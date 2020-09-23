余茂春：中国在世界上已更孤立

（德国之声中文网）在加拿大公共政策智库麦克唐纳-劳里埃研究所(Macdonald-Laurier Institute)举办的自由世界如何回应北京镇压的香港问题研讨会上，美国国务院中国政策首席顾问余茂春表示，香港是一个巨大的试验品，但遭到惨败。他认为香港这个“巨大的试验品”包含四个要素。“首先，这是一国两制的实验。近年香港发生的事证明一国两制是一个破产的想法，这是基于其内部矛盾。一国大概指一个国籍，国家统一。这本身是好事。但如果这个国家是被专制政权统治呢？所以香港人说，没有政治自由，国家统一就毫无意义。如果让东德的昂纳克和共产党来领导国家，西德不会和东德统一。朝鲜半岛也一样。人们不会让一个极权来进行政治统一。我认为香港人选择了自由与法治，而不是以统一为名义的共产党专制。因此这个一国两制的试验失败了。它之所以失败，也因为完全丧失了对台湾的示范作用。”



余茂春接着指出，一国两制也是中共统一战线、通过拿下香港精英来进行治理的模式失败。他同时批评林郑月娥和香港精英也应对此负责。





余茂春还认为，香港的衰落对中共是一个巨大的信誉损失。“香港的重要作用在于它是中共作出的首个承诺，承诺香港享有50年高度自治，以司法独立、新闻自由、个人自由、法治为基础，但他们破坏了承诺，以非常野蛮和法西斯的方式。所以香港的衰落证明中共不可信任。这对中共是一个巨大的信誉损失，因为没有信誉的国家不能成为世界领袖。”



余茂春还谈到，香港是唯一可以令特朗普总统愿意牺牲贸易协议的因素。“他（特朗普）愿意损毁贸易协议以阻止中共直接介入暴力镇压香港示威" 。“美国已经通过《香港自治法》丶取消香港特别待遇等，还有12个和香港洽谈的协议都将陆续被终止”。



讨论会上，余茂春还表示，共同价值是多边主义的基础，美国推行的是以价值观为基础的多边主义，并一直敦促全球盟友组成对抗中国的民主阵线。一开始盟友们不情愿，但如今挪威、瑞典、加拿大等更多盟友意识到了这一点，一个集体对付中国挑战的多边主义联盟正在形成。



他说，“在中国问题上我们一直奉行多边主义。我们正在组成一个重要的多边主义联盟，集体对付中国的挑战......中国没有拥有共同价值观、可以信赖的真正盟友。朝鲜对中国来说基本没什么用。俄罗斯在和中国玩一场艰难的游戏。所以中国更为孤立。昨天我听到习近平说中国是多边主义的拥护者，感到很讽刺。这完全反应出他缺乏自知之明。”



余茂春还谈到中国解放军的角色，指其重心是服务于共产党，不仅构成地区威胁，也构成全球威胁。他说，中国人民解放军是一个全球集团，用于智能、企业和高科技扩张。“习近平通过解放军在太空丶网络丶深海丶北极等领域大量投资金钱人力，在每一个新领域，解放军都有技术领导地位。" 他还提到华为创始人任正非与解放军的关系。



前港督彭定康丶前香港众志主席罗冠聪丶加拿大国会议员加内特·吉努斯(Garnett Genuis)丶欧洲议会议员福蒂加（Anna Fotyga）、德国马歇尔基金会研究员马晓月（Mareike Ohlberg ）丶香港观察创办人罗杰斯（Benedict Rogers）等人也应邀与会。

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。