 佛教上师性侵丑闻 达赖喇嘛称知情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2018

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时政风云

佛教上师性侵丑闻 达赖喇嘛称知情

西藏精神领袖达赖喇嘛对荷兰电视台表示，上世纪90年代起他就知道了在欧洲发生的佛教上师性侵事件。他还看到了12名比利时、荷兰受害人的请愿书。

Dalai Lama besucht Niederlande (Getty Images/AFP/R. Utrecht)

达赖喇嘛在荷兰与民众见面

（德国之声中文网）对荷兰作为期4天访问的达赖喇嘛明确表示，有关在欧佛教上师性侵教徒行为，他早已知情。上周六（9月15日），他在接受荷兰公共电视台采访时称，"我早就知道这些事情，不新鲜"。

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现年83岁的达赖喇嘛说，那是在25年前，在印度北部的达兰萨拉举行的一次西方佛教僧侣会议上，有人告诉了他有关性侵行为的情况。

有12名受害人指控说，在肉体和心理上遭到荷兰和比利时藏传佛教上师的性侵。他们发出一封请愿书，希望能在达赖喇嘛访问期间被接见。

有群体使用网络标签"metooguru"，搜集了约1300份签名，以便达赖喇嘛能收到他们提供的证据。

受害人在请愿书上写道："我们敞开心怀在佛教中寻找慰籍，却受到以其为名的性侵。"

上周五，这位藏传佛教领袖在鹿特丹一家宾馆会见了其中4名受害人约20分钟。

自称小时在比利时加入以佛教团体时受到性侵的门德斯（Ricardo Mendes）说，达赖喇嘛动情倾听他们的陈诉，让他高兴；不过，另一名女性受害人则表示，她有点儿失望。他们会后还表示，达赖喇嘛承诺将在今年11月的一次佛教上师会议上将此事提上议事日程。

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流亡印度达兰萨拉的达赖喇嘛对荷兰公共电视台表示，有性侵行为的人"不在乎佛的教导。所以，既然现在一切事情都已被公开， 大家就应关注他们的无耻行为"。

谈及11月会议，达赖喇嘛表示，届时，与会者们应讨论此事，"我想，宗教领袖们应给予更多关注"。

达赖喇嘛在欧洲的一名代表周五强调，达赖喇嘛"一向谴责这种不负责任且不道德的行为"。

 

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

 

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