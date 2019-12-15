作秀还是随手发推？通贝里火车照余波不断

(德国之声中文网) 通贝里周一晚间(12月16日) 再次发表推特就"火车门"事件做出回应，强调她没有散布假消息。她转贴了一则由同行的瑞典《每日新闻报》记者发布的手机拍摄短片，并点评说："媒体竟然更关心一个青少年的火车之旅，而非气候峰会的失败……有时候，能与记者同行也不失为一种幸运，他们能证实你的经历。"在短片中，能够看到通贝里坐在火车的过道上；拍摄的记者本人也证实说，通贝里是在哥廷根站后才得到一个座位，而她本人则是要等到汉诺威站后才不用席地而坐。

通贝里此前从马德里启程，搭火车多次中转前往瑞典的家乡。在法兰克福，她搭乘了这趟前往汉堡的高铁列车，并发送了引发争议的照片。在脸书等社交媒体平台上，部分网民认为，通贝里周六发布的席地而坐照片系造假。德国铁路公司也在周日发表推特指出，通贝里在ICE74次高铁上"坐在一等车厢的座位上受到了德铁服务团队亲切专业的服务"。通贝里很快在推特上回应德国铁路，称她原先要搭乘的车次在瑞士巴塞尔站后就被取消了，因此她在转乘其他列车时一度席地而坐。"过了哥廷根站后，终于得到了一个座位，这当然没什么问题。我也从来没说过，这是个问题。火车拥挤是一件好事，说明铁路客运需求量大。"

德国政府高官：通贝里作秀

德国铁路公司与通贝里的这场隐晦"口水战"，在此后几天里持续发酵。许多网民、包括知名政要，纷纷就此发推。德国经济部国务委员(相当于副部长)巴莱斯(Thomas Bareiß)揶揄通贝里："我奶奶从前说：圣人和假装的圣人只有一线之隔。"图林根州长拉梅洛夫(Bodo Ramelow)则将矛头指向了德国铁路，认为该公司公布乘客具体行程，有侵犯公民隐私权之嫌："难道现在所有乘客都要被公开信息？还是只针对这位少女？"

还有许多网民则讽刺说，通贝里终于遇到了一趟没有取消的德国高铁、而且能够在途中上网发照片，堪称奇迹。长期以来，德国因基建投资不足等多方面原因，导致铁路系统时常发生故障，沿线的移动网络覆盖率也不尽如人意。

德国联邦家庭部长吉菲(Franziska Giffey)则毫不客气地表示，通贝里是在"作秀"。她在接受《图片报》等媒体采访时说："通贝里没有向公众讲述故事的后半部分(过了哥廷根就坐上了一等座)，她很可能知道为什么要这样做。……显然，这又是一场作秀。在某种程度上，她也因此而损失了一些可信度，就像我们从连日来的争论中所看到的那样。"不过，在采访中，吉菲也对通贝里发动了如此多的公众关注气候保护表示赞叹。

瑞典报纸：真相越辩越明

一名不愿具名的德国铁路员工则对《图片报》透露，他在列车上注意到了通贝里，"席地而坐的照片应该是在法兰克福和卡塞尔之间行驶时拍摄的，位于12号和14号一等车厢之间的过道处，那趟车没有13号车厢。同一趟车上还有许多其他一等车厢旅客只能站着，找不到空座位。"

据这名德铁员工介绍，通贝里原先搭乘另一趟高铁从瑞士巴塞尔直达德国北部的汉堡，但是列车只行驶了一站路，就因车轮故障而在奥芬堡退出了运营，包括通贝里在内的全部乘客都被迫下车，搭乘一趟临时列车前往法兰克福；而通贝里正是在那里转乘了ICE74次高铁前往汉堡。这名员工强调，通常情况下，购买一等座位的乘客会自动获得预订坐席服务，只有在车次取消、行程临时变更的情况下，才会出现一等车厢内有乘客找不到空位的情况。

通贝里这张照片所引发的争议，也引起了德国境外舆论的大量关注。美国CNN电视台认为，德国铁路酸溜溜的回复语气，说明该公司近年来确实因晚点、故障而名声不佳。瑞典的媒体对此事尤为关注。《哥德堡邮报》甚至为此刊发社论，认为在这场事关气候保护的"文化战争"中，一个其实非常简单的事实性问题都能引发巨大的解读分歧。该报同时也反驳了许多网友指责通贝里散布"假新闻"之说法，认为真相只能通过积极对话、论证、检验后产生，"通贝里和德国铁路都没有撒谎。"