的重要伙伴」。她又重申，訪問台灣並不違背美國在1979年《台灣關係法》、美中公報及六項保證規範下的長期政策。

佩洛西是25年來美國國會訪問台灣最高層次的官員，是自1997年時任美國眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）來訪後，再有美國「第三號人物」訪台。據台灣總統府消息，蔡英文將在3日上午接見美國訪問團，也將於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。之後她會參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定3日下午搭乘專機離台。

台湾驻德代表谢志伟在接受德国之声电视采访时表示，佩洛西访台是“团结的象征”，他认为这次访台发生在“正确的时间点”，并称这是民主伙伴间的“正常之举”。针对中国方面发出的警告和威吓，谢志伟称，“北京毫无必要地将一次正常的访问变成了危机”。

解放軍蘇愷-35穿越台灣海峽

中國外交部深夜發表聲明指佩洛西竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。聲明指中方堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，又形容美方企圖搞以台制華是「十分危險的玩火行動，玩火者必自焚」。

中國央視官方微博晚間10點26分發布，解放軍空軍蘇愷-35戰機，正穿越台灣海峽。另一方面，解放軍東部戰區公布8月2日晚起在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射，是「針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告」。

台灣民間平靜

儘管台海局勢迅速升級，但據記者在台北觀察，台灣民心沒有太大浮動，所有商業活動及民眾的旅遊都照常運行。即便稍早傳出中國軍機飛近海峽中線、廈門航空調整福建航班，或是台灣百家食品進口遭中國禁止進口，台灣民間都沒有太大的反應。

台灣世代智庫執行長陳冠廷對德國之聲表示，過去幾十年來，中國對台灣的軍事威脅已成為「背景噪音」，「長時間不斷重複的施壓威脅，已經常為台灣人民生活中的一部份，所以中國對台灣警告的力道，我們漸漸無法去分辨他們對事情的重視度與先後順序」。他指出在中國壓力下，台灣人民最好應對方式是繼續日常生活，「這是台灣面對中國一貫的態度」。

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

台灣民眾想法

德國之聲在台北進行街頭訪問，60歲的鄒先生表示歡迎佩洛西訪台，認為她選擇在台灣過夜並停留多時，充分顯示了美國挺台、挺民主的姿態，但也認為應在安全的前提下訪問，「難保擦槍走火，看烏克蘭就知道，如果打起仗來，受苦的是人民」。不過他研判，在美中軍事實力懸殊的情況下，中國不敢跟美國正面衝突。

40歲的學者蘇小姐表示，對於佩洛西來台有喜有憂，喜的是「這顯示美國對台灣的承諾」，憂的是不知道「中國的反制到底會到什麼程度」。「反制一定是多面向的，包含軍事、經濟與外交上的反制，這是一整套的反制措施。大家心中都有準備，但會到什麼程度是大家比較擔心的。」

30歲從事行銷業的楊小姐對德國之聲說：「我之前都會覺得外國人不懂，很窮緊張，可是看到烏克蘭戰爭之後，會覺得我們也要適當擔心。我覺得可以藉著佩洛西來，看一下國際對台海的態度和關注程度。」

35歲從事科技業的陳小姐則擔心，「中國是否真的像俄羅斯一樣瘋狂地發動戰爭」，她認為台灣變成了美中的棋子。她說:「這次的戰場是台灣非美國本土或中國。習近平就是想鞏固自己的權力地位，維護好既有中國宣稱的疆土，而美國想藉由對台灣的各種支持來制衡中國的勢力。」

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