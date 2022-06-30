佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

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佩洛西班機在8月2日晚間抵達台灣。稍早傳出中國軍機飛近海峽中線，廈門航空更動福建航班，也傳出台灣數百家食品企業遭北京禁止進口。情勢真的如此緊張嗎?德國之聲記者訪問台北民眾，對於佩洛西以及她此趟行程，他們有什麼看法？
佩洛西確定訪台，海峽兩岸氛圍緊張。北京稱軍隊「絕不會坐視不管」，但可能採取哪些軍事回應？美國如何應對？台灣又是否做好了萬全準備？德國之聲訪問多位專家，請他們作出分析。
佩洛西是否出訪台灣獲得全球高度關注。有媒体引述消息稱，佩洛西8月2日晚間抵台、3日早晨与蔡英文会面。當前消息來源眾說紛紜，究竟「美國第三號人物」來不來台，會對中美關係造成什麼影響？德國之聲訪問多名專家請他們作出分析。
佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。
美眾議院議長佩洛西亞洲行的首站為新加坡。此前，有法媒引述消息報導稱，佩洛西預計訪日前於8月4日經菲律賓來台，會見台灣總統蔡英文。中国外交部发言人称“拭目以待”。
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