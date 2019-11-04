你的档案里写着什么？差点毁于一旦的东德秘档

柏林墙倒塌30周年、两德统一29周年系列

（德国之声中文网）这是公民勇气历史性的一天：1990年1月15日，东德民众以和平方式冲击了秘密警察总部。这些勇敢的人们想要阻止数十年积累的国家安全部（史塔西）窃听报告被销毁。当愤怒的人民冲入柏林的国安部时，史塔西工作人员早就开始销毁这些记录其罪恶的材料。所以一部分档案损毁了，但大多数得以保存下来。

西德政治家也反对开放档案

在随之而来的两德统一过程中，最后一届东德政府内的保守派和共产主义政客希望要么销毁这些档案，要么永久存封。以科尔为总理的西德政府也有相同的计划。理由是，按照西德的法治观念，如此敏感的国家档案应当存封，因为里面是"以违反人权方式收集的信息"，不能就这么公开。但东德的民权人士则主张，东德统一社会党（SED）独裁统治下的受害者们应当有权看一眼有关他们自身情况的当年的档案。

民权人士的抗议获得成功。在1991年通过的史塔西档案法的帮助下，得以在开放档案与保护个人权利之间找到良好的平衡。数百万民众终于有机会一睹东德秘密警察所记录的他们的档案。"受害者保护"在查阅档案的程序中有着绝对的优先地位。为史塔西效力的窃听者和告密人则必须要面临身份被揭露的时刻。

史塔西档案与社会"平反"

史塔西档案管理的首位负责人高克后来当选德国总统

对史塔西档案的存档、研究和开放，也具有一场涉及广泛的个人与社会"平反"的性质特征。因为在东德除了数十万史塔西的窃听者、告密人之外，当然也有许多做出反抗、拒绝与无处不在的秘密情报人员合作的人们。随着时间的流逝，这光明的一面越来越成为人们关注的焦点。

史塔西档案由一个专门的机构管理，该机构的负责人传统上都会是一位前东德的民权人士。首位负责人--民权人士、神学学者高克（Joachim Gauck）甚至在2012年当选为德国国家总统。

被民众抢救下来的史塔西档案中包括资料卡片、影片、录音等。文档的总长度约为160公里。多年来，一个专项小组一直在手工修复被撕毁的材料。负责管理史塔西档案的机构还有一个任务，就是向公众告知史塔西的结构、方法和施行手段。为此定期举行展览，此外还有一个多媒体的史塔西音像资料库。该机构每两年向议会报告一次工作进展。

仍将开放查询的档案

柏林墙倒塌30年后的今天，史塔西档案中已很少再传出惊爆消息。档案中许多内容已经被学者研究过，当然，也仍有许多有待发现的信息。中期而言，史塔西档案将移交给联邦档案局负责研究。未来很可能也不是一定要有一位现在这样的联邦层级的史塔西档案管理专员，而是由一位申诉专员来负责。