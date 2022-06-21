佛洛伊德案：前警察肖萬遭聯邦判刑21年

（德國之聲中文網）去年因謀殺非洲裔男子喬治·弗洛伊德（George Floyd）被定罪的前明尼蘇達警察肖萬（Derek Chauvin），美國聯邦地區法院在當地時間週四（7月7日）以逮捕期間「侵犯弗洛伊德公民權利」為由，再判處肖萬21年有期徒刑。

聯邦法官在判決中指出，肖萬的行為不合情理，跪頸導致他人死亡是錯誤，需受到嚴厲懲罰。

46歲的肖萬去年6月被美國明尼蘇達地方法院，認定三項謀殺及過失殺人罪成立，判監22.5年，目前人正在服刑。聯邦法院週四宣佈，美國州和聯邦判決將同時執行，肖萬將被轉移到聯邦監獄。

回顧佛洛伊德案

整起事件發生在2020年5月，肖萬在逮捕46歲的佛洛伊德時，在其脖子上跪了9分鐘以上導致死亡。佛洛伊德之死在美國和全球引發了對警察暴力和種族歧視的憤怒和抗議。

在去年6月本案在地方法院宣判時，法官卡希爾（Peter Cahill）告訴佛洛伊德的家人：「我瞭解並且聽見了你們所感受到的痛苦。」

法官還對肖萬說，該判決是「基於你濫用受到信任和授予權力的職位，以及對佛洛伊德表現出來的殘忍」。

在判決之前，佛洛伊德的親屬在法庭上發言，贊成對肖萬進行重判。死者的弟弟特倫斯‧佛洛伊德（Terrence Floyd）還當面質問肖文：「當你用膝蓋頂住我哥哥的脖子時，你在想什麼，你的腦子裡發生了什麼？」

在一段影片發言中，佛洛伊德7歲的女兒吉安娜說，如果她能對她的父親說些什麼，那將是：「我想你，我愛你。」

肖萬也在一份聲明中向法官表示，他對佛洛伊德的家人致以 「哀悼」。

呼籲正義最大化

美國總統拜登曾在去年判決出爐之後對記者說，該判決「恰如其分」。不過有些人則認為判決過於寬松。

民權領袖阿夏普頓牧師（Reverend Al Sharpton）說，「我們不要讓自己感覺是來慶祝的。」佛洛伊德沒有被殺害，那才是正義。他補充說：「最大限度的正義才是正義。」

佛洛伊德家人的律師克倫普（Ben Crump）將判決描述為 「歷史性的」，並使國家 「向癒合邁出了一步」。

克倫普律師和夏普頓牧師都呼籲在聯邦檢察官的起訴案中對肖萬進行有罪判決。「我們瞭解到，聯邦檢察官的指控尚有待審理。當他的兄弟和他的家人要求判處最高刑罰時，我們也堅持要求判處最高刑罰。」克倫普律師說。

夏普頓牧師說，如果肖文被聯邦定罪獲判，那麼他將在監獄中服刑更長時間。「這就是為什麼我們說，我們仍然希望得到充分的正義。」

關於量刑的辯論

由於肖萬在佛洛伊德死亡事件中的所作所為，他被判定犯有二級非故意殺人罪、三級謀殺罪和二級過失殺人罪。

明尼蘇達州的量刑指南建議判處肖萬12年半的監禁，但檢察官要求判處30年監禁。檢察官辯稱，佛洛伊德致死方式相當於 「酷刑」，因此有加重處罰的情節，需要嚴厲處罰。

旁觀肖萬殺害佛洛伊德的另外3名前明尼阿波利斯警察將會接著受審。

佛洛伊德之死導致美國各地發生大規模的「黑人的命很重要」（Black Lives Matter）抗議活動，並蔓延到其他國家。這一事件還引發關於當代美國種族關係和警察暴力的全國性辯論。

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