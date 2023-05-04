你了解穆斯林斋月吗？

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行动上律己，精神上纯洁，这便是穆斯林斋月的理想境界。人们观察到各地斋月开始的时间不同，礼仪风俗也不同。
斋月何时开始，取决于伊斯兰宗教机构确定新月什么时候出现，而观测时，有的地方使用望远镜，另一些人则用肉眼仰望月空，这也是斋月在世界各地开始于不同时间的原因。
祈祷是穆斯林斋月里最基本的部分。斋月开始的头一个晚上的祈祷有一个特殊的名称即“泰拉威”（Tarawih）。在整个斋月期间，虔诚穆斯林都会到近处的清真寺作祷告。
斋月代表了行为上的律己和精神上的纯洁，为做到这一点，穆斯林会特别利用这段日子来阅读和朗诵《古兰经》。据称，这部伊斯兰圣书就是在斋月里真主传给默罕默德的。
斋月虽有固定的礼仪，但各地也有各自过斋月的传统。在萨拉热窝，斋月的每一天都会用放炮来显示禁食的开始。在埃及，人们则挂起叫做“Fanous”的灯笼。
不能吃饭，不能喝水，漫长的一天过去后，许多穆斯林传统上会吃一粒富含养分的椰枣，据称，当年默罕默德先知就是吃椰枣结束一天斋戒的。当天的晚饭穆斯林经常会聚集朋友一块儿享用。
人们用庆祝 Eid al-Fitr节日的形式，正式宣布斋月的结束。届时，穆斯林举行家宴邀请朋友共同庆祝，甜食、礼物是这个节日必不可少的东西。人们充满喜悦，向亲朋表达慷慨和爱意。
《新苏黎世报》关注中国维吾尔人在斋月期间继续被禁止斋戒。德国电视一台关注德国车商虽业绩良好，但因中国市场的竞争而喜忧参半。
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