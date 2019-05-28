“你想看死人吗？”德国“怒吼哥”警察成网红

（德国之声中文网）一段在高速公路上怒怼车祸事故现场围观者的视频，让德国 Feucht地区的一位警官一下成了妥妥的网红。仅在德国之声繁体脸书主页上，这个视频的覆盖总量就接近180万人次，互动次数超过了47万。许多网友对视频中的这位警官的做法赞赏有加，称赞这就是德国为何如今在国际上广获尊重的原因。

包括《波恩城市日报》（Gneral Anzeiger）在内的德国媒体在这位警官的视频走红后，深挖了一下此人的背景。据报道，视频中的这位警官名叫普费弗尔（Stefan Pfeiffer），今年54岁，从事警察职业已经35年，如今是Feucht地区交警大队的队长。

观看视频 01:57 這不是兒戲！車禍現場 請勿拍照

在视频中，他把拿出手机想要拍摄死亡车祸现场的围观司机叫下车，质问他们"你想看死人吗，你不觉得害臊吗"？

"一切不是儿戏，是残忍的现实"

普费弗尔向《波恩城市日报》表示，自己亲眼见过救援人员是如何把三具儿童的尸体从车里抬出的情景，"再也不想见到这一幕"。所以，对于这位警官来说，把别人的灾难作为娱乐的资本是令人震惊的事情。"如果你自己成为了一次交通事故的受害者，你也不希望别人用手机拍下视频或照片……请你们清楚：外面发生的一切不是儿戏，是残忍的现实。"

视频上网大约一周后，这位警察得到了德国一家广播电台的嘉奖。在领奖时，这位高级警官表示有关他本人的炒作应该结束了，大家应该更多的关注事情本身。

延伸阅读：“围观”阻碍救援将面临更严厉处罚

2017年，德国联邦议院通过新法，明确了在事故现场围观拍照，阻碍救援工作和交通的处罚措施。相关法律规定：拍摄伤者或出事汽车，将被处以罚款或两年以下的徒刑。所拍照片或视频是否公开传播并不是关键，只要其动机是记录受害者的无助状态。但目前的立法只处罚那些拍摄事故现场尚且有生命体征受害者的围观人群，对拍摄死者没有做出具体的规范。

如今，德国警察工会想利用普费弗尔的知名度推动相关处罚条例的改革， 致力于把拍摄死者的行为也归纳至 处罚范围之内。相关立法草案已经于2018年被递交至联邦议会，德国警察工会呼吁，应该让新草案的内容得以通过。

少数的质疑声音

普费弗尔本人在接受媒体采访时一再强调，现在不应该搞有关他的"个人崇拜"，而是应该理性的看待围观事故现场这一行为本身。

德国的社交媒体几乎对普费弗尔警官做出了一致积极的评价。许多网友建议把他选为2019年度人物或年度警察。但同时也有人对影片本身发出质疑的声音。

在德国"焦点在线"的相关新闻评论区内，名为Frank Meyer的网友批评这个视频"纯粹是公关秀"，因为普费弗尔警官本人不是普通的交警，而是当地交警大队的队长。他认为这种级别的警官"几乎不太会出现在事故现场，除非有媒体在场，能让他升官晋级。"

一位不愿意透露姓名的北威州高级警官也向德国之声证实了上述说法。表示这种级别的警官出现在事故现场“绝对不是常态”。他分析称 ，很明显相关视频所展现的内容都是警察的公关部门之前和媒体商量好的，目的是鲜活的展现事故围观这一问题。他认为，从目前的情况来看，“警方已经实现了这一目标。”