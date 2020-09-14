余茂春何许人也？缘何被批"反华急先锋"？

（德国之声中文网）很多人第一次听到"余茂春"这个名字，都是通过 《环球时报》总编胡锡进的"胡侃"。胡锡进当时在微博上公布有关余茂春的信息，称"美国恶毒的对华政策，据说很多出自这名华裔"。其中提到，余茂春是蓬佩奥的首席中国政策顾问。

这位环球总编当时称，余茂春"对中国国家道路形成之不易、对共产党越来越深地融入高速发展的中国社会、与人民休戚与共缺少现实的感受"，抨击他离开中国太早，"缺少后来逐渐形成的辨别力"，并指"时间将让美国为这些错误和浅薄付出代价"。

那之后，中国社交媒体一度盛传余茂春被母校重庆永川中学从高考状元石碑除名的视频。

今年8月，环球网再发文，直接将余茂春定性为"卖国贼"，并称"将被钉在历史的耻辱柱上"。文中称余茂春生在新中国、长在红旗下，却"助纣为虐、充当美国政客的'狗头军师'和反华'急先锋'"，同时抨击余的对华思想"充满谎言和偏见"，是"曲意逢迎的真小人"。

据《星岛日报》周一（9月14日）报道，余茂春近日似乎又被故乡余氏家族痛斥为"汉奸"，将其逐出族谱。网上流传的视频显示，一个会议室挂着"愤怒声讨汉奸余茂春"标语，一群上年纪的人聚在一起，代表余氏家族愤怒声讨，通报"余茂春罪行"。不过，这一网络信息没有经过证实。

美国对华战略的主要推手？

媒体资料显示，余茂春1962年生于重庆，1979年以重庆市文科高考状元的身份考入南开大学历史系。他1985年前往美国继续求学，1994年在加州大学伯克利分校获得历史学博士学位后进入美国海军学院任教至今。在过去的3年多时间里，余茂春是特朗普政府对华政策和规划方面的顾问。

特朗普上台后，美国政府的对华政策变得更为强硬，将中国视为主要竞争对手。《华盛顿邮报》在2019年6月的一篇评论文章提到，国务卿蓬佩奥当时"正在安静但稳步地将美国对华政策推向更具有对抗性的立场"，要做的是"把特朗普政府的各种对华行动纳入一个更广泛的战略中，以获得两党的支持，而且能够在下一届政府得到延续"。而这一项目是由美国国务院政策规划事务主任斯金纳（Kiron Skinner）和余茂春主导的。不过，斯金纳之后因"中美文明冲突论"等问题备受批评，于同年8月被解雇。

美国《华盛顿时报》今年6月的一篇文章指出，作为美国国务院政策规划部门的重要官员，余茂春和助理国务卿史达伟（David Stilwell）组成了一个"中国班底"，"试图系统性地改变他们眼中美国政府此前的对华绥靖政策"。该班底还包括出生在香港的工程师、国务卿科技顾问蒋濛（Mung Chiang）和美国驻联合国副大使克里（Kelley E. Currie）。

文章称，余茂春是"帮助蓬佩奥和史达伟制定和实施特朗普'美国优先'对华政策思想上的推动力量"，"史达伟把余茂春称为美国的宝贵资源"。

值得一提的是，余茂春曾经多年为《华盛顿时报》撰写专栏。除了上述文章外，该报也于同一天发表了与余茂春的独家专访，余茂春在其中讲述了自己从中国来到美国、因六四事件转变思想、担任美国海军学院现代中国和军事史教授、协助特朗普政府改变对华政策等经历。他在这篇采访中说，"如今没有比中国更大的威胁，没有比阻止中国对世界的威胁更重要的战略目标"。

《华盛顿时报》是美国华盛顿哥伦比亚特区的一份日报，被看作是一份右翼保守派报纸，其发行量远低于其地区竞争对手《华盛顿邮报》。

有熟悉美国政治的学者表示，之前胡锡进等"恶毒对华政策出自余茂春之手"的说法其实高估了余茂春在美国政坛的影响。这位学者对德国之声说，余茂春教授确实参与了相关讨论，但美国对华政策的转向更多还是美中关系在大的方面发生了变化，而绝非余茂春凭借一己之力实现的。

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