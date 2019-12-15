 作秀还是随手发推？通贝里火车照余波不断 | 科技环境 | DW | 17.12.2019

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科技环境

作秀还是随手发推？通贝里火车照余波不断

瑞典环保少女通贝里周六在从马德里气候大会返回斯德哥尔摩的途中，发布了一张推特照片，展示了她在拥挤的德国高铁上席地而坐的画面。随后，她与德国铁路的“口水战”，引发了高度争议，不少政界要人也纷纷发声，更有不少阴谋论者认为通贝里散布假消息。

Greta Thunberg, Klimaaktivistin | Reise Deutsche Bahn (twitter.com/gretathunberg )

(德国之声中文网) 通贝里周一晚间(12月16日) 再次发表推特就"火车门"事件做出回应，强调她没有散布假消息。她转贴了一则由同行的瑞典《每日新闻报》记者发布的手机拍摄短片，并点评说："媒体竟然更关心一个青少年的火车之旅，而非气候峰会的失败……有时候，能与记者同行也不失为一种幸运，他们能证实你的经历。"在短片中，能够看到通贝里坐在火车的过道上；拍摄的记者本人也证实说，通贝里是在哥廷根站后才得到一个座位，而她本人则是要等到汉诺威站后才不用席地而坐。

通贝里此前从马德里启程，搭火车多次中转前往瑞典的家乡。在法兰克福，她搭乘了这趟前往汉堡的高铁列车，并发送了引发争议的照片。在脸书等社交媒体平台上，部分网民认为，通贝里周六发布的席地而坐照片系造假。德国铁路公司也在周日发表推特指出，通贝里在ICE74次高铁上"坐在一等车厢的座位上受到了德铁服务团队亲切专业的服务"。通贝里很快在推特上回应德国铁路，称她原先要搭乘的车次在瑞士巴塞尔站后就被取消了，因此她在转乘其他列车时一度席地而坐。"过了哥廷根站后，终于得到了一个座位，这当然没什么问题。我也从来没说过，这是个问题。火车拥挤是一件好事，说明铁路客运需求量大。"

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瑞典环保少女通贝里在Twitter上称自己搭乘拥挤的德国高铁只能席地而坐。周日，德国铁路做出回应称，通贝里不仅有座位，而且还是一等车厢的座位。 (15.12.2019)

在经过了数月之久的漫长旅行，两次乘坐帆船穿越大西洋，瑞典环保少女通贝里终于踏上了回乡之路。她在德国境内搭乘的火车拥挤无比，订不到座位的她只能坐在通道地上。 (15.12.2019)

包括德国在内的全球众多国家学生响应瑞典女孩通贝里的号召，加入“星期五为未来”运动，呼吁保护气候。但对于有些德国人来说，气候变化依然只是“一场骗局”，而就在十多年前，这样的说法甚至还曾出现在主流媒体上。 (06.10.2019)

德国联邦政府决定未来10年内向德国铁路的轨道系统追加投资500亿欧元，以改变德国铁路系统目前包括晚点等糟糕的局面。 (24.03.2019)

德国政府高官：通贝里作秀

德国铁路公司与通贝里的这场隐晦"口水战"，在此后几天里持续发酵。许多网民、包括知名政要，纷纷就此发推。德国经济部国务委员(相当于副部长)巴莱斯(Thomas Bareiß)揶揄通贝里："我奶奶从前说：圣人和假装的圣人只有一线之隔。"图林根州长拉梅洛夫(Bodo Ramelow)则将矛头指向了德国铁路，认为该公司公布乘客具体行程，有侵犯公民隐私权之嫌："难道现在所有乘客都要被公开信息？还是只针对这位少女？"

还有许多网民则讽刺说，通贝里终于遇到了一趟没有取消的德国高铁、而且能够在途中上网发照片，堪称奇迹。长期以来，德国因基建投资不足等多方面原因，导致铁路系统时常发生故障，沿线的移动网络覆盖率也不尽如人意。

