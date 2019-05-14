你有关税推特 我有新闻联播

罗非鱼、简·奥斯丁……中国革命宣传画有哪些共同点？它们都被用来宣传中美贸易战中的北京立场。目前，中国当局正在采取更为激进的姿态，一方面可能旨在对内维稳，另一方面似有意煽动民族主义情绪。
（德国之声中文网）美中贸易全国委员会(U.S.-China Business Council)中国区事务副会长帕克(Jake Parker，中文名：彭捷宁)指出，一夜之间，人民日报、中国日报、中央电视台等官方媒体都开始指责美国是一个麻烦的谈判对象。
作为几十年来掌握最多权力的中共领导人，习近平在采取更加自信的外交政策的同时，也在煽起国内的激进、但受到严格控制的民族主义情绪。帕克认为，习近平的这一举措，反映了中国官方在贸易战相关议题上的舆论导向之转变。
在中国的社交媒体平台新浪微博上，关税相关话题从本周一(5月13日)起一反常态地火爆。而通常，时政相关话题会在新浪微博上受到严格审查。
微博用户纷纷转发展现对中国经济信心的帖子，并对美国表示鄙视。许多帖子甚至还追溯到几十年前中美两国在朝鲜半岛大打出手的时期。比如，一幅漫画描绘了一名中国士兵踩在一堆尸骨上的画面，配发的文字则重新演绎了毛泽东的语录："一切贸易战都是纸老虎！"
不过，社交媒体上的民族主义内容，依然是中国舆论导向工作中的一件并不怎么成熟的工具。此前，政府部门曾经雇佣"五毛"在网上发帖，支持党的政策；而任何异议言论都会受到严格审查。许多中国出口商也都回绝了美联社的采访请求，他们担心这会招来政府部门的惩罚。
北京则在试图让忧心忡忡的中国商人以及消费者放心，承诺中国足够强大，能够经受住贸易争端的考验。保险经理人李婵娟(音)对美联社表示："我认为，现在中国政府的外交政策和以前政府的不一样。民众希望政府采取更强硬的姿态。"
不过，中共当局煽动民意也是有一定限制的。长年关注中国媒体政策的学者班志远(David Bandurski)就指出，中国政府目前的首要目标是维稳，而不是去煽动爱国主义。"他表示，"中国政府倾向于呼吁保持冷静。他们最不需要的就是煽动公众的愤怒，这会很快发展到中共难以掌控的程度。"
把问题"吃"掉
官方媒体《人民日报》则撰文称，贸易战"不是大事"。该报援引英国作家简·奥斯丁(Jane Austen)的名著《傲慢与偏见》抨击特朗普政府："'傲慢让别人无法来爱我，偏见让我无法去爱别人'。今天的少数美国政客，好像就是奥斯丁要抨击的对象。"
中央电视台在周三的节目中采访了中美两国的经济学家，抨击美国政府在贸易战中的姿态。节目还强调美国对华关税会损害美国消费者利益。
海南省罗非鱼品牌建设促进会更是不走寻常路。这一水产协会在其微信公众号上呼吁，鉴于中国出产的罗非鱼也被列入了美国加征关税的名单，中国消费者应该多吃罗非鱼，为对美贸易战作出自己的贡献："中国是全球最大的养鱼国，也是全球最大的水产消费市场，还有什么问题是'吃'不能解决的？"
文山/凝炼/(美联社)
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