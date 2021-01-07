 佩洛西喊话特朗普下台 民主党酝酿再弹劾 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.01.2021

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时政风云

佩洛西喊话特朗普下台 民主党酝酿再弹劾

美国总统特朗普在推特宣布不会参加拜登的就职典礼，拜登回应“不来最好”。而在美国国会骚乱后，众议院议长佩洛西喊话要求特朗普自行辞职下台，否则将对其进行弹劾。

USA Präsident Trump | Fotograf Doug Mills New York Times

（德国之声中文网）即将卸任的美国总统特朗普周五在推特上宣布，1月20日不会出席拜登的就职典礼。特朗普此前一天才刚表示，他目前的重点是确保平稳有序的权力交接

路透社援引特朗普政府的一名消息人士称，特朗普可能会在就职典礼前一天离开白宫，前往位于佛罗里达的庄园。

拜登随后表示：“来此的路上我听说他（特朗普）不会出席就职典礼。这是少数我们意见相同的事。他不出现很好。”

酝酿第二次罢免

与此同时，在美国国会大厦周三爆发激烈冲突后，部分议员正酝酿罢免特朗普。

众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）周五表示，如果特朗普不自行请辞，她将指示众议院程序委员会援引宪法第25条修正案启动弹劾程序。美国宪法第25条修正案第4款的规定能让无法履行职务的总统被去职。

NBC新闻周五在推特上公开了一份众议院民主党议员草拟的弹劾提案，内容指特朗普“煽动叛乱”（incitement of insurrection）。

美联社援引两名知情人士称，众议院民主党人计划在下周一提出弹劾草案，众议院可能在下周对此进行表决。

参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）则向共和党参议员发送了一份备忘录，概述弹劾特朗普的时间表。麦康奈尔在备忘录中指出，如果没有获得全体100名参议员的一致同意提早结束休会，参议院要到下周1月19日才会召开下一次会议。一名知情人士表示，这意味着弹劾特朗普的动议要等到特朗普离任后才能展开。

白宫发言人迪尔（Judd Deere）表示：“对任期仅剩12天的特朗普总统进行弹劾，只会让这个国家进一步分裂。”

在特朗普支持者周三闯入美国国会大厦并引爆激烈冲突后，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）周四和周五进行的民意调查显示，57%的美国人希望立即将特朗普逐出白宫。

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不滿川普煽動支持者 眾議院有意彈劾總統

特朗普在国会大厦骚乱事件中所扮演的“煽动”角色也引发了共和党内的分歧。

经常批评特朗普的内部拉斯加州的共和党参议员萨斯（Ben Sasse）对美国哥伦比亚广播公司CBS新闻表示，他绝对会考虑弹劾，因为特朗普“无视了就职时的誓言”。

共和党参议员穆尔科夫斯基（Senator Lisa Murkowski）周五表示，特朗普应该立即辞职，如果共和党不与他切割，她不确定自己与这个政党间是否还有未来。穆尔科夫斯基在接受《安克拉治每日新闻》（Anchorage Daily News）采访时称：“我希望他下台。他已经造成够多的破坏。”

美国国会议员是否能在特朗普任期届满前弹劾总统仍充满变数，因为弹劾案递交参议院后需要经过审理，参议院100名参议员中至少要有三分之二投赞成票才能罢免成功，而目前共和党掌握了参议院的多数席位。

特朗普在任内曾一度被众议院弹劾并通过，但参议院最后判定特朗普无罪。若此次特朗普再度被弹劾，将成为美国史上首位被弹劾两次的总统。

USA | Trump-Supporter Richard Barnett

美国司法部起诉了闯入佩洛西办公室的特朗普支持者Richard Barnett

美国国会骚乱15人遭到起诉

本周三，在美国国会举行联席会议认证拜登当选的期间，大批特朗普支持者闯入美国国会大厦，导致国会陷入混乱长达数小时之久。这起事件造成包括一名国会警察在内共五人死亡。

美国司法部周五宣布起诉15名冲击国会大厦的示威者，并公布了其中13人的姓名及被控诉的罪名，其中包括一名涉嫌持有自制凝固汽油弹的男子，以及闯入佩洛西办公室的的Richard Barnett。

联邦检察官科尔（Ken Kohl）表示，有关当局预计不会以“煽动”或“叛乱”的罪名指控任何周三暴力事件的示威者。多数人被指控非法入侵国会建筑，以及暴力或不法行为。此外，由于周三的联席会议因骚乱事件延迟数小时之久，上述人士还被控妨碍政府职能。

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