佩泽希齐扬 - 没有实权的伊朗新总统

作为新当选的总统，伊朗有一系列棘手问题等着佩泽希齐扬去解决。但没有实权的他，却很难施展拳脚。有鉴于此，专家们普遍认为，新总统的到来，并不能给伊朗带来新气象。

（德国之声中文网）马苏德·佩泽希齐扬(Massud Peseschkian)当选伊朗新一届总统。这位现年70岁的心脏外科医生被普遍视为温和派政治家。他的从政经验主要源自担任五届议员的经历。2001年至2005年，他曾在哈塔米总统任内担任过卫生部长。

哈塔米以及一个改革派团体是佩泽希齐扬此次参选的主要支持者。哈塔米和佩泽希齐扬都主张在伊朗现有权力架构的框架之内，实行政治改革。他们希望缓解同西方的紧张关系，打击洗钱和国际恐怖主义活动，并释放所有政治犯。不过，佩泽希齐扬当选后也一直在强调，他首先是一位保守派政治家，想必是希望以此赢得最高宗教领袖哈梅内伊的支持。

许多分析家都认为，佩泽希齐扬的决策空间将会有很多局限。从外交政策，到女性在公共场合必须佩戴头巾的义务，乃至有关核计划的谈判，所有事情的最终决策权都掌握在宗教领袖哈梅内伊和伊朗革命卫队手中。

伊朗政治的真正操控者 - 最高宗教领袖哈梅内伊 图像来源: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/REUTERS

女性佩戴头巾的义务将被保留

由于伊朗实行保守的沙里亚法，妇女受到有系统地歧视和压迫。2024年的总统选举期间，席卷伊朗全境的抗议浪潮仍余波未尽，这场主题为"女性，生活以及自由"的抗议行动中，人们呼吁给予女性更多的权利。抗议活动造成多人死伤，而引发抗议浪潮的则是一名年轻女性的死亡。这名女性因为没有佩戴头巾被风俗警察逮捕，后在关押期间死亡。

佩泽希齐扬表示，他反对动用暴力和特别警察来强制女性佩戴头巾，但女性在公共场合必须佩戴头巾则是伊朗伊斯兰共和国的一项基本原则。专家们普遍认为，这位新总统上台之后，女性佩戴头巾的义务并不会发生变化。

剑桥大学的沙希迪（ Iqan Shahidi）对德国之声表示："佩泽希奇扬当选总统，是否能在人权，尤其是女性权利方面带来好转，我并没有把握。因为伊朗权力机器其他部门所发布的法令法规使得伊朗的人权状况不断恶化。"

剑桥大学沙希迪：不看好新总统能带来转机。 图像来源: Privat

沙希迪举例说，1991年，伊朗革命卫队最高层在未经总统府同意的情况下，下令巴哈伊少数民族不得接受高等教育，而总统则既没有改善人权状况的权限，也没有这样做的能力。

国民经济发展迟缓

当前，伊朗面临着一系列经济问题和危机。通货膨胀率接近50%，官方数据显示，生活在贫困线以下的人口占总人口的三分之一。仅在过去13年当中，就有1100万人新近加入了贫困人口的大军。

巴黎管理学院IESEG的巴巴艾伊（ Hamid Babaei）表示，促进经济增长以及遏制通胀，将是新总统面临的最大挑战。"但要实现上述目标，就必须要调整外交路线，并平衡政府预算。"

巴巴艾伊表示："过去十五年当中，伊朗的国民经济实际上一直处于零增长状态。而通货膨胀则是伊朗的老毛病，其主要原因是预算入不敷出以及货币的持续贬值。"

巴巴艾伊："过去十五年当中，伊朗的国民经济实际上一直处于零增长状态。“ 图像来源: Privat

在竞选活动中，佩泽希齐扬承诺，他的施政要点将集中在遏制通胀和促进经济增长方面。但巴巴艾伊则认为，新总统能够履行诺言的希望微乎其微。"一系列最重要的经济指标都显示，伊朗正处在螺旋式下滑的开始，任何总统都无法控制这种趋势。"

国际孤立

为了摆脱国际孤立，佩泽希齐扬表示，他将努力取消针对伊朗的国际制裁，并重启伊朗同联合国五个常任理事国之间的联合全面行动计划 (JCPOA) 。过去多年以来，有关该项计划的谈判一直处于停滞状态。

问题却在于，伊朗总统并不能就此做出决定，最终的决策权掌握在宗教领袖哈梅内伊的手中。竞选期间，佩泽希齐扬就已明确表示，他将会贯彻哈梅内伊的外交路线。

在加沙冲突中，德黑兰当局一直扮演着重要角色：该地区的极端武装一直受到伊朗方面的支持。沙希迪表示："为了扩展伊朗在该地区的影响力，伊朗最高宗教领袖哈梅内伊以及伊朗的安全机构制定了长期计划。他们希望通过采取必要的手段，来强化自身的谈判地位和影响力。"而作为伊朗总统，他也只能继续遵循这一原则。一旦以色列同黎巴嫩真主党民兵之间的冲突升级，佩泽希齐扬总统治下的伊朗就有可能会直接卷入同以色列的战争。

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