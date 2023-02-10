你的加密货币被朝鲜黑客盯上了吗？

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朝鲜被视为世界上最大的加密货币黑客！与平壤政权相关的黑客已经窃取了价值约16亿欧元的加密货币。他们是怎么做到的？你该如何保证自己的加密是安全的？
联合国的一份报告揭开了朝鲜网络黑客的神秘面纱，他们非法获得的资金可能流入了朝鲜领导人金正恩的核武器和导弹计划。
佩洛西离开台湾了，但针对台湾政府和基础设施的网路攻击仍在持续，黑客组织高调地在YouTube上宣布，为了抗议佩洛西访台，将对台湾发动「网络特别行动」。
中国人民银行网站9月24日发文称，比特币等虚拟货币不具与法定货币等同的法律地位，相关业务活动都属于非法金融活动，“一律严格禁止，坚决依法取缔”。此文一出，多种网币应声跌价。与此同时，中国开发本国网币的道路畅通。
據韓日方面報告，朝鮮本週三在平壤順安一帶向東部海域發射了一枚彈道導彈，飛行距離約470公里。今年年3月以來，平壤方面已發射彈道導彈10多次。本月擔任安理會主席的美國想要推動新制裁。平壤最重要的盟友和經濟資助者北京會如何反應？
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