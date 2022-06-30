 佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.08.2022

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时政风云

佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

佩洛西班機在8月2日晚間抵達台灣。稍早傳出中國軍機飛近海峽中線，廈門航空更動福建航班，也傳出台灣數百家食品企業遭北京禁止進口。情勢真的如此緊張嗎?德國之聲記者訪問台北民眾，對於佩洛西以及她此趟行程，他們有什麼看法？

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香港主權移交25年，台灣人怎麼看？

香港主權移交25年，台灣人怎麼看？ 30.06.2022

六四33週年紀念日到來之際，台北中正紀念堂門口依照傳統舉行悼念活動。今年不同之處在於，因六四紀念活動在香港全面被禁，這裡也成為國殤之柱和香港反對派人士的主場。

無評論 no comments 走進台北紀念六四33週年現場 04.06.2022

俄烏戰爭爆發，外界擔心會牽動台海局勢，關注台灣兵力是否足夠。目前台灣《兵役法》規定「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」，有意見認為應修法納入女性，台北民眾怎麼看？

台灣應否強制女性當兵？ 22.03.2022

中國的社交媒體APP TikTok在台灣的青少年中很受歡迎。但一些立法者對中國政府將TikTok作為認知戰的工具影響年輕人提出了擔憂。 DW記者從台北報導。

TikTok在台灣：兩岸統一的「先鋒」？ 22.04.2022

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俄乌战争已经摧毁了乌克兰的两千余所学校。现在，部分地区开始艰难地在满目疮痍中复课。德国之声记者Fanny Facsar在基辅州的一座村庄走访了一间学校。

战火下的乌克兰学校 01.08.2022

在微塑料污染严重的水里游泳，以此提高大众对水污染的重视——这是一名化学教授的勇敢尝试。他一路沿着多瑙河，游经十个欧洲国家，期间，因为污染严重，他无法完成贝尔格莱德一段的行程。

化学教授的疯狂项目 游泳跨越十国唤醒对水污染关注 31.07.2022

你担心末日降临吗？如果真有那么一天，或者是，社会秩序出现崩溃大乱了怎么办？Drew Miller打造的避难所设备齐全，人们可以花钱申请会员，万一那一天真的来临，他们可以在一个残酷的世界里生存下来。

为世界末日做准备 新兴商业模式受欢迎 31.07.2022

俄罗斯入侵乌克兰也让不少分析人士担心，台湾是否会是下一个，外界担心，北京可能会对金门出手，接管这个靠近大陆的岛屿。那么，当地民众怎么看？

北京或对金门出手？当地居民怎么看 30.07.2022

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(211231) -- BEIJING, Dec. 31, 2021 (Xinhua) -- Undated file photo shows a carrier-based J-15 fighter jet taking off during open-sea combat training. The Chinese navy's Liaoning aircraft-carrier formation returned on Dec. 30, 2021 to a military port in Qingdao, east China's Shandong Province, concluding 20-plus days of open-sea combat training. The exercise, which began on Dec. 9, took the formation into various waters, from the Yellow Sea to the East China Sea and the West Pacific, and has improved the formation's combat capability, according to an official statement. (Photo by Hu Shanmin/Xinhua)

佩洛西訪台「引戰」? 中國軍方可能有的兩個反應 02.08.2022

佩洛西確定訪台，海峽兩岸氛圍緊張。北京稱軍隊「絕不會坐視不管」，但可能採取哪些軍事回應？美國如何應對？台灣又是否做好了萬全準備？德國之聲訪問多位專家，請他們作出分析。

29.07.2022, USA, Washington: Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, spricht auf einer Pressekonferenz, während die Demokraten darauf drängen, den Gesetzentwurf zum Verbot von Angriffswaffen zur Abstimmung zu bringen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses hält sich zu einer möglicherweise geplanten und umstrittenen Reise nach Taiwan weiterhin bedeckt. (zu dpa: Nach Warnung aus China: Mögliche Taiwan-Reise Pelosis weiter offen) Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

佩洛西訪台與否對中美帶來哪些衝擊 01.08.2022

佩洛西是否出訪台灣獲得全球高度關注。有媒体引述消息稱，佩洛西8月2日晚間抵台、3日早晨与蔡英文会面。當前消息來源眾說紛紜，究竟「美國第三號人物」來不來台，會對中美關係造成什麼影響？德國之聲訪問多名專家請他們作出分析。

House Speaker Nancy Pelosi (D-CA) waves goodbye after speaking at the kick-off rally for the 2022 annual conference of the National Urban League at the Martin Luther King Jr. Memorial. The Urban League works to further the civil rights and economic interests of Black Americans and marginalized groups. (Photo by Allison Bailey/NurPhoto)

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佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。

In this photo provided by Ministry of Communications and Information, Singapore, U.S. House Speaker Nancy Pelosi, left, and Prime Minister Lee Hsien Loong shake hands at the Istana Presidential Palace in Singapore, Monday, Aug. 1, 2022. Pelosi arrived in Singapore early Monday, kicking off her Asian tour as questions swirled over a possible stop in Taiwan that has fueled tension with Beijing. (Ministry of Communications and Information, Singapore via AP)

李显龙称中美关系很重要 法媒：佩洛西赴日前來台見蔡英文 01.08.2022

美眾議院議長佩洛西亞洲行的首站為新加坡。此前，有法媒引述消息報導稱，佩洛西預計訪日前於8月4日經菲律賓來台，會見台灣總統蔡英文。中国外交部发言人称“拭目以待”。