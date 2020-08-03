佛系抗疫代价高 瑞典上半年死亡人数创高峰

（德国之声中文网）根据瑞典统计局公布的数字，至6月底，新冠肺炎COVID-19在瑞典国内夺走了约4500人的生命--目前则已升至5800，大幅高于其它北欧邻国的平均水平，仅次于包括英国和西班牙在内的其余若干国家。

根据这一统计数字，今年1月至6月，共有51405名瑞典人死亡，超过1869年以来的任何一年。1869年，总人口约410万的瑞典有55431人死亡，部分原因是当年的饥荒。瑞典目前总人口为1030万。

该国统计局指出，新冠疫情使死亡率高出过去5年平均值约10%；今年4月，在新冠肺炎影响下，死亡率一度高于平均水平近40%。

在应对新冠大流行问题上，瑞典采取了与大多数欧洲国家不同的做法，强调大规模检测、保持社交距离、不实施严厉停摆措施。该国大多数学校继续上课，经济活动继续维持在一定程度。该国政府相信，由此，本国经济情况会好于其它很多国家。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 意大利：限制实施至4月3日，但可能延长至7月31日 意大利在3月9日实施全国性的封锁，命令6000万市民必须在家。学校、大学和非必要的商店都要关闭 – 只有超市、银行、药房以及邮政服务维持营业。允许独自在家附近运动、购物或看病，但前提是打印出门凭证解释其外出原因，警察会对此监督。违列者可被罚400至3000欧元或被判监禁3个月。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 西班牙：封锁至4月11日 西班牙政府于3月14日宣布全国进入紧急状态，超过4600万人受到禁足令的限制。非必要的商店、学校以及酒店已被勒令关闭，与其他欧洲国家接壤的边境亦被封锁。国民可以外出购物和到药店，其他户外活动一律被禁止，除了携狗外出散步。数以千计的军警目前正加强这些封锁措施的落实。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 葡萄牙：国家紧急状态延长至4月17日 葡萄牙议会4月2日表决通过提案，延长全国紧急状态至4月17日，并视情决定是否再次延长。自1976年过渡成为民主政府后，葡萄牙首次宣布进入国家紧急状态。政府被赋予部署军队、干预经济、维持物价和招募人员从事战略物资的生产之权力。强制隔离只适用于已受感染者，高风险人群则需尽量在家，在"特别情况"下才允许外出。国民应尽量在家辨公，银行、药房和食物商店维持营业，政府鼓励餐厅关闭堂食，只提供外带服务。与西班牙接壤的边境几乎被全封，只有九个过境站仍开放予通勤者和食物运输。所有娱乐活动以及大型活动亦均不得举行，包括葡萄牙足球超级联赛。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 法国：封锁措施延长至4月15日 法国于3月17日宣布严厉的全国性封锁措施，严禁所有公众活动。只允许国民在需要购物和处理其他必要事务时才能外出，居民需在表上填写外出原因。户外活动只允许一天一次，且必须独自进行，时间少于1小时。家庭外出的条件是不超出其住址范围的公里(0.6英里)。违规者会面临135至3700欧元的罚款;多次违规者更会面临最高六个月的监禁。鉴于疫情仍很严重，封锁截止期已经从4月1日延长至4月15日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 德国：封锁措施延长至4月19日 与其他许多欧洲国家不同，德国除了拜仁州和萨尔兰州外，其它各州都没有下“禁足令”，而是颁布了“社交隔离令”。3月22日，德国宣布了严厉的社交隔离措施。除了家庭成员或一同居住的人，两人以上的公共活动是违法的。餐厅只能提供外带或外送服务，发廊和纹身店等必须关闭。在外独自运动是允许的，但与他人之间需至少保持1.5米的距离。 而德国境内的学校最早于4月13-24日才可能复课。默克尔总理于4月1日宣布，德国的社交隔离措施将至少延长至4月19日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 英国：封锁至4月13日，但将会再次作出评估 英国政府在3月23日宣布封锁，国民独自外出购物、去药房，或出门上班也被允许。禁止所有社交活动，独自外出运动或骑单车除外。警察会加紧其封锁措施，但不会要求国民出门时需申报其外出之理由。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 荷兰：限制令实施至4月28日 3月31日，鲁特总理宣布荷兰限制令截至期从4月6日延长至4月28日。