你知道德国圣诞节有什么讲究吗？

悠哉游哉迎圣诞

从严格的意义上来说，圣诞市场已经不是圣诞节的一部分。许多地方的圣诞市场在平安夜来临之前就关门大吉了。尽管如此，对于许多德国人来说，在12月的某一天下班后去圣诞市场喝几杯热葡萄酒是调整心情，迎接圣诞的最好方式。来自世界各地的游客也非常喜欢德国人这种悠闲迎接圣诞的方式，尤其是位于纽伦堡和德累斯顿的圣诞市场最受人欢迎。