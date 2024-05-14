作自己的事业：梅琳达辞去盖茨基金会职务

微软创始人比尔·盖茨的前妻梅琳达宣布退出两人共同管理的慈善基金会，表示今后将专注于她自己的促进女性与家庭的公益项目。

（德国之声中文网）梅琳达·盖茨（Melinda Gates）周一（5月13日）发布声明，称决定辞去比尔和梅琳达·盖茨基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）联合主席的职务。

该基金会首席执行官苏斯曼（Mark Suzman）当天表示，过去数年，梅琳达目睹了美国和全世界女性的权益遭到打压，因此决定专注这一领域的公益事业。

创立于2000年的比尔和梅琳达·盖茨基金会是世界影响力最大的慈善基金会之一，主要致力于全球公共医疗卫生和教育领域的慈善事业，例如推广接种小儿麻痹症疫苗。该基金会投入慈善项目的资金已达750亿美元。

盖茨夫妇和投资家巴菲特还于2010 年创立了“捐赠誓言(Giving Pledge)”，鼓励富人将自己的大部分财富捐赠给慈善事业。

盖茨基金会的慈善重点是公共卫生（图为盖茨夫妇2003年在莫桑比克）。 图像来源: Jon Hrusa/dpa/picture-alliance

2021年5月，比尔和梅琳达·盖茨宣布结束27年的婚姻。当时二人表示，将继续共同致力于基金会的工作。

苏斯曼表示，梅琳达退出后，基金会将更名为盖茨基金会，比尔·盖茨将成为唯一主席。比尔·盖茨周一在一份声明中对梅琳达的离开表示“很遗憾”，同时“相信她未来的慈善工作一定会产生巨大的影响。”。

按照盖茨夫妇当年达成的协议，在两年后，任何一方如果认为共同领导基金会效果不好，可以带着一份资金离职，用于自己的慈善工作。梅琳达称她将获得125亿美元，用于开展促进妇女和家庭福祉的慈善项目。

“这不是我草率做出的决定，”她周一在社交媒体上写道：“我为比尔和我共同建立的基金会，以及这个基金会为解决全球不平等问题所做的非凡工作感到无比自豪。”

据《福布斯》杂志报道，梅琳达·盖茨的个人资产达110亿美元，她于2015年成立的公司Pivotal Ventures管理着一部分投资和慈善工作，主要集中在妇女和家庭领域。

（路透社、金融时报、华尔街日报）

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