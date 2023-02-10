 你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？ | 科技环境 | DW | 11.02.2023

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科技环境

你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？

朝鲜被视为世界上最大的加密货币黑客！与平壤政权相关的黑客已经窃取了价值约16亿欧元的加密货币。他们是怎么做到的？你该如何保证自己的加密是安全的？

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