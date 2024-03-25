你了解印度色彩节吗？

抛开宗教色彩

色彩节原是带着宗教色彩的节日，到了德国却与宗教几乎沾不上边。一场色彩节的主办方曾在接受采访时表示：“这当然不是宗教庆典，我们故意将宗教的部分排除在外。这个活动是为了团结、平等、包容和和平而举行。”