你知道德国圣诞节有什么讲究吗？

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去教堂参加礼拜，收送礼物，然后晚上和朋友一起去酒馆欢聚：德国人在圣诞节真的很忙。而且过节的传统也正在发生变化。
平安夜（12月24日）来临时，有些人会利用上午的时间搞定最后个几个礼物。中午装饰圣诞树，下午去教堂参加礼拜。对于许多德国家庭来说，圣诞节意味着要忙得不可开交。为了能放松的吃一口晚饭，传统上的圣诞节日餐比较简单：土豆沙拉配红肠。美味的烤鹅是留给第二天吃的。
从严格的意义上来说，圣诞市场已经不是圣诞节的一部分。许多地方的圣诞市场在平安夜来临之前就关门大吉了。尽管如此，对于许多德国人来说，在12月的某一天下班后去圣诞市场喝几杯热葡萄酒是调整心情，迎接圣诞的最好方式。来自世界各地的游客也非常喜欢德国人这种悠闲迎接圣诞的方式，尤其是位于纽伦堡和德累斯顿的圣诞市场最受人欢迎。
在家里营造圣诞节气氛时，许多德国人会搭造一个展现圣诞那一刻的迷你景观。用木头制成的玛丽亚、约瑟夫以及耶稣像有着几百年的传统。天主教会最初用它来让那些只有信仰，却不会认字的人感受圣诞节的故事。
在德国，那些没有耐心的人不需要等到圣诞节第一天就能收到礼物。在平安夜的晚上互送礼物已经成为了传统。谁要是真的想送给爱人欢心，并不用破费太多。研究机构YouGov的调查结果表明，大约有三分之一的德国人只是简单的喜欢和家人在一起共度美好时光，比如说和全家一起郊游。
蜡烛拱门、发光金字塔抑或是小烟人：德国萨克森州厄尔齐山脉的木雕艺术如今已经名扬世界。从12月开始，德国人家里就会摆上这些木制的装饰品。而且，德国人也越来越喜欢美国人家的圣诞装饰，纷纷用塑料圣诞树和灯链装饰自己的房子和花园。
就算许多人在圣诞节期间会忙得不可开交。这个节日其实曾经是最能让人静下心来，思考人生的一段时间。其中也有许多传统：比如说看一眼基督降临节的蜡烛，就知道还要等多久就是圣诞节。北部德国人19世纪中期发明了这个用松树枝围起来的蜡烛圈，目的是哄那些没有耐性的孩子们。
圣诞节期间，除了吃小饼干以外，还少不了传统的圣诞蛋糕。这个看上去像是面包的蛋糕里面有杏仁、葡萄干、杏仁糖面和柠檬皮。其中，要数德累斯顿的圣诞蛋糕（Dresdner Christstollen）最有名。而且，这个名字也受到了严格的保护。只有位于德累斯顿城市附近的糕点作坊才能使用这个名字。
对于许多年轻人来说。“圣诞夜”的后半部分是疯狂的。吃完大餐、收到礼物之后，许多人会奔向酒馆或舞厅，和老同学一起欢聚。据德国“药店大观”杂志（Apotheken-Umschau）统计，每六个德国人中，就会有一个人选择用这样的方式度过12月24日的平安夜。
烤鹅、土豆球和红菜。这是许多德国人儿时的圣诞记忆。过去几年中，一些新菜品的出现取代了这一制作工艺复杂的圣诞大餐。瑞士的传统菜“奶酪烧烤”（Raclette）征服了德国人的餐桌。就算桌子上的洋葱和酸黄瓜条看上去并不是那么能烘托过节的气氛。
最初，圣诞树是挂在房顶上的。如今它已经登堂入室，成为了圣诞节装饰中最重要的部分。德国人最喜欢的圣诞树是“北人杉”（Nordmanntanne），上面再挂着玻璃彩球和稻草做的装饰品。就算许多美国人都这样认为，但德国人过圣诞节是绝对不会吃酸黄瓜的！
据亚洲天主教新闻社Ucanews报道，中共对民间和教会庆祝圣诞节都做出限制指示。关注中国宗教自由和人权状况的网络杂志《寒冬》掌握的中国一份官方文件显示，圣诞节是一个“被禁止的西方节日”。
对于「不庆祝西方节日」的呼吁，近几年来在中国时有所闻。2021年圣诞节之际，一份由广西融安县教育局发布的「禁止过洋节通知」在网上引发讨论。
天主教教宗方济各与信众共庆圣诞。来自世界各地的大约2000人参加了在圣彼得大教堂举行的弥撒。教宗此次布道之要旨：谦逊乃美德。他也呼吁人们不要忽视全球冲突，以对话方式解决暴力问题。
对于科萨人而言，在成年仪式上进行割礼是年轻男子成长经历的一部分。由于层出不穷的死亡事件，南非的相关单位对此提出警告。
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