余波未平 英国紧急审查获释恐怖分子

11月29日发生的持刀袭击造成两名受害者丧生，三人受伤。凶手当场被警方击毙。警方称，袭击者是28岁的奥斯曼·汗（Usman K.），家住斯塔福德郡（Staffordshire），2012年因参与恐怖组织并策划对伦敦证券交易所发动袭击被判处16年监禁，2018年12月获得保释。《泰晤士报》报道说，奥斯曼·汗获保释的条件之一是同意戴电子监控脚链。

英国首相约翰逊周六视察了案发地点并表示，“如果谁犯下严重的恐怖主义罪行，必须至少被判14年监禁，有些罪犯绝不应获释。”此外，他说，对所有形式的恐怖主义及极端主义罪行，法官所宣判的刑期必须是实际执行的时间。他还称，如果保守党在12月12日的大选中获胜，将对暴力犯罪分子采取更严厉的措施。约翰逊还批评了工党的相关政策。

乌斯曼·汗2012年被判处“公共保护监禁”，这意味着他服刑8年后就有机会说服假释委员会获得保释。2013年，英国上诉法庭改判乌斯曼·汗16年有期徒刑，要求他必须至少服刑8年。他获释的条件包括参加英国政府的囚犯改造学习班（Desistance and Disengagement Programme）。这一项目的目的旨在让曾经参与恐怖主义活动的人认识极端思想的危险，重新融入社会。乌斯曼·汗在监狱服刑期间参加了“一起学习”（Learning Together）计划。乌斯曼·汗的袭击行动从该大楼里开始，随后离开大厅转往伦敦桥上。

事发当天，“一起学习”项目正在伦敦桥北部附近的“鱼贩大厅” （Fishmongers' Hall）大楼里举行会议。乌斯曼·汗是参加这一会议的数十人之一。据警方公布的信息，在袭击中丧生的男性是25岁的杰克·梅立特（Jack Merritt），曾就读曼彻斯特大学和剑桥大学，是该项目的课程协调人。另一名丧生的女性曾是剑桥大学学生，也是该项目成员，警方尚未公布其姓名。三名伤者中有一名据悉也是大学员工。警方认为乌斯曼·汗是单独作案。袭击行动先是从“鱼贩大厅” 大楼里开始，随后转往伦敦桥上。