佩洛西或访台 两岸民众怎么看？

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美国众议院议长佩洛西的访台计划引发了外界的高度关注，不仅是媒体舆论，这个消息也引起了两岸民众的关心和热议。佩洛西访台是否会成行？台湾问题如何解？这些问题，两岸的民众怎么看？
美中领导人拜登和习近平的通话已在周四举行，从中方的通报来看，重点在台湾。虽然台湾问题是拜习每次通话的必谈议题，但此次聚焦台湾，正值中美正为佩洛西访台外交角力之际，为何两人把通话时间选在此时？尤其习近平，面对佩洛西的访台压力，何以接受拜登的通话要求？
拜登不认为佩洛西访台是个好主意，但佩洛西的计划得到国会超党派支持。在民主党中期选举可能失败的当下，表达强硬是获得民意的好机会。
美国前议长金里奇当年出访台湾前曾先拜会了时任中国第一把手江泽民。那时，美国两艘航母为台湾总统选举保驾，给北京留下了深刻印象。不过今非昔比，中美力量对比发生了很大变化。
围绕美国国会众议长佩洛西是否访问台湾的争议喧嚣不断，北京方面已经发出数次严厉警告。在这一背景下，美国海军“里根号”航母战斗群从新加坡启航，重返南中国海。
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