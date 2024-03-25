你了解印度色彩节吗？

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印度的色彩节（Holi Festival，也称荷麗節、洒红节）是当地的传统节庆：所有人不分社会阶层、年龄和性别，共同欢庆春天的开始。近年来，德国也举办起这个色彩缤纷的欢乐庆祝活动。
色彩节（Holi Festival）是印度的传统节庆。印度和尼泊尔会在每年三月前后的月圆之日会举行色彩节庆祝活动。它象征着冬季的结束以及善良战胜邪恶。在为期数日的色彩节期间，人们会互相丢掷染色的水或一种叫“Gulal”的彩粉。
在这场一年一度的大型庆祝活动中，印度人将社会阶级制度暂时抛诸脑后。不论社会阶层、性别或年龄，所有人都能共同欢庆色彩节。分裂的社会重拾包容和团结——至少在色彩节的期间。
近年来，德国也举办起这个色彩缤纷的欢乐庆祝活动。人们互扔颜料，像是跌入了画家的调色盘中，庆祝传统的色彩节。图为2012年8月德国东部城市德累斯顿举办的色彩节。
彩色烟雾在空气中弥漫。不过，过敏患者最好还是乖乖呆在家中，或从远方观看活动的进行。虽然这些色彩基本上并不危险，但主办方也警告过敏患者要多加留意。
参加色彩节活动没有规定穿着，但多数的参与者都穿上了白色衣服（至少在活动开始前还是白色的），这样才能让鲜艳的色彩清楚印在衣服上。提醒各位：最好不要穿着新衣服前往，因为沾上颜料后不知道还能不能洗干净。
色彩节原是带着宗教色彩的节日，到了德国却与宗教几乎沾不上边。一场色彩节的主办方曾在接受采访时表示：“这当然不是宗教庆典，我们故意将宗教的部分排除在外。这个活动是为了团结、平等、包容和和平而举行。”
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