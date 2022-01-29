 佩洛西或訪台灣 北京強烈抗議 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2022

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时政风云

佩洛西或訪台灣 北京強烈抗議

日媒富士新聞網7日引述消息人士報導，美國眾議院議長佩洛西將在訪日後訪台，引發各界關注。但7日晚間佩洛西傳出染疫，計畫中的亞洲行確定延後。

USA I Kongress I Nancy Pelosi

佩洛西長期關注中國人權，在六四事件兩年後，她曾親自到天安門廣場前拉黑布條紀念「為中國民主事業犧牲之烈士」，並在事後遭到中國警方威脅驅趕。

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美國再次警告中國如果支持俄羅斯可能會遭到制裁。美官員也以此為例要北京小心處理台灣問題，並申明在經濟和軍事上的後果。

新加坡總理李顯龍重申俄侵烏讓印太地區也出現不穩定的可能，他稱俄羅斯作法違反了北京嚴守的領土完整、主權和不干涉原則，而這可能也會影響台灣問題。德國之聲就此訪問兩位新加坡學者，請他們提供洞見。

多年来，通过发放贷款和发展基建项目，北京在南太平洋的影响力一直在不断扩大。该地区总共14个岛国当中的大多数已放弃台湾，转而同北京建立起了外交关系。

在菲律宾北部与台湾的海域边界附近，数千名美国和菲律宾将士开始了多年来最大规模的一次军事演习。组织者表示，"这是为了共同防御，绝不是为了进攻。"

（德國之聲中文網）中國外交部週四（4月7日）發布外交部長王毅就美國國會眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）將訪台的回應，說佩洛西如「明知故犯竄訪台灣，是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號」。

他說：「如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。」

王毅還以烏克蘭為例，說「美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏『一個中國』紅線，這是赤裸裸的雙重標準」。

中國國台辦此前也強調，若佩洛西訪台，中國將「堅決回擊」，批評台灣執政的民進黨當局「頑固推進『台獨』錯誤路線，勾結美國反華勢力『倚美謀獨』」。

獨家披露佩洛西將訪台的富士新聞網在7日的報導中指出，美眾院議長佩洛西將於8日離開美國前往日本跟首相岸田文雄會面。由於俄國侵略烏克蘭使台海局勢受到關注，美政府為表明支持台灣，佩洛西本來結束訪日後訪韓的計畫改為訪台。

佩洛西行前染新冠

就在各界關注佩洛西是否真會訪台的討論中，佩洛西發言人漢米爾（Drew Hammill）7日深夜在推特表示，佩洛西確診新冠肺炎，但目前沒有症狀，已打完疫苗加強劑，計劃中的行程將延後。

若佩洛西台灣行成真，將是25年來現任眾院議長首度訪台。美眾院議長是總統繼承順序中排第二。而台灣外交部尚未證實，只表示將適時說明。

根據多家台媒報導，上一次現任美國眾院議長訪台是為1997年4月金瑞契（Newton Gingrich）率團訪台，會晤時任總統李登輝。

（綜合報導）

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