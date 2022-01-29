佩洛西或訪台灣 北京強烈抗議

（德國之聲中文網）中國外交部週四（4月7日）發布外交部長王毅就美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將訪台的回應，說佩洛西如「明知故犯竄訪台灣，是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號」。

他說：「如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。」

王毅還以烏克蘭為例，說「美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏『一個中國』紅線，這是赤裸裸的雙重標準」。

中國國台辦此前也強調，若佩洛西訪台，中國將「堅決回擊」，批評台灣執政的民進黨當局「頑固推進『台獨』錯誤路線，勾結美國反華勢力『倚美謀獨』」。

獨家披露佩洛西將訪台的富士新聞網在7日的報導中指出，美眾院議長佩洛西將於8日離開美國前往日本跟首相岸田文雄會面。由於俄國侵略烏克蘭使台海局勢受到關注，美政府為表明支持台灣，佩洛西本來結束訪日後訪韓的計畫改為訪台。

佩洛西行前染新冠

就在各界關注佩洛西是否真會訪台的討論中，佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）7日深夜在推特表示，佩洛西確診新冠肺炎，但目前沒有症狀，已打完疫苗加強劑，計劃中的行程將延後。

若佩洛西台灣行成真，將是25年來現任眾院議長首度訪台。美眾院議長是總統繼承順序中排第二。而台灣外交部尚未證實，只表示將適時說明。

根據多家台媒報導，上一次現任美國眾院議長訪台是為1997年4月金瑞契（Newton Gingrich）率團訪台，會晤時任總統李登輝。

（綜合報導）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。