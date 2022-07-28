 佩洛西或访台 两岸民众怎么看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2022

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时政风云

佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？

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