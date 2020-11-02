佛州过后，还有3个摇摆州

（德国之声中文网）特朗普在佛罗里达获胜、得到29个选举人票之后，进驻白宫的关键就看他和拜登谁能够拿下威斯康辛、密歇根以及宾州这3个摇摆州。

4年前，这3个州都将票投给了特朗普，今年，他们又将影响胜负。不过在另一个摇摆州亚利桑那州，拜登获胜。

周三清晨，两位竞争者都没有得到最终获胜的270票。特朗普总统在部分关键州宣布胜利后说，他将把竞选之事交给最高法院并敦促停止计票。目前还不清楚他将采取那些具体的法律步骤。

一些州规定，投票日过后的3天之内通过邮寄递送的选票仍然有效，如果邮戳显示的是11月3日之前。宾州属于这类州。

但特朗普总统表示希望停止计票。拜登则呼吁人们保持耐心，他在德拉瓦州短暂露面，称只要还有一票未清点，选举“就还没有结束”，“每一票都必须统计”。“宣布胜利不是我、也不是特朗普的职责。它是美国人民的决定。”

民主党党籍的宾州州长沃尔夫（Tom Wolf）发推称，他的州还将统计超过100万张选票，他“向宾州人民许诺，将清点每一张选票。”

加州-欧文大学（University of California-Irvine）政法学院教授哈森（Rick Hasen）说，“我看不到最高法院宣布停止计票的直接通道。各州会出现激烈争夺，然后一些案子会上交给最高法院。”

最高法院9名大法官中，有3名是特朗普任命的，几周前，他刚刚任命现年48岁的巴莱特（Amy Coney Barrett）为美国最高法院终身大法官。

一般而言，民主党比共和党更倾向使用邮寄方式，而选举之夜的投票数则看上去对共和党更有利。这意味着，投票的方式可能决定候选人得票的多少。

佛州支持特朗普连任的古巴裔

古巴裔支持特朗普

特朗普不仅在佛罗里达投票，也在那里的拉丁族群、尤其是古巴裔人那里积极动员。拜登在选战最后几天也两次来到佛州造势，前总统奥巴马为他投身选战，布隆贝格（Michael Bloomberg）更是宣布出资一亿美元参加助选。

在佛州，特朗普赢了。他以51.2%的支持率多出对手3.4个百分点，这一比例甚至大于2016年特朗普击败克林顿的比例（1.6%）。当地的古巴裔人组织起来为特朗普竞选，他们特别担心民主党上台会搞起“社会主义”，葬送他们的一切。

50多年前从古巴流亡到美国佛罗里达的莫里斯（Bertica Cabrera Morris）对德国之声表示，虽然拜登和哈里斯都不是社会主义者，但他们身边的那些人会把国家带向另一个方向，这是她不愿再经历的，比如那个最年轻的民主党女众议员科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez），但尤其是自称社会主义者的桑德斯。

这些富裕的古巴裔佛罗里达人曾逃离革命，被卡斯特罗政权剥夺财富，他们相信美国梦，支持特朗普对非法拉丁移民的管制。莫里斯也是全美“拉丁人支持特朗普”组织的成员，她说，“我们可以是一个好榜样，但我们不能收留全世界。”

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