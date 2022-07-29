佩洛西官网公布亚洲行程 台湾不在列

美国众议院议长佩洛西办公室周日在其官网公布了此次访问亚洲的行程，没有提到台湾。她一直都以安保理由回避是否会到访台湾。与此同时，北京高调宣布运油-20入列。在南海，中国海军举行了实弹军事演习。
（德国之声中文网）周日（7月31日），美国众议院议长官网公布了佩洛西亚洲之行的行程，称议长率领的国会代表团出访印太地区，访问国家包括新加坡、马来西亚、韩国和日本。从文字看，该行程没有提到台湾。
佩洛西周六已启程前往亚洲，各界尤其聚焦她此行是否会到访台湾。本周五（7月29日），她表示基于安保原因，拒绝证实是否将出访台湾。美国国务卿布林肯向媒体表示：“在台湾问题上，我们（中美）有许多分歧，但在过去40多年里，我们一直在处理这些分歧，并以维护和平稳定，让台湾民众繁荣发展的方式做到这一特点。“他还补充说：“作为共同责任的一部分，继续以一种明智的，不造成冲突的方式处理这一问题，并保持沟通渠道的开放十分重要。”
北京对佩洛西可能访台发出强硬回应，根据中国外交部网站报道，在与拜登的通话中，习近平强调：“中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。”
7月31日，在长春航空展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科大校宣布，新一代空中加油机运油-20入列。申进科表示，“空军多型战机绕飞祖国宝岛，锤炼提升维护国家主权领土完整的能力。人民空军有坚定的意志、充分的信心、足够的能力捍卫国家主权和领土完整。”
前一天，中国官媒宣布了中国军队在南中国海进行实弹军事演习的消息。官媒央视报道，广东海事局发布航行警告，7月29日至30日，每天7时至14时和19时至23时，南海琼州海峡西部海域将进行军事演习，禁止船舶驶入。福建平潭海事局发布航行警告，7月30日8时至21时 ，福建平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练任务，禁止一切船舶进入。台湾《苹果日报》报道，根据港媒统计，中国近日在南中国海、台海及东海海域有至少5场军事演习。
白宫国家安全委员会发言人约翰·科比(John Kirby)向媒体表示，美国没有看到证据显示北京即将针对台湾采取军事行动。他是在被问及佩洛西访台湾计划时做出了上述表示，他说：“(我们)没有看到任何实际和明确的迹象显示，在有关台湾的问题上会发生任何不妥当的事情。” 科比还表示，美国“一个中国”的政策没有改变，北京没有必要做出如此反应。
（综合报道）
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