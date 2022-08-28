作品傳遭山東青島列禁書 龍應台：我的光榮

（德國之聲中文網）美媒自由亞洲電台週一（8月29日）報導，山東青島各個學校日前針對多名作家下達禁書令，稱「根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀」，要求家長不再讓學生閱讀這些作品，並進行「封存」，其中包含台灣前文化部長、知名作家龍應台的所有作品。

報導指，山東青島各校上週通過家長微信群通知，稱「根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀」，並要求家中若有類似書籍，「不要再讓孩子讀，也不要再帶到學校來」，要求家長整理這些圖書，「進行封存」。報導認為，這可能顯示中國地方學校正收緊針對學生及學生讀物的意識型態控制。

這批被禁作品名單，除了龍應台的所有作品之外，還包含：中國前廈門大學人文學院中文系教授易中天的《論語》、《莊子》、《孟子》、《周易》、《禪宗》；兒童文學作家楊紅櫻系列作品《淘氣包馬小跳》當中的〈天真媽媽〉；兒童作家北貓的《米小圈上學記》；前北京故宮博物院副院長陳麗華主編的《幼兒趣味中國歷史繪本》，以及漫畫家郭競熊的所有作品。

針對報導內容，該報記者致電青島市教育局辦公室等當局機構，無人接聽。

對此，龍應台週二（30日）上午在臉書發文回應此事，稱自己的書「早就被禁」，「被你禁，是我的光榮」。

龍應台在貼文中寫道，她的《大江大海1949》、《請用文明來說服我》已經被嚴禁十多年，並稱在2019年自己為香港說話之後，其他如《目送》、《安德烈》等作品也多所下架，「這回，只是不准學生讀我的書而已。被你禁，真的是我的光榮。」

龍應台續寫道：「我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」

根據自由亞洲電台報導，鄭州前中學語文和歷史教師賈女士表示，對於龍應台作品遭禁感到驚訝。她稱：「龍應台跟大陸執政者在某些方面的思想是一致的，主張統一，承認一個中國。真的有點看不明白他們（政府）怎麽想的。」

針對龍應台所有作品疑遭山東青島各校封殺，實際瀏覽中國社交媒體平台微博，網民反應十分不一。有人表示驚訝、不理解，也有人指控龍應台政治立場有問題，早該被禁。

微博帳戶名為「新銳男大畢業版」寫道：「龍應台我記得之前的《孩子妳慢慢來》《親愛的安德烈》都是初高中必讀書目，現在轉眼就禁書了，咋回事」；另一名IP屬地顯示為台灣、名為「相信歷史的一修大叔」 ​則稱龍應台「這個人其實是個變種台D，還公開聲援港D，三觀歪成這樣，不禁妳禁誰？」

龍應台2018年接受德國之聲專訪時曾表示對台灣前途感到非常憂慮，她當時稱，台灣「沒有看到大陸本身巨大的改變，以及全球新秩序的正在形成」、「如果台灣早一點自我消解掉，事實上北京根本不需要動手」。

龙应台：台湾前景堪忧 北京无须动手

2019年香港「反送中運動」期間，龍應台撰文稱，「那恐怕不是香港背叛了他的『祖國』，而是他的『祖國』背叛了香港」，呼籲北京勿以武力對付香港、把香港人當做敵人，引發中國官媒點名批評。2020年她也曾因為一句「不管你說什麼，我反戰」，引發台灣輿論廣泛批評。

除了龍應台外，同樣被指作品遭禁的中國兒童文學作家楊紅櫻週一（29日）在微博發文質疑：「開學了，有些教育局不幹正事，以『楊紅櫻作品』不是推薦書為由，要求各個學校的圖書館丶閱覽室下架楊紅櫻作品。這是什麽神操作啊？？？」

楊紅櫻稱，要「正告」這些發出通知的教育局，「用公權力侵犯作家的權益」、「無法無天」。

（自由亞洲電台、中央社等）

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