 佩洛西以微小差距连任美国众议院议长 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.01.2021

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时政风云

佩洛西以微小差距连任美国众议院议长

民主党的佩洛西以7票的些微优势连任美国众议院议长一职，而这都得益于民主党在众议院中的多数优势。

USA I Nancy Pelosi eröffnet 117 Kongress im Capitol in Washington

民主党的佩洛西以微小票数差距成功连任众议院议长一职。

(德国之声中文网) 佩洛西3日以7票（216-209）的优势战胜共和党的麦卡锡，保住了美国众议院议长的位置。由于新冠病毒仍在美国快速传播，众议院有数人缺席投票。接触到新冠病毒患者或确诊感染新冠病毒的议员都从一个能俯瞰众议院的阳台处投票。为保持投票中的社交距离，众议院也采取72人一组的方式进行投票。

USA I Nancy Pelosi Vereidigung

佩洛西因过去四年在众议院内与特朗普对抗而得多不少支持。

尽管民主党目前掌控众议院，但民主党内部却有一些议员反对佩洛西继续连任议长职位，他们对她自2003年以来一直担任这一职务表示不满。佩洛西今年已80岁，而民主党内一些年轻成员对她的议长职位虎视眈眈。不过，她最近表示，这可能是她最後两年出任议长职务。

佩洛西挑战特朗普获支持

新当选的民主党众议员鲍曼（Jamaal Bowman) 向媒体表示，他将票投给佩洛西是为了恢复美国政局稳定。

DW.COM

美国众议院周三 (12月18日) 投票通过弹劾总统特朗普一案。 他们指控特朗普滥用职权及干预美国国会。 接下来，参议院的相关委员会将针对弹劾案进行投票，决定特朗普是否下台。

特朗普弹劾案进入新阶段。美国众议院议长佩洛西称，她将要求美国众议院的领袖们着手针对特朗普的弹劾条款。此前特朗普的弹劾报告已在众议院情报委员会获得通过。

自2007年成为美国史上首位议长后，众议院多数党领袖佩洛西重夺议长职位，再度成为美国政治中最有权力的女性。媒体报导，此届众议院也呈现一个性别与种族非常多元的组成。

佩洛西因在众议院反对现任总统特朗普而得到多位民主党人的赞赏。提名佩洛西担任议长一职的众议员杰弗里斯 (Hakeem Jeffries) 称佩洛西是「以难搞著称的谈判者，也是这个时代的传奇议员」。

虽然众议院和议长现在由民主党所掌控，但参议院仍由共和党控制，他们计划在美国总统当选人拜登1月20日上任前发起多项挑战。

参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 上周表示，他正与其他10名共和党参议员联手，准备1月6日在参议院挑战选举人团的投票结果。克鲁兹说，他们将拒绝认可来自被认为选举遭操纵的州的选举人代表。

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社) 

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