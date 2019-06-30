"你是什么垃圾？"- 上海人成垃圾分类排头兵

（德国之声中文网）上海从今年7月1日起成为中国第一个对垃圾分类较真的城市，全市居民开始强制对垃圾分类。为什么是7月1日？因为在这一天，《上海市生活垃圾管理条例》正式生效。为什么是强制？因为如果违规的话，个人将可能受到50元至200元的罚单，对单位的最高罚款将至5万元。

其实，中国从2000年就有包括上海在内的8个大城市试行垃圾分类，但都不了了之。2018年11月，习近平视察上海时说了一句"垃圾分类就是新时尚"，于是，上海成了垃圾分类的排头兵。

中国目前的垃圾产出总量已超过美国占全球第一，而有着2600多万固定人口的上海市，每天产生2.6万吨生活垃圾。生活垃圾中，占一大半的是厨余垃圾（湿垃圾），对它们使用传统的"焚烧"或者"填埋"等方式，效果不仅不好，还会出现毒物污染现象。因此垃圾分类势在必行。

按照条例，上海生活垃圾分为4大类：可回收物、有害垃圾、湿垃圾和干垃圾。有《分类指导》告诉你有关垃圾分类的详细内容。

第一眼看上去，好像分类难度并不高。不过且慢！

首先，在家里必须为4种垃圾类准备好不同的容器。有网民说，这也不够，在丢垃圾的时候塑料袋不能混着一同丢，先得分装。还有，干燥的鸡骨，属于"湿垃圾"，而湿湿的婴儿尿布，却是"干垃圾"；贝壳是"干垃圾"，果壳却是"湿垃圾"。难怪有人在网上调侃道，"上海的垃圾分类是一门大学问，把它放到教科书里吧，比如小学教科书，从娃娃做起。"

这里急需解释的是，"干"和"湿"都不是对水分多少的表达。这里，所谓的"湿垃圾"是指易腐性的菜叶、果壳、食物残渣等有机废弃物，之后可以进行生物处理；"干垃圾"则是不易腐、不可回收的其他垃圾。

在上海强制分类垃圾的第一天，据媒体报道，该市出动了3600人次的执法，检查了总共4000多个包括居民小区、酒店以及商家等地点，开出了600多张罚单。志愿人员当日说的最多的一句话是"你是什么垃圾？"

因为怕搞错垃圾被罚款，一些本已打算到上海旅游的人暂时放弃了这一计划，垃圾分类条例规定，罚款对象不限于本地居民，也包括外来游客。一位网民写道，"我的上海朋友已经快为每天扔垃圾发疯了，女儿定好暑假去上海玩也在打退堂鼓，冲着垃圾也要换地点旅游了。"