佩洛西今夜訪台 台北民眾怎么看？

佩洛西訪台見蔡英文 兩岸提高戰備

佩洛西可能訪台，美國白宮發言人週一雖不願證實，但強調她有權這麼做，並示警北京或對台海發射導彈。同日，中國外交部警告若佩洛西敢這麼做，「那就讓我們拭目以待。」中國「東部戰區」微博亦發文意有所指寫道：「嚴陣以待 聽令而戰」。