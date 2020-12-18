佩洛西以微小差距连任美国众议院议长

(德国之声中文网) 佩洛西3日以7票（216-209）的优势战胜共和党的麦卡锡，保住了美国众议院议长的位置。由于新冠病毒仍在美国快速传播，众议院有数人缺席投票。接触到新冠病毒患者或确诊感染新冠病毒的议员都从一个能俯瞰众议院的阳台处投票。为保持投票中的社交距离，众议院也采取72人一组的方式进行投票。

尽管民主党目前掌控众议院，但民主党内部却有一些议员反对佩洛西继续连任议长职位，他们对她自2003年以来一直担任这一职务表示不满。佩洛西今年已80岁，而民主党内一些年轻成员对她的议长职位虎视眈眈。不过，她最近表示，这可能是她最後两年出任议长职务。

佩洛西挑战特朗普获支持

新当选的民主党众议员鲍曼（Jamaal Bowman) 向媒体表示，他将票投给佩洛西是为了恢复美国政局稳定。

佩洛西因在众议院反对现任总统特朗普而得到多位民主党人的赞赏。提名佩洛西担任议长一职的众议员杰弗里斯 (Hakeem Jeffries) 称佩洛西是「以难搞著称的谈判者，也是这个时代的传奇议员」。

虽然众议院和议长现在由民主党所掌控，但参议院仍由共和党控制，他们计划在美国总统当选人拜登1月20日上任前发起多项挑战。

参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 上周表示，他正与其他10名共和党参议员联手，准备1月6日在参议院挑战选举人团的投票结果。克鲁兹说，他们将拒绝认可来自被认为选举遭操纵的州的选举人代表。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社)

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