德国联邦家庭部长吉菲(Franziska Giffey)则毫不客气地表示，通贝里是在"作秀"。她在接受《图片报》等媒体采访时说："通贝里没有向公众讲述故事的后半部分(过了哥廷根就坐上了一等座)，她很可能知道为什么要这样做。……显然，这又是一场作秀。在某种程度上，她也因此而损失了一些可信度，就像我们从连日来的争论中所看到的那样。"不过，在采访中，吉菲也对通贝里发动了如此多的公众关注气候保护表示赞叹。

Deutschland Deutsche Bahn ein ICE fährt über eine Weiche (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

瑞典报纸：真相越辩越明

一名不愿具名的德国铁路员工则对《图片报》透露，他在列车上注意到了通贝里，"席地而坐的照片应该是在法兰克福和卡塞尔之间行驶时拍摄的，位于12号和14号一等车厢之间的过道处，那趟车没有13号车厢。同一趟车上还有许多其他一等车厢旅客只能站着，找不到空座位。"

据这名德铁员工介绍，通贝里原先搭乘另一趟高铁从瑞士巴塞尔直达德国北部的汉堡，但是列车只行驶了一站路，就因车轮故障而在奥芬堡退出了运营，包括通贝里在内的全部乘客都被迫下车，搭乘一趟临时列车前往法兰克福；而通贝里正是在那里转乘了ICE74次高铁前往汉堡。这名员工强调，通常情况下，购买一等座位的乘客会自动获得预订坐席服务，只有在车次取消、行程临时变更的情况下，才会出现一等车厢内有乘客找不到空位的情况。

通贝里这张照片所引发的争议，也引起了德国境外舆论的大量关注。美国CNN电视台认为，德国铁路酸溜溜的回复语气，说明该公司近年来确实因晚点、故障而名声不佳。瑞典的媒体对此事尤为关注。《哥德堡邮报》甚至为此刊发社论，认为在这场事关气候保护的"文化战争"中，一个其实非常简单的事实性问题都能引发巨大的解读分歧。该报同时也反驳了许多网友指责通贝里散布"假新闻"之说法，认为真相只能通过积极对话、论证、检验后产生，"通贝里和德国铁路都没有撒谎。"

  • People at a train station (picture-alliance/dpa)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    那位大妈在说啥？

    你等车的时候站台的大喇叭会播放乘车信息，然并卵！你TM根本听不懂喇叭里的那位大妈在说些啥？每个车站的播音设备都糟糕到极点。与其着急的去听永远像是在水下录制的乘车信息播报，不如借机会学一个德语有关车站的俏皮话：“Ich verstehe nur Bahnhof”，直译是：我只听懂了车站两字。意思是，你毛都没听懂。

  • Red Regionalbahn and ICE train (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    此火车非彼火车

    这是连德国小学生都知道的事情：ICE（城际快车）是德国的“高铁”。每小时时速最高可达300公里（中国高铁：呵呵）。但同时，比它慢一点的IC（城际列车）也是白色和红色相间的，每小时车速最高可达200公里。如果你去小一点的地方，就必须要搭乘RB（地方铁路）。除此以外，还有各种地方的铁路公司列车和所谓城市快车（S-Bahn）。不仔细看好车号，分分钟上错车！

  • Sign for a delayed train (picture-alliance/dpa/F. Tschauner)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    德铁准点只是神话

    德国铁路准点的神话早已经和德国人的严谨、高效一样幻灭。如果你不知道怎么和陌生人搭讪，吐槽德铁总是没错。许多人最经常的经历是：你急急忙忙吐血飞奔至站台，列车已经准时发车。你不慌不忙从容而至，列车晚点一个半小时。有关德铁晚点尺度最大的吐槽是：在德国，卧轨自杀的人都是饿死的。

