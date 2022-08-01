佩洛西抵台後解放軍軍演 台灣民眾無感？

（德國之聲中文網）美國眾院議長佩洛西在台灣時間周二（8月2日）晚間10點43分，搭乘C-40C專機由馬來西亞飛抵台北松山機場，她身穿粉紅套裝下機，台灣外交部長吳釗燮與美國在台協會處長孫曉雅在跑道上接機。
知名地標台北101晚間9點至凌晨亮燈打字歡迎，內容包含「感謝民主摯友」、「堅定支持台灣」、「共維世界秩序」、「美台友誼永固」等。
數百名警員在機場與佩洛西下榻的君悅飯店外駐守，有支持與反對佩洛西訪台的民眾在飯店外聚集，支持者舉起「歡迎裴洛西」、「Democracies Together Strong」等標語，中華統一促進黨等統派團體則舉起「戰爭販子裴洛西，不要製造麻煩給我們，我們需要和平」等反對標語。雙方各自喊口號但大致和平。
一些民众在佩洛西下榻的酒店外欢迎她的到来
佩洛西抵台後連發多條推文，表示世界正面臨專制和民主之間的選擇，美國聲援台灣2300萬人民比以往任何時候都重要，她形容訪問台灣彰顯了美國對民主的承諾，美國與台灣站在一起，指台灣是美國「在印太地區的重要伙伴」。她又重申，訪問台灣並不違背美國在1979年《台灣關係法》、美中公報及六項保證規範下的長期政策。
佩洛西是25年來美國國會訪問台灣最高層次的官員，是自1997年時任美國眾議院議長金里奇（Newt Gingrich）來訪後，再有美國「第三號人物」訪台。據台灣總統府消息，蔡英文將在3日上午接見美國訪問團，也將於台北賓館設午宴款待，就台美合作及共同關切事務交換意見。之後她會參訪白色恐怖景美紀念園區等，預定3日下午搭乘專機離台。
台湾驻德代表谢志伟在接受德国之声电视采访时表示，佩洛西访台是“团结的象征”，他认为这次访台发生在“正确的时间点”，并称这是民主伙伴间的“正常之举”。针对中国方面发出的警告和威吓，谢志伟称，“北京毫无必要地将一次正常的访问变成了危机”。
解放軍蘇愷-35穿越台灣海峽
中國外交部深夜發表聲明指佩洛西竄訪中國台灣地區，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。聲明指中方堅決反對，嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議，又形容美方企圖搞以台制華是「十分危險的玩火行動，玩火者必自焚」。
中國央視官方微博晚間10點26分發布，解放軍空軍蘇愷-35戰機，正穿越台灣海峽。另一方面，解放軍東部戰區公布8月2日晚起在台島北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台島東部海域組織常導火力試射，是「針對美國近期在台灣問題上消極舉動重大升級採取的嚴正震懾，是對台獨勢力謀獨行徑的嚴重警告」。
台灣民間平靜
儘管台海局勢迅速升級，但據記者在台北觀察，台灣民心沒有太大浮動，所有商業活動及民眾的旅遊都照常運行。即便稍早傳出中國軍機飛近海峽中線、廈門航空調整福建航班，或是台灣百家食品進口遭中國禁止進口，台灣民間都沒有太大的反應。
台灣世代智庫執行長陳冠廷對德國之聲表示，過去幾十年來，中國對台灣的軍事威脅已成為「背景噪音」，「長時間不斷重複的施壓威脅，已經常為台灣人民生活中的一部份，所以中國對台灣警告的力道，我們漸漸無法去分辨他們對事情的重視度與先後順序」。他指出在中國壓力下，台灣人民最好應對方式是繼續日常生活，「這是台灣面對中國一貫的態度」。
台灣民眾想法
德國之聲在台北進行街頭訪問，60歲的鄒先生表示歡迎佩洛西訪台，認為她選擇在台灣過夜並停留多時，充分顯示了美國挺台、挺民主的姿態，但也認為應在安全的前提下訪問，「難保擦槍走火，看烏克蘭就知道，如果打起仗來，受苦的是人民」。不過他研判，在美中軍事實力懸殊的情況下，中國不敢跟美國正面衝突。
儘管佩洛西来访之下台海局勢迅速升級，但據記者在台北觀察，台灣民心沒有太大浮動
40歲的學者蘇小姐表示，對於佩洛西來台有喜有憂，喜的是「這顯示美國對台灣的承諾」，憂的是不知道「中國的反制到底會到什麼程度」。「反制一定是多面向的，包含軍事、經濟與外交上的反制，這是一整套的反制措施。大家心中都有準備，但會到什麼程度是大家比較擔心的。」
30歲從事行銷業的楊小姐對德國之聲說：「我之前都會覺得外國人不懂，很窮緊張，可是看到烏克蘭戰爭之後，會覺得我們也要適當擔心。我覺得可以藉著佩洛西來，看一下國際對台海的態度和關注程度。」
35歲從事科技業的陳小姐則擔心，「中國是否真的像俄羅斯一樣瘋狂地發動戰爭」，她認為台灣變成了美中的棋子。她說:「這次的戰場是台灣非美國本土或中國。習近平就是想鞏固自己的權力地位，維護好既有中國宣稱的疆土，而美國想藉由對台灣的各種支持來制衡中國的勢力。」
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台北和美国的高层互动
麦克阿瑟访台（1950）
1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。
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副总统尼克松访台（1956）
时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。
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艾森豪威尔总统访台（1960）
1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。
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肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）
1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。
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约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）
1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。
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宋美龄白宫做客（1965）
蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。
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美台副总统互访（1966、1967）
美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。
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副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975）
中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。
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卡特总统签署《台湾关系法》（1979）
1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。
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李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）
1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。
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美国众议院议长金里奇率团访台（1997）
1997年4月初，美国众议院议长金里奇（ Newt Gingrich）率团访问台湾，成为美中建交后访问台湾的最高级别美国官员。不过，金里奇当年出访台湾前先拜会了时任中国第一把手江泽民。就金里奇本人而言，他主张加深中美关系。在访问台湾、会晤时任总统李登辉之后，金里奇称，他曾告诉中国领导人“我们会协防台湾”，中国回答道，没有发动袭击的意图。
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陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007）
自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。
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马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019）
前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。
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美国卫生部长阿札尔访台（2020）
美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。
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美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021）
美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。
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美国国会众议院议长佩洛西访台（2022）
2022年8月2日晚22时，美国众议院议长佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是继1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。佩洛西在抵台后发表的声明中说：“我们的国会代表团对台湾的访问兑现了美国对支持台湾充满活力的民主制度的坚定承诺。美国对2300万台湾人民展示团结在今天比以往任何时候都更加重要，因为世界面临着在专制和民主之间做出选择。”
作者: 乐然