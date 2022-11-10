佩洛西丈夫遭袭受重伤 嫌犯疑锁定佩洛西

（德国之声中文网）加州警方于当地时间周五（10月28日）清晨接获通知，赶往南希·佩洛西（Nancy Pelosi）和其丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）位于旧金山的住处并制伏了该名袭击者。警方表示，嫌疑人德帕普（David DePape）已遭逮捕，罪名包括谋杀未遂、入室盗窃和虐待老人，目前正在调查他的作案动机。

据《洛杉矶时报》报道，保罗·佩洛西当时告诉德帕普他需要使用卫生间，然后趁机以手机报案。旧金山警察局长斯科特（Bill Scott）在发布会上指出，这场袭击「不是随机行为」，而是「有意为之」。警方到场时，见到保罗·佩洛西和德帕普在争夺一把锤子，但德帕普从保罗·佩洛西手中夺走锤子，并以锤子猛烈攻击他。斯科特提到，德帕普也在冲突中受伤，目前人在医院，但拒绝透露有关其医疗状况的细节。

南希·佩洛西办公室的发言人哈米尔（Drew Hammill）指出：保罗·佩洛西在遇袭后被送往医院，并且因颅骨骨折，右臂和双手严重受伤而接受了手术，不过预计在接受治疗和休养后，他就能完全康复。该发言人也称，袭击者的目标是南希·佩洛西。不过，闯入事件发生当时她不在旧金山，而是在华府办公。哈米尔提到，目前南希·佩洛西已经赶到了旧金山的医院探视。

右翼极端主义背景？

美国媒体报道指出，攻击者针对南希·佩洛西，是因为她是美国众议院的领导人、美国最有权力的政治家之一。据《华尔街日报》报道，被捕男子过去曾在网络平台上传播极右观点和阴谋论，包括和新冠疫情有关的观点。多家媒体报道称，该男子曾大喊「南希在哪里？」。

在美国，南希·佩洛西经常成为右翼人士口头攻击的目标，例如共和党的前总统特朗普就曾多次称她为「疯狂南希」。此次事件发生的时间点也较为敏感，距离美国中期选举仅剩下一个多星期。

警察在佩洛西夫妇的旧金山住宅外

选区在旧金山的南希·佩洛西，自2019年以来第二度担任众议院议长。然而根据民调，反对派的共和党人有可能在国会选举中获得众议院的多数席位，届时佩洛西就必须卸下议长职位。

拜登对此表示谴责

美国总统拜登对此表示非常震惊，称之为「可怕的袭击」，并祝愿保罗·佩洛西早日康复。他在费城的一场演讲中表示：「这真是够了。每一个有良知的人都需要明确地出来反对我们政治中的暴力，无论你的政治认同是什么。」

在2021年1月美国国会大厦遭遇暴力冲击之后，针对国会议员的威胁数量日渐增加。光是去年，警方就调查了约9600起针对国会议员的威胁。

（综合报导）

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