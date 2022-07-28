佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

客座评论：佩洛西访台阴影下 如何看待拜习通话？

美中领导人拜登和习近平的通话已在周四举行，从中方的通报来看，重点在台湾。虽然台湾问题是拜习每次通话的必谈议题，但此次聚焦台湾，正值中美正为佩洛西访台外交角力之际，为何两人把通话时间选在此时？尤其习近平，面对佩洛西的访台压力，何以接受拜登的通话要求？