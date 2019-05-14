 你有关税推特 我有新闻联播 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2019

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时政风云

你有关税推特 我有新闻联播

罗非鱼、简·奥斯丁……中国革命宣传画有哪些共同点？它们都被用来宣传中美贸易战中的北京立场。目前，中国当局正在采取更为激进的姿态，一方面可能旨在对内维稳，另一方面似有意煽动民族主义情绪。

Symbolbild Twitteraccount Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

（德国之声中文网）美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)中国区事务副会长帕克(Jake Parker，中文名：彭捷宁)指出，一夜之间，人民日报、中国日报、中央电视台等官方媒体都开始指责美国是一个麻烦的谈判对象。

作为几十年来掌握最多权力的中共领导人，习近平在采取更加自信的外交政策的同时，也在煽起国内的激进、但受到严格控制的民族主义情绪。帕克认为，习近平的这一举措，反映了中国官方在贸易战相关议题上的舆论导向之转变。

在中国的社交媒体平台新浪微博上，关税相关话题从本周一(5月13日)起一反常态地火爆。而通常，时政相关话题会在新浪微博上受到严格审查。

微博用户纷纷转发展现对中国经济信心的帖子，并对美国表示鄙视。许多帖子甚至还追溯到几十年前中美两国在朝鲜半岛大打出手的时期。比如，一幅漫画描绘了一名中国士兵踩在一堆尸骨上的画面，配发的文字则重新演绎了毛泽东的语录："一切贸易战都是纸老虎！"

US-Präsident Donald Trump (R) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking (picture-alliance/dpa)

不过，社交媒体上的民族主义内容，依然是中国舆论导向工作中的一件并不怎么成熟的工具。此前，政府部门曾经雇佣"五毛"在网上发帖，支持党的政策；而任何异议言论都会受到严格审查。许多中国出口商也都回绝了美联社的采访请求，他们担心这会招来政府部门的惩罚。

北京则在试图让忧心忡忡的中国商人以及消费者放心，承诺中国足够强大，能够经受住贸易争端的考验。保险经理人李婵娟(音)对美联社表示："我认为，现在中国政府的外交政策和以前政府的不一样。民众希望政府采取更强硬的姿态。"

不过，中共当局煽动民意也是有一定限制的。长年关注中国媒体政策的学者班志远(David Bandurski)就指出，中国政府目前的首要目标是维稳，而不是去煽动爱国主义。"他表示，"中国政府倾向于呼吁保持冷静。他们最不需要的就是煽动公众的愤怒，这会很快发展到中共难以掌控的程度。"

  • USA | Präsident Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    我们赢了

    特朗普如今的策略是：老子赢定了，你怎么跟老子谈吧。在发出了一系列相关的表态后，他最新发推猜测中国会有怎样的反应：“中国将向他们的系统注入资金，并且可能一如既往降低利率，以弥补他们商界承受的损失。他们一定、肯定将会失败。如果美联储也这样加入‘比赛’，那一切都完了。我们赢了！ 无论如何，中国都想要达成协议！”

  • USA Soja-Produktion (imago/ZUMA Press/J.-B. Forbes)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    被“遗忘”的人

    为了反驳许多人对美国农产品出口中国的担忧，特朗普发推文称：“现在正在发生的事情，会让我们伟大爱国的农民成为最大受益者之一。希望中国能尊重我们，继续购买我们最优质的农产品。但如果不是，你们的国家将在中国大量购买的基础上补偿你们的损失...这笔钱将会来自美国允许中国和其他人与我们做生意而产生的巨额关税。农民们多年来一直被‘遗忘’。现在是轮到他们的时候了！”

  • China Peking - Xi Jinping und Donald Trump (Getty Images/AFP/F. Dufour)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    萝卜加大棒

    ……是特朗普发推的一贯风格。他也一直不忘强调和习近平的“交情”。表示：“如果时机成熟，我们将与中国达成协议。 我对习主席的尊重和友谊是无限的，但正如我之前多次告诉过他的那样，这份协议对于美国来说必须是非常好的，不然它就没有任何意义。 自从世贸组织荒谬的单方面形成以来，我们必须被允许夺回我们在贸易中失去的大片阵地......... 一切都会发生，而且比人们想象的要快得多！”

  • Trump Matrjoschka Moskau (picture-alliance/dpa/V.Astapkovich)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    并不是每个人都能完全看懂

    ……特朗普的每条推文。比如这条：“我们明天就可以和中国达成协议，在它们的公司开始离开、丢掉美国业务之前。但是上一次我们马上就要达成协议的时候，他们想要重新谈。这可没门！我们现在的处境比任何能达成的协议都要好。我们会拿到数十亿美元的收入，让工作岗位重回它们原本就属于的地方——美国。其它国家已经在和我们谈，因为它们不想落入如此境地。它们必须是美国行动的一部分。这原本是我们的领导人多年间前就该做的事情。请慢慢享用！”—— 明天就可以达成协议？特朗普你是认真的吗？

  • Donald Trump Sanktionen Iran (picture-alliance/abaca/M. H. Simon)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    特朗普做了家庭作业

    ……至少一部分作业。谈及美国在谈判中的优势，他发推表示：“中国从我们这里购买产品比我们从他们那里购买的产品少了近5000亿美元，因此我们处于一个很好的位置。如果您在美国本土生产，就没有关税。您也可以从非关税国家，而不是中国那里购买产品。许多公司正在离开中国...这样它们对于美国买家来说会更有竞争力。 我们现在是一个比中国更大的经济体，并且自2016年大选以来经济规模大幅增加。我们是每个人都想拿一把，占便宜的‘存钱罐’。不会再这样了！”

