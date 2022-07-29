佩洛西官网公布亚洲行程 台湾不在列

（德国之声中文网）周日（7月31日），美国众议院议长官网公布了佩洛西亚洲之行的行程，称议长率领的国会代表团出访印太地区，访问国家包括新加坡、马来西亚、韩国和日本。从文字看，该行程没有提到台湾。

佩洛西周六已启程前往亚洲，各界尤其聚焦她此行是否会到访台湾。本周五（7月29日），她表示基于安保原因，拒绝证实是否将出访台湾。美国国务卿布林肯向媒体表示：“在台湾问题上，我们（中美）有许多分歧，但在过去40多年里，我们一直在处理这些分歧，并以维护和平稳定，让台湾民众繁荣发展的方式做到这一特点。“他还补充说：“作为共同责任的一部分，继续以一种明智的，不造成冲突的方式处理这一问题，并保持沟通渠道的开放十分重要。”

这些年 去过台湾的各国政要 美国众议长佩洛西? 早在2022年春天，她就宣布要访问台湾，但旋即又因感染新冠病毒而取消行程。7月，再次有媒体披露称，她即将访问台湾。北京方面已经对此表示了强烈反对，美国军方则表示这意味着很大的风险。拜登总统对此语焉不详，共和党许多议员则对民主党人佩洛西表示支持。她是否真会以众议长身份访问台湾？

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



北京对佩洛西可能访台发出强硬回应，根据中国外交部网站报道，在与拜登的通话中，习近平强调：“中国政府和中国人民在台湾问题上的立场是一以贯之的，坚决维护中国国家主权和领土完整是14亿多中国人民的坚定意志。民意不可违，玩火必自焚。”

7月31日，在长春航空展新闻发布会上，中国空军新闻发言人申进科大校宣布，新一代空中加油机运油-20入列。申进科表示，“空军多型战机绕飞祖国宝岛，锤炼提升维护国家主权领土完整的能力。人民空军有坚定的意志、充分的信心、足够的能力捍卫国家主权和领土完整。”

前一天，中国官媒宣布了中国军队在南中国海进行实弹军事演习的消息。官媒央视报道，广东海事局发布航行警告，7月29日至30日，每天7时至14时和19时至23时，南海琼州海峡西部海域将进行军事演习，禁止船舶驶入。福建平潭海事局发布航行警告，7月30日8时至21时 ，福建平潭一岐屿附近水域执行实弹射击训练任务，禁止一切船舶进入。台湾《苹果日报》报道，根据港媒统计，中国近日在南中国海、台海及东海海域有至少5场军事演习。

白宫国家安全委员会发言人约翰·科比(John Kirby)向媒体表示，美国没有看到证据显示北京即将针对台湾采取军事行动。他是在被问及佩洛西访台湾计划时做出了上述表示，他说：“(我们)没有看到任何实际和明确的迹象显示，在有关台湾的问题上会发生任何不妥当的事情。” 科比还表示，美国“一个中国”的政策没有改变，北京没有必要做出如此反应。

（综合报道）

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