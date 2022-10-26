佩洛西丈夫遭袭受重伤 嫌犯疑锁定佩洛西

（德国之声中文网）加州警方于当地时间周五（10月28日）清晨接获通知，赶往南希·佩洛西（Nancy Pelosi）和其丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）位于旧金山的住处并制伏了该名袭击者。警方表示，嫌疑人德帕普（David DePape）已遭逮捕，罪名包括谋杀未遂、入室盗窃和虐待老人，目前正在调查他的作案动机。
据《洛杉矶时报》报道，保罗·佩洛西当时告诉德帕普他需要使用卫生间，然后趁机以手机报案。旧金山警察局长斯科特（Bill Scott）在发布会上指出，这场袭击「不是随机行为」，而是「有意为之」。警方到场时，见到保罗·佩洛西和德帕普在争夺一把锤子，但德帕普从保罗·佩洛西手中夺走锤子，并以锤子猛烈攻击他。斯科特提到，德帕普也在冲突中受伤，目前人在医院，但拒绝透露有关其医疗状况的细节。
南希·佩洛西办公室的发言人哈米尔（Drew Hammill）指出：保罗·佩洛西在遇袭后被送往医院，并且因颅骨骨折，右臂和双手严重受伤而接受了手术，不过预计在接受治疗和休养后，他就能完全康复。该发言人也称，袭击者的目标是南希·佩洛西。不过，闯入事件发生当时她不在旧金山，而是在华府办公。哈米尔提到，目前南希·佩洛西已经赶到了旧金山的医院探视。
右翼极端主义背景？
美国媒体报道指出，攻击者针对南希·佩洛西，是因为她是美国众议院的领导人、美国最有权力的政治家之一。据《华尔街日报》报道，被捕男子过去曾在网络平台上传播极右观点和阴谋论，包括和新冠疫情有关的观点。多家媒体报道称，该男子曾大喊「南希在哪里？」。
在美国，南希·佩洛西经常成为右翼人士口头攻击的目标，例如共和党的前总统特朗普就曾多次称她为「疯狂南希」。此次事件发生的时间点也较为敏感，距离美国中期选举仅剩下一个多星期。
警察在佩洛西夫妇的旧金山住宅外
选区在旧金山的南希·佩洛西，自2019年以来第二度担任众议院议长。然而根据民调，反对派的共和党人有可能在国会选举中获得众议院的多数席位，届时佩洛西就必须卸下议长职位。
拜登对此表示谴责
美国总统拜登对此表示非常震惊，称之为「可怕的袭击」，并祝愿保罗·佩洛西早日康复。他在费城的一场演讲中表示：「这真是够了。每一个有良知的人都需要明确地出来反对我们政治中的暴力，无论你的政治认同是什么。」
在2021年1月美国国会大厦遭遇暴力冲击之后，针对国会议员的威胁数量日渐增加。光是去年，警方就调查了约9600起针对国会议员的威胁。
（综合报导）
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
灯火通明——黑暗的一天
特朗普的成千上万支持者聚集在华盛顿国会大厦周围。他们挥舞旗帜并要求将据称被窃取的选举成果还给他们。其中有 800 人强行闯入国会大厦，追击政界人士，殴打警察，并留下毁灭的痕迹。暴力事件中有5人丧生，十几人受伤。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
特朗普：“空气中充满了爱”
在很多人看来，这是一场暴动，甚至是特朗普煽动、策划的未遂政变。目前，美国国会一特别委员会正调查这位前总统在冲击国会事件中所扮演的角色。特朗普本人新近称，那天，“空气中充满了爱”，以自己的方式做出回应。他计划于 2022 年 1 月 6 日举行周年纪念新闻发布会。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
一切都只是合法抗议？
国会大厦风暴震惊了全世界。但是，很多共和党人却坚称，它是对涉嫌选举操控的合法抗议行为。他们甚至在关押嫌疑人的监狱外组织活动。澄清事实或颠倒黑白——谁对国会山风暴的解释占上风，谁就最有可能赢得今年11月8日的中期选举。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
700多名被告
袭击国会大厦者将受到法律制裁。迄今，已有50 多人被定罪。最有力的证据常来自被告本人：他们在社交媒体上炫耀自己的所作所为。同意“认罪协议”者可望获假释：若被告承认自己有罪，可获较轻量刑。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
调查人员聚焦“骄傲男孩”
首都华盛顿已起诉这个右翼激进组织，要求赔偿。该组织被认为是特朗普最忠实的支持团体之一。根据一项民事诉讼，该组织负责人图谋经由“国内恐怖主义协调行动”打击华盛顿。针对数名“骄傲男孩”成员已展开刑事调查。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
鞭手琼斯
电台主持人和阴谋论者亚历克斯·琼斯（ Alex Jones ）是这场骚乱的推动者之一。在华盛顿举行的亲特朗普抗议游行过程中击鼓打气，并极力主张百万人上街声援特朗普，抗议腐败的民主党人。国会特别调查委员会称，琼斯还为这次活动的融资提供了帮助。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
“QAnon（匿名者）萨满”系狱
他的脸、纹身、戴水牛角毛帽的形象传遍全球，使他成了国会大厦冲击风暴的象征性角色：雅各布·钱斯利（ Jacob Chensley ）。这个来自亚利桑那州凤凰城的自诩为“匿名者”萨满的阴谋论支持者已认罪，获刑三年半。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
警官梦魇
在审看 2021年1月6日事件视频时，联邦警察戈内尔 (Aquilino Gonell) 再也无法忍住泪水。他在众议院调查委员会作证时说， “若保卫这个入口，我就会死亡。”一警官在暴力事件中丧生，另有4名警官后来自杀身亡。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
更多安全措施
特朗普支持者们之所以能进入国会大厦，也在于安全部门工作不力。国会参议院调查结果：尽管有迹象显示，袭击事件发生在即，但警方领导层未发出任何指示；国民警卫队的介入被一再推延；联邦调查局和国土安全部对网上威胁未加重视。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
特朗普重返华盛顿？
对特朗普的反对者来说，那绝对是一场噩梦；在他的支持者眼里，那却将是一次凯旋。许多政治事务专家确信，2024 年，这位前总统将再度竞选总统。到目前为止，丑闻尚未真正使特朗普受伤。他在 1月6日事件上所起的作用似乎未能阻碍他卷土重来。
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一年前，美国国会大厦遭暴力冲击
拜登：我们想要成为什么样的国家？
在冲击国会大厦事件一周年之际，美国总统拜登呼吁人们维护民主。他在2022年1月6日说，美国人必须决定“我们想成为什么样的国家”。“我们要成为一个接受政治暴力为常态的国家吗？”拜登警告说，“我们不能成为这样一个国家”。