这就意味着酒吧、餐馆、博物馆和学校的关闭时间比原计划延长三周。公众聚会和大型活动在荷兰则被禁止至6月1日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 比利时：限制措施至少持续到4月19日 比利时的封锁令从3月18日开始生效， 1140万国民被命令留在家中，尽可能避免与外界接触，只有看医生、购买食物或帮助需要的人，以及户外散步和简单锻炼除外。警察在街上巡视，违反规定者将被罚款。至少在4月19日之前，外国旅行也被禁止。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 瑞典：没有严格限制 尽管疫情也像别国一样不断上升，但是瑞典没有采取类似的全国“禁足令”。但是社交隔离措施仍被采纳，很多人选择在家工作，放弃或者减少旅行。瑞典政府3月29日禁止超过50人的聚会，3月31日禁止访问养老院及疗养场所。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 奥地利：封锁措施生效至4月13日 奥地利境内900万居民于3月16日起不得随意外出，购买药物、食物或提款除外。所有运动场所关闭，但国民仍可独自或与同屋居住者一同出门。禁止5人以上的活动，餐厅、酒吧、咖啡馆也被勒令停业，只有超市和外卖服务维持服务。违令者最高要被罚3600欧元。与意大利和瑞士接壤的边境也被封锁，火车和飞机大受影响。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 波兰：限制措施持续到4月11日 波兰于3月13日关闭了边界，大多数外国人被拒绝入境。餐馆、酒吧和非紧要的企业也被关闭。3月24日再度收紧封锁措施，禁止人们离家外出，除非必要的活动，例如买菜、遛狗、上班和照顾老年亲属。在家庭之外，还禁止两个人以上的聚会。波兰政府对共同出席宗教活动、乘坐公共交通的人数都进行了限制。葬礼人数不得超过五人。但是，原定于5月10日举行的波兰总统大选仍按计划进行。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 匈牙利：无限期紧急状态 3月11日，总理奥尔班宣布匈牙利进入紧急状态。 3月30日，国会通过法案无限期延长紧急状态。该法案引起人权团体的警惕。根据新法律，散布与新冠病毒有关的虚假信息，定罪后将面临最高5年的监禁，而违反隔离规定则将面临8年的监禁。上班、购物和锻炼身体仍然被允许，但公众聚会被禁止。匈牙利已于3月17日关闭边界，拒绝外国公民入境。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 捷克：限制措施持续到4月11日 捷克共和国于3月12日宣布为期一个月的紧急状态，关闭边境，并要求所有国民居家隔离，除非必要的活动，这些活动中不包括外出锻炼。从3月26日开始，国民被允许离家外出，但除了家人之外，结伴同行不得超过两人。外出活动时，必须带上口罩或者用围巾遮住嘴巴，违者将被罚款。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 乌克兰：限制措施持续到4月24日 乌克兰从3月17日起全面禁止外国游客入境，只有少量航班仍被允许。学校、酒吧和餐馆被要求关闭，群体聚会被禁止。3月25，乌克兰宣布进入国家紧急状态，并将封锁措施延长至4月24日。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 塞尔维亚：无限期封锁 塞尔维亚是欧洲最严封锁国家之一，总统武契奇于3月15日宣布进入无限制紧急状态。大多数国民实行12小时禁足， 65岁以上的居民除周日外24小时禁足，由警察强制执行。包括商业航班在内的所有外国游客禁止入境。全国的公共交通已经暂停，所有公园都已关闭。

“封锁”新冠病毒 欧洲各国招数不同 俄国：莫斯科封锁到4月14日 莫斯科居民从3月30日开始被要求居家隔离，至少到4月14日为止。除了就医、购物或上班不得外出。俄罗斯第二大城市圣彼得堡和其他几个地区也在效仿。普京下令从3月30日开始全国放假一周。俄罗斯议会通过了严厉的新法律，因违反封锁令导致他人死亡将面临最高7年刑期。 作者: 周正豪 (实习记者)



其实不然。与采取严厉停摆措施的北欧诸邻国相比较，瑞典死亡人数要高得多。人口比瑞典少一半的挪威仅有约260人死于新冠病毒。

芬兰尽管实施严厉停摆政策，第二季度，该国经济表现仍强于瑞典这个大邻居：国内生产总值减少约5%，而瑞典降幅是8.6%。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

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