作秀还是随手发推？通贝里火车照余波不断

瑞典环保少女通贝里周六在从马德里气候大会返回斯德哥尔摩的途中，发布了一张推特照片，展示了她在拥挤的德国高铁上席地而坐的画面。随后，她与德国铁路的“口水战”，引发了高度争议，不少政界要人也纷纷发声，更有不少阴谋论者认为通贝里散布假消息。
(德国之声中文网) 通贝里周一晚间(12月16日) 再次发表推特就"火车门"事件做出回应，强调她没有散布假消息。她转贴了一则由同行的瑞典《每日新闻报》记者发布的手机拍摄短片，并点评说："媒体竟然更关心一个青少年的火车之旅，而非气候峰会的失败……有时候，能与记者同行也不失为一种幸运，他们能证实你的经历。"在短片中，能够看到通贝里坐在火车的过道上；拍摄的记者本人也证实说，通贝里是在哥廷根站后才得到一个座位，而她本人则是要等到汉诺威站后才不用席地而坐。
通贝里此前从马德里启程，搭火车多次中转前往瑞典的家乡。在法兰克福，她搭乘了这趟前往汉堡的高铁列车，并发送了引发争议的照片。在脸书等社交媒体平台上，部分网民认为，通贝里周六发布的席地而坐照片系造假。德国铁路公司也在周日发表推特指出，通贝里在ICE74次高铁上"坐在一等车厢的座位上受到了德铁服务团队亲切专业的服务"。通贝里很快在推特上回应德国铁路，称她原先要搭乘的车次在瑞士巴塞尔站后就被取消了，因此她在转乘其他列车时一度席地而坐。"过了哥廷根站后，终于得到了一个座位，这当然没什么问题。我也从来没说过，这是个问题。火车拥挤是一件好事，说明铁路客运需求量大。"
德国政府高官：通贝里作秀
德国铁路公司与通贝里的这场隐晦"口水战"，在此后几天里持续发酵。许多网民、包括知名政要，纷纷就此发推。德国经济部国务委员(相当于副部长)巴莱斯(Thomas Bareiß)揶揄通贝里："我奶奶从前说：圣人和假装的圣人只有一线之隔。"图林根州长拉梅洛夫(Bodo Ramelow)则将矛头指向了德国铁路，认为该公司公布乘客具体行程，有侵犯公民隐私权之嫌："难道现在所有乘客都要被公开信息？还是只针对这位少女？"
还有许多网民则讽刺说，通贝里终于遇到了一趟没有取消的德国高铁、而且能够在途中上网发照片，堪称奇迹。长期以来，德国因基建投资不足等多方面原因，导致铁路系统时常发生故障，沿线的移动网络覆盖率也不尽如人意。
德国联邦家庭部长吉菲(Franziska Giffey)则毫不客气地表示，通贝里是在"作秀"。她在接受《图片报》等媒体采访时说："通贝里没有向公众讲述故事的后半部分(过了哥廷根就坐上了一等座)，她很可能知道为什么要这样做。……显然，这又是一场作秀。在某种程度上，她也因此而损失了一些可信度，就像我们从连日来的争论中所看到的那样。"不过，在采访中，吉菲也对通贝里发动了如此多的公众关注气候保护表示赞叹。
瑞典报纸：真相越辩越明
一名不愿具名的德国铁路员工则对《图片报》透露，他在列车上注意到了通贝里，"席地而坐的照片应该是在法兰克福和卡塞尔之间行驶时拍摄的，位于12号和14号一等车厢之间的过道处，那趟车没有13号车厢。同一趟车上还有许多其他一等车厢旅客只能站着，找不到空座位。"
据这名德铁员工介绍，通贝里原先搭乘另一趟高铁从瑞士巴塞尔直达德国北部的汉堡，但是列车只行驶了一站路，就因车轮故障而在奥芬堡退出了运营，包括通贝里在内的全部乘客都被迫下车，搭乘一趟临时列车前往法兰克福；而通贝里正是在那里转乘了ICE74次高铁前往汉堡。这名员工强调，通常情况下，购买一等座位的乘客会自动获得预订坐席服务，只有在车次取消、行程临时变更的情况下，才会出现一等车厢内有乘客找不到空位的情况。
通贝里这张照片所引发的争议，也引起了德国境外舆论的大量关注。美国CNN电视台认为，德国铁路酸溜溜的回复语气，说明该公司近年来确实因晚点、故障而名声不佳。瑞典的媒体对此事尤为关注。《哥德堡邮报》甚至为此刊发社论，认为在这场事关气候保护的"文化战争"中，一个其实非常简单的事实性问题都能引发巨大的解读分歧。该报同时也反驳了许多网友指责通贝里散布"假新闻"之说法，认为真相只能通过积极对话、论证、检验后产生，"通贝里和德国铁路都没有撒谎。"