  • USA Mueller Bericht l Präsident Trump (picture alliance/AP Photo/P. Sancy)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    “中国不应该报复！”

    特朗普说中国需要为全部关税买单，美国主流媒体纷纷表示怀疑。5月10日对华新一轮关税生效当天他发推文称：“美国消费者没有理由支付今天对中国生效的关税。 最近有证据表明，美国只支付了4%，而中国支付了21%，因为中共对产品的补贴程度如此之高。 此外，关税可以完全被避免，如果你从未征关税的国家购买，或者你在美国境内购买产品（这是最好的方法）。 这是零关税。 许多受关税影响的公司将离开中国前往越南和其他亚洲国家。 这就是为什么中国如此想要达成交易的原因！将不会有任何人留在中国与他们做生意。 对中国非常不利，对美国非常好！ 但是中国多年来一直肆无忌惮地利用美国以至他们领先太多（我们以前的总统没有做好本质工作）。 因此，中国不应该报复- 否则情况只会变得更糟！”

  • USA, New York: Joe Biden (picture-alliance/AP/F. Franklin)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    “瞌睡虫拜登”

    特朗普觉得受挫的中国如今可能在采取拖延战术，发推表示：“我觉得，中国意识到他们在最近的谈判中遭到如此严重的打击，以至于他们可能会等待2020年的选举，看看他们是否能够幸运的等来民主党人的胜利。如果真是这样，他们会继续敲诈美国每年5000亿美元...唯一的问题是，他们知道我会赢（美国历史上最好的经济和就业数字，还有更多），如果必须在我的第二个任期谈判，这笔交易对于他们来说远会更糟。对他们来说现在采取行动是明智的，但我确实喜欢收下巨额的关税！”在特朗普眼中，民主党人的候选人——美国前副总统，只是“瞌睡虫拜登”（Sleepy Joe Biden）。

  • US-Präsident Donald Trump (R) und der chinesische Präsident Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking (picture-alliance/dpa)

    中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

    特朗普坚信

    ……他与中国打交道的方式是正确的。他推文道：“记住，是他们打破了与我们的交易，并试图重新谈判。 我们将从中国获得数百亿美元的关税。 产品买家可以在美国自行制造（理想状况），也可以从非关税国家进口...然后，中国可能不再消费我们伟大爱国农民（农业）的产品，但我们将花费（同等或更多）的款项来购买他们的农产品——这只是收到的总关税的一小部分，然后再将食物分发给全世界其他国家的饥民！ 非常棒！”

    作者: 任琛


把问题"吃"掉

官方媒体《人民日报》则撰文称，贸易战"不是大事"。该报援引英国作家简·奥斯丁(Jane Austen)的名著《傲慢与偏见》抨击特朗普政府："'傲慢让别人无法来爱我，偏见让我无法去爱别人'。今天的少数美国政客，好像就是奥斯丁要抨击的对象。"

中央电视台在周三的节目中采访了中美两国的经济学家，抨击美国政府在贸易战中的姿态。节目还强调美国对华关税会损害美国消费者利益。

海南省罗非鱼品牌建设促进会更是不走寻常路。这一水产协会在其微信公众号上呼吁，鉴于中国出产的罗非鱼也被列入了美国加征关税的名单，中国消费者应该多吃罗非鱼，为对美贸易战作出自己的贡献："中国是全球最大的养鱼国，也是全球最大的水产消费市场，还有什么问题是'吃'不能解决的？"

文山/凝炼/(美联社)

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感受一下中美媒体看贸易战的气势

近日，一篇“今晚新闻联播的气势你们感受下”的视频贴火遍包括微信在内的中国社交媒体。中国官媒向美国喊话：“谈，大门敞开；打，奉陪到底。”这和美国各大主流媒体报道中美贸易战的语态有何不同呢？ (14.05.2019)  

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特朗普或下行政令 禁止美企与华为做生意

接受联邦资金的美国高校、科研机构已经被禁止使用华为的设备，否则会面临政府“断供”之制裁。现在，路透社获得的内部消息显示，针对华为设备的禁令很有可能扩大到所有美国企业。暂不清楚坚持使用华为设备的美国企业究竟会遭到怎样的制裁。 (15.05.2019)  

中美关税互搏 股民农民双双喊苦

北京宣布对美国价值600亿美元清单美国商品中的部份加征关税，股市应声下跌，美国农民叫苦连天。特朗普表示，他即将与习近平见面。华盛顿也在周一表示，拟对另外约3000亿美元的中国出口商品加征关税，并公布清单。而特朗普在周二继续发推特回应。 (14.05.2019)  

长平观察：美国代价在闹 中国代价在笑

中美双方谁能赢得这场贸易战？时评人长平认为，大多数关于中美贸易战的讨论中，对于中方的假设前提都是错误的。玩不过金正恩的特朗普，也未必玩得过习近平。 (15.05.2019)  

中美“掀桌”后 特朗普放出哪些狠话？

“推特治国”的发明人——美国总统特朗普在最新一轮中美贸易战谈判无果而终、双方“掀桌”互提关税抬高谈判筹码之际，接连发出数条向中国喊话的推文。一方面要平息国内的质疑声音，一方面“忠告”习近平别把事情想简单了。 (15.05.2019)  

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媒体看中国

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