  • People buying train tickets at vending machines (Deutsche Bahn AG/P. Castagnola)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    越来越贵的票价

    和德国的邮费一样，德国铁路的票价这几年总体上来说是越来越贵，而且越来越复杂。对于有车的你来说，一个人开车比坐火车贵不到哪里去。如果你是三个人一起出行的话，一般来说租车出行都比乘坐德国铁路要便宜，而且能够直接让你享受门对门的舒适。能看懂德国铁路车票定价种类和思维的人，一定是一个接受过高等教育的人。

  • people waiting on a platform as a red train arrives (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    不能来了车就上

    如果你按照列车信息在正确的时间，正确的站台看到一辆火车缓缓进站，并不意味着你就能毫不犹豫地拔脚上车。经常晚点，更换站台的德铁，总是会给你各种各样的“惊喜”。这还不包括不少临时改变线路，或拆分车体的“大招”。如果你刚到德国，建议你不要在没有当地人的陪同下尝试德铁。

  • bikes on a train (DW/Elizabeth Grenier)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    自行车能上火车

    对于某些骑车族来说，部分德铁列车上允许搬自行车上车是一个福音。但不经常这么干的你千万不要忘了给你的自行车兄弟也买张车票。不然被检票员抓住了也算逃票，必须面对高额罚款。而在乘车高峰期间，你想搬个自行车上火车只有两种可能：忍受别人的白眼；或者根本上不了车。

  • Reservation indicator in German train (Deutsche Bahn AG/O. Lang)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    有车票不代表就有座位

    对于德国的快速铁路来说，车票和座位是分开出售的。当你气喘吁吁的终于跑到你的车厢，却发现这里并没有你的栖身之处。所有的座位上都有电子标示显示相应的座位是否被占。但有一种特别反人类的标示是：“ggf. reserviert”，意思是可能被预订了。这时你会问德国人的严谨到哪里去了？到底是订了还是没订？坐在上面的人是订座的人，还是和我一样没有订座的可怜虫？无论如何，等这个座位真正的主人驾到了，他会让你知道的。

  • Sign with carriage information for trains (DW/Elizabeth Grenier)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    正确的时间 正确的地点？

    清楚标记你现在的方位位于即将进站列车的第几节车厢，多么人性化的一个设计，终于值得中国高铁来学习一下。然后你会发现，还是“然并卵”。当你规规矩矩的等在01号车厢的位置时，你会发现进站的列车车厢安排并不是像信息牌上的那样安排的，而是完全相反，你现在在最后一节车厢。恭喜！你的德铁车厢内托行李两万五千里长征已经正式开启。

  • Quiet zone in an ICE (picture alliance/dpa/N. Schmidt)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    清静？在德铁里你就别想了

    不得不说，这也是开车出行的另一大好处:不会有人在“休息区”（Ruhebereich）大声打电话或交谈。也没有哭喊的孩子以及和自己说疯人疯语的流浪汉。最让人受不了的是：那些以为全世界都应该喜欢他的音乐，用各种手机和音响直接大声播放音乐的自私变态狂。

  • Family compartment in ICE (Deutsche Bahn AG/O. Oliver Lang)

    有关德铁：你不得不知的10个槽点

    如果你运气好

    当然，以上都是德铁的槽点，并不是你每次都会遇上的事情。如果你运气好，你会准点的乘上干净、整洁的列车。从容的找到靠窗户，带小桌子的座位坐下，享受桌子上的一杯香浓的咖啡，并和你同路人打开心扉，收获新的友谊。但关键词就是“运气”。如今这种“运气”对于德铁的乘客来说，已经越来越稀有了。

    作者: 任琛, Elizabeth Grenier


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有关德铁：你不得不知的10个槽点

票价贵；服务差；你准点，它晚点；你晚点，它准点；说起德国铁路，每个人都有不止一段心酸、让人厌世的故事。 (06.02.2019)  

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